Kiderült Szabó Zsófi kisfiának neve: különleges nevet választottak a babának

„Nem tudom, hogy a hormonok, vagy mi történik ilyenkor, de nagyon nagy boldogság. A nagyobbik fiam már elment az iskolába, a kicsi itt van velem, és alig vártam, hogy beszélhessek veletek, mert amúgy interjút se szeretek adni, de most még ehhez is olyan nagy kedvem van” – mondta Szabó Zsófi a műsorvezetőknek.

Szabó Zsófi kicsattan a boldogságtól: megszületett második gyermeke

Forrás: Mediaworks

Szabó Zsófi nagyobbik fia nagyon várta a testvérét

Mendel nagy örömmel fogadta öccse érkezését. Levelet írt és rajzot készített neki, rendszeresen dajkálja öccsét.

„Ő pénteken még egy kisbaba volt, az én kisbabám, és szombaton már egy kisbaba nagy testvéreként ébredt” – mondta Zsófi.

A várandósság alatt sokat foglalkoztatta, hogyan változik majd meg a kapcsolata Mendellel, és képes lesz-e ugyanúgy szeretni két gyermeket. Az első fia születése előtt még nem tudhatta, milyen érzés édesanyává válni, most viszont már pontosan tudta, milyen erős szeretet érkezik majd a kisbabával együtt. Mendellel korábban rendkívül szoros volt a kapcsolata: együtt aludtak, és a műsorvezető minden szabadidejét vele töltötte. Emiatt attól is félt, hogy kétfelé kell majd osztania a figyelmét.

„Most úgy látom, szó sincs semmilyen szakadásról, a szeretet elképesztő dolgokra képes” – fogalmazott.

Szabó Zsófi kisbabája különleges nevet kapott

A kisfiú a Karím Maximilián nevet kapta, és mindkét keresztnevet használni fogják. Szabó Zsófi férje a Karím, Mendel pedig a Maximilián nevet fogja használni.