Ahogy megírtuk, súlyos biztonsági incidens történt: november 23-án este betörtek Vilmos herceg és Katalin hercegné norfolki vidéki birtokára, az Anmer Hallba. A rendőrség azonnal kivonult, és tájékoztatták a közvéleményt az esetről, azt pedig a Kensington-palota külön is megerősítette, hogy sem a walesi hercegi párnak, se a gyerekeiknek nem lett semmi bajuk, ugyanis Windsorban, a Forest Lodge-ban voltak.

Katalin hercegné, Vilmos és a gyerekek nem voltak a betörés helyszínén.

Forrás: i-Images via ZUMA Press

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthonába két férfi hatolt be

A hatóságokat valamivel hat óra előtt riasztották a 10 rezidenciás házhoz, végül egy 32 és egy 34 éves férfit tartóztattak le betörés és birtokháborítás gyanújával. „Továbbra is rendőrségi őrizetben vannak. A nyomozás folyamatban van” − tette közzé a norfolki rendőrség közlése nyomán a BBC. Elárulták, hogy kutyákkal, drónokkal és helikopterrel is átkutatták a területet, mielőtt két férfit letartóztattak a birtok területén. Egy palotai bennfentes a Page Sixnek elárulta, Katalin és Vilmos állítólag el sem akarták hinni a történteket, az esetet pedig rémisztőnek nevezték.

Katalin hercegné és Vilmos herceg otthona, az Anmer Hall: ide törtek be.

Forrás: PA Wire/Chris Radburn

Nem először történik hasonló

Tavaly decemberben például a Kensington-palota területére is illetéktelen személy jutott be. A 39 éves Derek Egan 2025. december 21-én, majd december 23-án is átmászott a kerítésen.

A leghátborzongatóbb eset azonban az, amikor 1982 júliusában egy addig ismeretlen férfi, Michael Fagan különösebb akadályok nélkül hatolt be a Buckingham-palotába, és nem is egyszer. Másodszor egészen II. Erzsébet királynő hálószobájáig jutott és sehol, senki nem állította meg. Az akkor történtekről ebben a cikkünkben olvashatsz.

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