A várandós Anne Hathaway ultrasikkes szettekben mutatta meg babapocakját – FOTÓK

Anne Hathaway a közösségi oldalán egy videóban tette közzé június 19-én, hogy babát vár. A színésznőnek két gyereke van: Jonathan 10, Jack 6 éves. A felvételen jól látszott, hogy a színésznő pocakja már szépen kerekedik. Most pedig még több fotón láthattuk egyre csak gömbölyödő hasát, ráadásul extra csinos szettekben.

Anne Hathaway terhes harmadik gyermekével: ilyen csinos várandósan is.

Forrás: Northfoto

Anne Hathaway ismét bebizonyította, hogy a várandósság és a kifinomult stílus tökéletesen megfér egymás mellett.

A színésznő babapocakját elegáns, mégis modern szettekben mutatta meg.

Nézd meg fotókon, milyen csinos a terhes színésznő!

A várandós Anne Hathaway csinos szettjei

Kevés hollywoodi sztár képes olyan könnyed eleganciával viselni a legújabb trendeket, mint Anne Hathaway. A színésznő korábban is számtalanszor bizonyította, hogy igazi stílusikon, várandósan pedig semmit sem veszített divatérzékéből. A róla készült fotókon jól látszik, hogy nem próbálja elrejteni gömbölyödő pocakját – épp ellenkezőleg. Testhez simuló fazonokkal, letisztult szabásvonalakkal és gondosan összeválogatott kiegészítőkkel emeli ki alakját, miközben minden megjelenése egyszerre nőies és kifinomult.

A színésznő több alkalommal is megmutatta, hogy a kismamadivat messze nem egyenlő a bő ruhákkal. Hosszú, alakot követő ruhákban, elegáns kosztümökben és trendi blézerekben pompázik, bizonyítva, hogy a kényelem és a sikk kéz a kézben járhat. Semleges színek, a minőségi anyagok és a minimalista kiegészítők elegáns összhatást teremtenek, miközben a babapocak kerül a középpontba. Kattints a jobboldali nyílra, hogy megnézd a többi szettjét is!

A legfrissebb fotók alapján egy biztos: Anne Hathaway továbbra is Hollywood egyik legjobban öltözött sztárja, és várandós szettjeivel ismét magasra tette a lécet. Az elegáns ruhák, a magabiztos kisugárzás és a ragyogó mosoly együtt teszik igazán emlékezetessé minden megjelenését. Nem véletlen, hogy rajongói a közösségi médiában is sorra dicsérik megjelenéseit.

Sokan kiemelik, hogy Anne Hathaway várandós stílusa egyszerre természetes, kifinomult és inspiráló, ráadásul azt is megmutatja, hogy a divatról a babavárás idején sem kell lemondani.

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