2025. szept. 29., hétfő

Ne dobd ki, van, ahol aranyat ér! A levágott körmökkel üzletelnek ebben az országban

Virág Emília
2025.09.29.
A legtöbben gondolkodás nélkül a szemétbe dobják, Kínában azonban egyesek pénzt keresnek a levágott körmükből. A hagyományos kínai gyógyászatban ugyanis a köröm értékes alapanyagnak számít.

A körömport régi hiedelmek szerint gyerekek hasi puffadására vagy a mandulagyulladás kezelésére használták. A gyógyszergyártók a mai napig gyűjtik az alapanyagot: iskolákban és falvakban vásárolják fel a levágott körmöket. Ezeket aztán megtisztítják, megszárítják, finom porrá őrlik, majd különféle gyógyhatású készítményekhez keverik.

Kínában érdemes összegyűjteni a levágott körmöket, jól lehet keresni ezzel
Kínában érdemes összegyűjteni a levágott körmöket, jól lehet keresni ezzel - Képünk illusztráció.
Forrás: Getty Images

A levágott körmök tettek gazdaggá egy nőt

Mivel egy ember körme évente átlagosan 100 grammnyit nő, a megfelelő mennyiség előteremtése nem egyszerű – ennek megfelelően a levágott körmök ára viszonylag magas. A Kankan News nemrég arról számolt be, hogy Hebei tartományban egy nő az interneten kínálta eladásra körmeit. A gyerekkora óta összegyűlt egy kilónyi körmöt 150 jüanért (nagyjából 70 millió forint) adta el. 

Az emberi körömmel való kereskedés az 1960-as évektől kezdett visszaszorulni Kínában: a körömlakk elterjedése miatt a begyűjtött körmök egyre gyakrabban voltak szennyezettek. Bár idővel más alapanyagok is helyettesítették, az emberi köröm soha nem tűnt el teljesen a kínai gyógyászatból – és most ismét keresett lett.

Van azonban egy szigorú szabály: a feldolgozók kizárólag kézkörmöt vásárolnak. A lábkörmök nem számítanak megfelelő alapanyagnak, ezeket a gyűjtők nem veszik át.

