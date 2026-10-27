Nicole Kidman 59 évesen is elképesztő formában van: bikiniben mutatta meg kockahasát

A fotózás különleges helyszínen, szülőhazájában, Ausztráliában készült, ahová Nicole Kidmant gyerekkori emlékei is kötik. A színésznő a fotókon egy csillogó, flitterekkel és rojtokkal díszített Chanel-bikinifelsőt visel, amelyet hozzá illő bikinialsóval egészítettek ki. A tengerben készült felvételeken vizes, szőke hajjal és hangsúlyos sminkkel pózolt.

Nicole Kidman 59 évesen is ragyog.

Forrás: Bertrand Rindoff / Bestimage / Northfoto

Nicole Kidman 59 évesen is elképesztően szexi

A sztár a Vogue címlapanyagban a bikinin kívül más merész összeállításokat is bemutatott: többek között egy ezüstösen csillogó szoknyát és egy feltűnő, narancssárga Chanel-szettet is viselt.

A színésznő számára a fotózás nem csupán a divatról szólt. Saját bevallása szerint Ausztráliába visszatérni számára hazatérés. Felidézte a gyerekkori családi nyaralásokat, a tengerpartot és azokat a gondtalan karácsonyokat, amelyeket a déli féltekén, nyári napsütésben töltöttek.

Az interjúban arról is beszélt, hogy az évek múlásával egyre inkább elfogadja önmagát, és bátrabban vállalja az egyéniségét. A fotók alapján pedig úgy tűnik, a merész divatválasztásoktól sem riad vissza: közel a hatvanhoz is magabiztosan állt kamera elé a különleges bikiniben.

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