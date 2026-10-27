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2026. okt. 27., kedd Szabina

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pofonegyszerű trükk

Párásodik az ablak? Ezzel a pofonegyszerű trükkel búcsút mondhatsz a páralecsapódásnak

pofonegyszerű trükk penész páralecsapódás
Klusovszki Kíra
2026.10.27.
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Hiába törlöd szárazra este, reggelre máris vízcseppek borítják az ablaküveget? Egy pofonegyszerű trükkel könnyen kezelheted a páralecsapódást, még mielőtt kialakulna a penész.

Ahogy beköszöntenek a hidegebb hónapok, gyakran tapasztalhatjuk, hogy a benti meleg és a kinti hideg hatására reggelre vízcseppek jelennek meg a száraz ablaküvegen. A páralecsapódás amellett, hogy roppant bosszantó, hiszen foltos marad tőle az üveg felülete, a penész kialakulásának is kedvez.

páralecsapódás az ablakon
Míg gyerekként előszeretettel rajzoltunk a párás üvegre, felnőttként a páralecsapódás már inkább bosszúságot okoz, mint örömöt.
Forrás: 123rf.com
  • Ahogy beköszöntenek a hideg időszakok, egyre gyakrabban találhatjuk szembe magunkat az ablakon lecsapódott párával. 
  • Amellett, hogy a jelenség rendkívül bosszantó, ha nem orvosoljuk a problémát, akkor penész kialakulásához is vezethet. 
  • Mutatjuk azt a pofonegyszerű trükköt, amivel könnyen megszabadulhatunk a lerakódásoktól!

Mi áll a páralecsapódás mögött? 

Míg gyerekként vidáman rajzolgattunk formákat és írtunk szavakat a párás üvegre, felnőttként már nem fogadjuk olyan szívesen, ha reggel felkelve elhúzzuk a függönyt, és a lecsapódott vízcseppekkel találjuk szembe magunkat az ablakon.

Bár a jelenség bosszantó, telente sajnos elkerülhetetlen, hisz mikor a meleg lakás hője találkozik az időjárás miatt lehűlt ablaküveggel, a levegőben lévő pára szinte azonnal vízcseppekké alakul.

A lecsapódásokat ráadásul a hétköznapi otthoni teendőink is befolyásolják, kialakulásukat tovább fokozza a főzés, a ruhák teregetése a lakásban, a forró zuhany gőze, de akár a puszta lélegzésünk is, ami képes ugyanúgy nedvességet juttatni a levegőbe. Ráadásul ha a lakás nincs alkalmanként megfelelően átszellőztetve, a levegőben felgyülemlett nedvesség nem képes távozni, így jobb híján az üvegen csapódik le. Ez a lecsapódás pedig nemcsak csúnya foltokat hagy maga után, de a lakásban elszaporodó penészgombáknak is kedvez. 

Egy pofonegyszerű trükkel elbúcsúzhatunk a párától

Bár a probléma megoldására a legegyszerűbb módszer a rendszeres, rövid szellőztetés, ha épp nincs időnk rá vagy túlságosan fázunk a hidegben, egy filléres házi praktika is segíthet. Ehhez nincs más dolgunk, mint egy üres fújós flakonban egyenlő arányban összekeverni vizet és ecetet. Ezt követően csak permetezzük a keveréket az üvegre, hagyjuk hatni néhány percig, majd egy száraz rongy segítségével egyszerűen töröljük le.

A tökéletes végeredményért egy másik, tiszta kendővel is menjünk át a felületen, hogy véletlenül se maradjanak csíkok az ablakon.

Bár a módszer rendkívül gyors és hatékony, a hosszabb távú eredményért mindenképp igyekezzünk csökkenteni a lakás általános páratartalmát is.

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