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Nicole Kidman 59 évesen is elképesztő formában van: bikiniben mutatta meg kockahasát

sztár vogue fotó Nicole Kidman
Life.hu
2026.10.27.
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Az átkozott boszorkák sztárja ismét megmutatta a merészebb oldalát. Nicole Kidman egy különleges Chanel-bikiniben állt kamera elé, a fotókon pedig kidolgozott hasizmait is megvillantotta. Az 59 éves sztár a Vogue Australia legújabb számának címlapanyagában megjelent a látványos képek mellett arról is mesélt, hogyan változott az önmagához való viszonya az évek során.

A fotózás különleges helyszínen, szülőhazájában, Ausztráliában készült, ahová Nicole Kidmant gyerekkori emlékei is kötik. A színésznő a fotókon egy csillogó, flitterekkel és rojtokkal díszített Chanel-bikinifelsőt visel, amelyet hozzá illő bikinialsóval egészítettek ki. A tengerben készült felvételeken vizes, szőke hajjal és hangsúlyos sminkkel pózolt.

Nicole Kidman - Célébrités au Défilé Chanel, Collection Prêt-à-porter Printemps / Eté 2027 dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 05 Octobre 2026. © Bertrand Rindoff / Bestimage Celebrities at Chanel Fashion show, Womenswear Spring/Summer 2027 as part of Paris Fashion Week on October 05, 2026 in Paris, France
Nicole Kidman 59 évesen is ragyog.
Forrás: Bertrand Rindoff / Bestimage / Northfoto

Nicole Kidman 59 évesen is elképesztően szexi

A sztár a Vogue címlapanyagban a bikinin kívül más merész összeállításokat is bemutatott: többek között egy ezüstösen csillogó szoknyát és egy feltűnő, narancssárga Chanel-szettet is viselt.

A színésznő számára a fotózás nem csupán a divatról szólt. Saját bevallása szerint Ausztráliába visszatérni számára hazatérés. Felidézte a gyerekkori családi nyaralásokat, a tengerpartot és azokat a gondtalan karácsonyokat, amelyeket a déli féltekén, nyári napsütésben töltöttek.

Az interjúban arról is beszélt, hogy az évek múlásával egyre inkább elfogadja önmagát, és bátrabban vállalja az egyéniségét. A fotók alapján pedig úgy tűnik, a merész divatválasztásoktól sem riad vissza: közel a hatvanhoz is magabiztosan állt kamera elé a különleges bikiniben.

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