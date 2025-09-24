Így vedd fel a harcot a menstruációs migrénnel!

A menstruációs migrén a munkaképtelenség vezető okaként jelenik meg a fejlett világ összes egészségügyi szervezete szerint, így muszáj foglalkozni a problémával, és megtalálni azokat a módszereket, amelyek csökkenthetik a fájdalmat.

A menstruációs migrén sok nő életét megkeseríti

Forrás: Moment RF

Mit tehetünk, hogy ne gyűrjön le minket a menstruációs migrén?

Ahhoz, hogy a lehető legpontosabban megtalálhassuk a megfelelő kezelési lehetőségeket, nem árt, ha kicsi jobban megvizsgáljuk, hogy mi is az a migrén, amely annyira megnehezíti a piros betűs napjainkat, és mik lehetnek az erős fájdalom kiváltó okai — így megoldást is könnyebb találni rá.

Mi az a migrén?

A migrén egy olyan neurológiai állapot, amely jellemzően egyoldali, lüktető, pulzáló, intenzív fájdalommal jár. Általában hang- és fényérzékenység, erős fáradtságérzés, szédülés, hányinger vagy akár hányás kíséri. Az időtartamát tekintve a migrénes rohamok pár órától pár napig tarthatnak.

Mi a menstruációs migrén?

A menstruációs migrén egy speciális típus, ami kizárólag a menstruációs ciklus egyes szakaszaihoz kötődik, rendszerint közvetlenül a menstruáció előtt vagy annak elején jelentkezik.

A menstruációs migrén nem ritka, a migrénnel küzdő nők körülbelül 60 százaléka számol be róla.

A kizárólag menstruációhoz köthető migrénroham jellemzője, hogy általában két nappal a menstruáció előtt jelentkezik, és annak harmadik napjáig tart. Ez a fajta migrén a nők 14 százalékát érinti.

Kiváltó okok

A menstruációs migrénnek több kiváltó oka lehet.

Az ösztrogénszint hirtelen csökkenése: a hormon az agy fájdalomért felelős területeit is befolyásolja. Hisztamin változása: a magasabb hisztaminszint emeli az ösztrogéntermelést. Progeszteronszint csökkenése: ha az ösztrogén mellett a progeszteron szintje is esik, az tovább súlyosbíthatja a fejfájás tüneteit. Vízvisszatartás és puffadás: a szervezet menstruáció előtt hajlamos több folyadékot visszatartani, ami megnövelheti a koponyaűri nyomást, ami tovább súlyosbíthatja a fejfájást. Neurotranszmitterek változása: a szerotoninszint közvetlen hatással van a fájdalomérzetre. Hirtelen abbahagyott hormonális fogamzásgátló vagy hormonpótló terápia.

Egyéb kiváltó okok lehetnek:

túl kevés vagy túl sok alvás,

nem megfelelő étkezés,

időjárás-változás, légnyomásváltozás,

bizonyos ételek és italok, például a koffeines italok, a bor, a mesterséges édesítők, egyes sajtok, dió- és mogyorófélék, szószok,

lelki okok, stressz.

Kezelési lehetőségek

Érdemes fejfájásnaplót vezetni, amelyben jelöljük a fejfájás gyakoriságát, erősségét, illetve a menstruációs ciklus hosszát és az azok között eltelt időt. Ezek az információk segítenek megismerni a testünket, a jelentkező tüneteket, valamint nyomon követhetjük a változásokat.

Ha képesek vagyunk előre „megjósolni” a migrént, akkor nagyobb eséllyel tudjuk megelőzni.

A kezelést a várható menstruációt megelőzően 2-3 nappal javasolt kezdeni, a ciklus végéig. Mivel ez a migréntípus hormonális eredetű, ezért különleges kezelési módszert igényel, ami ötvözi a gyógyszereket és életmódbeli változásokat is.