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A várandós Anne Hathaway ultrasikkes szettekben mutatta meg babapocakját – FOTÓK

terhespocak Anne Hathaway színésznő terhesség babapocak
Váradi Melinda
2026.07.01.
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A színésznő nemrég jelentette be, hogy harmadik gyermekével várandós. Anne Hathaway pedig azóta csinosabbnál csinosabb szettekben mutatja meg gömbölyödő pocakját.

Anne Hathaway a közösségi oldalán egy videóban tette közzé június 19-én, hogy babát vár. A színésznőnek két gyereke van: Jonathan 10, Jack  6 éves. A felvételen jól látszott, hogy a színésznő pocakja már szépen kerekedik. Most pedig még több fotón láthattuk egyre csak gömbölyödő hasát, ráadásul extra csinos szettekben.

06/29/2026 Anne Hathaway is spotted showing off her growing baby bump as she steps out in New York City. The 43 year old American actress looked fantastic in an all red ensemble complete with red handbag and heels. The actress announced earlier this month that she is expecting her third child with husband Adam Shulman. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Anne Hathaway terhes harmadik gyermekével: ilyen csinos várandósan is.
Forrás: Northfoto
  • Anne Hathaway ismét bebizonyította, hogy a várandósság és a kifinomult stílus tökéletesen megfér egymás mellett. 
  • A színésznő babapocakját elegáns, mégis modern szettekben mutatta meg. 
  • Nézd meg fotókon, milyen csinos a terhes színésznő!

A várandós Anne Hathaway csinos szettjei

Kevés hollywoodi sztár képes olyan könnyed eleganciával viselni a legújabb trendeket, mint Anne Hathaway. A színésznő korábban is számtalanszor bizonyította, hogy igazi stílusikon, várandósan pedig semmit sem veszített divatérzékéből. A róla készült fotókon jól látszik, hogy nem próbálja elrejteni gömbölyödő pocakját – épp ellenkezőleg. Testhez simuló fazonokkal, letisztult szabásvonalakkal és gondosan összeválogatott kiegészítőkkel emeli ki alakját, miközben minden megjelenése egyszerre nőies és kifinomult. 

A színésznő több alkalommal is megmutatta, hogy a kismamadivat messze nem egyenlő a bő ruhákkal. Hosszú, alakot követő ruhákban, elegáns kosztümökben és trendi blézerekben pompázik, bizonyítva, hogy a kényelem és a sikk kéz a kézben járhat. Semleges színek, a minőségi anyagok és a minimalista kiegészítők elegáns összhatást teremtenek, miközben a babapocak kerül a középpontba. Kattints a jobboldali nyílra, hogy megnézd a többi szettjét is!

A legfrissebb fotók alapján egy biztos: Anne Hathaway továbbra is Hollywood egyik legjobban öltözött sztárja, és várandós szettjeivel ismét magasra tette a lécet. Az elegáns ruhák, a magabiztos kisugárzás és a ragyogó mosoly együtt teszik igazán emlékezetessé minden megjelenését. Nem véletlen, hogy rajongói a közösségi médiában is sorra dicsérik megjelenéseit. 

Sokan kiemelik, hogy Anne Hathaway várandós stílusa egyszerre természetes, kifinomult és inspiráló, ráadásul azt is megmutatja, hogy a divatról a babavárás idején sem kell lemondani. 

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