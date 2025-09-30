Erős intim szagok menstruáció alatt és után – Mikor normális, mikor jelez fertőzést?

A menstruáció idején a szervezet természetes változásokon megy keresztül. A vérzés során a hüvelyben jelen lévő váladék és a baktériumflóra összetétele is módosulhat, ami átmeneti szagváltozást okozhat. Ez a legtöbb esetben teljesen normális, és a ciklus végeztével magától elmúlik. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor az erős intim szagok fertőzésre utalhatnak, ezért érdemes odafigyelni a jelekre.

Erős intim szagok menstruáció alatt

Forrás: Shutterstock

Mikor számítanak természetesnek az erősebb intim szagok?

Menstruáció alatt a vér és a hüvelyváladék keveredése enyhén fémes vagy vasas szagot okozhat. Ez teljesen normális, és nem jelent egészségügyi problémát. Ugyanez igaz azokra a napokra is, amikor a menstruáció már éppen véget ér, de még van egy kevés barnás vagy pirosas folyás.

Az intim szag ilyenkor nem erőteljes, inkább enyhén változott, és általában néhány nap alatt megszűnik. A higiéniai szokások – például a betét, tampon vagy menstruációs kehely rendszeres cseréje – segítenek megelőzni a kellemetlenebb szagokat.

Mikor jelezhet fertőzést?

Ha az erős intim szag menstruáció alatt vagy után is fennmarad, és kellemetlen, szúrós, rothadó vagy halhoz hasonló jellegű, az fertőzés jele lehet. A bakteriális vaginózis, a gombás fertőzés vagy a nemi úton terjedő betegségek gyakran okoznak kóros szagváltozást.

A fertőzés gyanúját erősíti, ha a szag mellett egyéb tünetek is jelentkeznek, például:

szokatlanul erős, bőséges vagy habos hüvelyi folyás,

viszketés vagy égő érzés,

alhasi fájdalom,

fájdalmas vizelés.

Ezekben az esetekben érdemes minél előbb nőgyógyászhoz fordulni, mert a fertőzések könnyen kezelhetők, viszont kezeletlenül súlyos szövődményeket is okozhatnak.

Mit tehetünk a megelőzésért?

Az intim higiénia kulcsszerepet játszik a kellemetlen szagok elkerülésében. A betétek és tamponok rendszeres cseréje, a légáteresztő fehérnemű viselése, valamint a kímélő intim mosakodók használata sokat segít. Fontos kerülni a túlzott tisztálkodást, például az irrigálást, mert ez felboríthatja a hüvely természetes baktériumflóráját.

Az egészséges étrend és a megfelelő folyadékbevitel szintén hozzájárulhat a hüvelyflóra egyensúlyának fenntartásához.