Botrányos Grammy-díj: lebuktak az előadók, végig playbackről ment a produkció

Az arany gramofon története botrányokkal van kikövezve, ám csak egyetlen alkalom fordult elő a Grammy-díj történetében, hogy vissza kellett adni a trófeát. Ugyanis kiderült, hogy az egyik leghíresebb pop-duó valójában csak playbackre tátogott, mely visszamenőlegesen tette zárójelbe addig üstökösként hasító karrierjüket. A Milli Vanilli azóta is a zeneipar szégyenfoltjának számít, ám hiba volna pusztán a két énekest hibáztatni. Alámerültünk a botrány részleteiben.

Végig playbackről énekeltek a Milli Vanilli tagjai.

Forrás: Getty Images

A Milli Vanilli playback-botránya A német popduó Fab Morvan és Rob Pilatus 1988-ban meghódították a slágerlistákat.

Grammy-díjat kaptak Girl You Know it’s True c. slágerükért.

Egy nyilvánosságra került koncertfelvételről kiderült, hogy végig playbackről énekeltek.

Díjukat visszavonták, a botrányos Milli Vanilli pedig feledésbe merült.

Hullócsillagok a popzene egén: a Milli Vanilli-ügy és a visszavett Grammy-díj

1988-ba két energikus srác, Fab Morvan és Rob Pilatus tört be a slágerlisták élére a Girl You Know it’s True c. nagylemezükkel. A Milli Vanilli a nyolcvanas évek esszenciáját testesítette meg válltöméseikkel, látványos koreográfiájukkal és fülbemászó dalaikkal, azonnal meghozva számukra a világhírnevet – mintha minden túlságosan is tökéletes lett volna. A karizmatikus duó tehetségét jelezte, hogy 1990-ben még a Grammy-díjat is elnyerték, ám nem örülhettek sokáig trófeájuknak.

Ugyanis még abban az évben kiszivárgott egy korábbi élő MTV fellépésről készült felvétel, ahol leghíresebb slágerük éneklése közben, beakadt a zenét játszó szalag, felfedve, hogy csak playbackről énekeltek.

Lányos zavarukban nem tudtak mit tenni, minthogy lerohanjanak a színpadról, de a botrányt már nem lehetett elkerülni. A két énekes kénytelen volt beismerni, hogy nem ők, hanem más énekesek hallhatók a lemezeken, de még Grammy-díjukat is vissza kellett szolgáltatniuk. Természetesen hatalmas népharag zúdult a Milli Vanilli tagjaira, földbe döngölve karrierjüket, ám hiba volna rájuk húzni a vizes lepedőt.

Playback-botrány és jelentés a zeneipar bugyraiból

Történetünk valahol az 1980-as évek végén kezdődött, amikor Frank Farian német producer a tökéletes popzenekar megalkotásán ügyködött. Néhány jó képességű énekessel vett fel lemezeket, csakhogy ők nem voltak jól marketinglehetők, mivel híján voltak a megnyerő külsőnek és tánctehetségnek. Így talált rá Fab Morvanra és Rob Pilatusra, akik addig főleg klubokban léptek fel táncosként. A szerződés megköttetett, a terv pedig az volt, hogy playbackről énekelnek, ami eleinte működött is, hatalmas sikereket értek el.