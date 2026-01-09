Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nincs vége az időjárási viszontagságoknak: az ország több részén is piros riasztás van érvényben

figyelmeztetés riasztással időjárás ónos eső
2026.01.09.
Az év leghidegebb reggele után továbbra sincsenek jó híreink az időjárással kapcsolatban. A meteorológusok tájékoztatása szerint az ónos eső miatt piros riasztás van érvényben több vármegyében is.

Megérkezett a negyedik hideghullám hazánkba. Az éjszaka folyamán kemény mínuszok uralkodtak az ország minden részén, a hőmérséklet pedig napközben sem volt túl rózsás hozzánk. A nap folyamán több helyen gyenge havazás kezdődött, azonban sok területen ónos eső váltotta fel a korábbi hópelyheket, ez pedig megnehezíti a közlekedést. Mutatjuk, hogy mely területeken van továbbra is érvényben a harmadfokú, vagyis piros riasztás az ónos eső miatt.

Piros riasztást adtak ki: sok helyen ónos eső váltotta fel a korábbi havazást
Piros riasztást adtak ki: sok helyen ónos eső váltotta fel a korábbi havazást
Forrás: Getty Images

Piros riasztás van érvényben az ország délnyugati csücskében

A HungaroMet csütörtök este a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést adta ki Somogy és Baranya vármegyékre, ahol jelentős mennyiségű veszélyes csapadék várható. A riasztás várhatóan szombat estig marad az érintett területeken. Lássuk, mit jelent ez a gyakorlatban:

Délnyugaton a havazás egyre inkább vegyes halmazállapotba válthat, jelentős mennyiségű, tartós ónos esőre van kilátás (a fagyott eső, graupel mellett). Az ónos csapadékkal érintett területek kiemelten Somogy és Baranya megyék déli, délnyugati fele, emellett akár Zala, Bács-Kiskun délnyugati, déli része, ezeken a tájakon nagy mennyiségű (>5 mm) ónos eső is eshet! Estére, késő estére fokozatosan mindenütt csökken a csapadékhajlam.

Milyen időjárás lesz a hétvégén?

Szombat este markáns hidegfront érkezik, így északnyugat felől megnő a hózáporok kialakulási esélye. Ekkora az ország nagy részén citromsárga figyelmeztetés lép érvénybe a hófúvás és a tartós köd kialakulása miatt. Ezenfelül három helyen, Nógrád vármegyében, Heves vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az extrém hideg miatt is figyelmeztetést adtak ki a szakemberek.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton erősen felhős, de inkább borult lesz az ég. Zúzmarás ködfoltok is lehetnek, akár tartósan. Főleg estétől észak felől alakul ki kisebb havazás, hószállingózás. -4 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Vasárnap az erős északnyugati szél hatására nyugaton csökken a felhőzet, de a Duna-Tisza-közén marad a borongós idő, és egy összeáramlás mentén sokfelé hullhat a hó. A szél több helyen hófúvásokat okoz! Folytatódik az igen hideg idő: reggel -10, délután -5°C várható.

További részleteket a várható időjárásról ide kattintva tudtok elolvasni.

