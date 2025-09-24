Így vedd fel a harcot a menstruációs migrénnel!

A menstruációs migrén a munkaképtelenség vezető okaként jelenik meg a fejlett világ összes egészségügyi szervezete szerint, így muszáj foglalkozni a problémával, és megtalálni azokat a módszereket, amelyek csökkenthetik a fájdalmat.
Ahhoz, hogy a lehető legpontosabban megtalálhassuk a megfelelő kezelési lehetőségeket, nem árt, ha kicsi jobban megvizsgáljuk, hogy mi is az a migrén, amely annyira megnehezíti a piros betűs napjainkat, és mik lehetnek az erős fájdalom kiváltó okai — így megoldást is könnyebb találni rá.
A migrén egy olyan neurológiai állapot, amely jellemzően egyoldali, lüktető, pulzáló, intenzív fájdalommal jár. Általában hang- és fényérzékenység, erős fáradtságérzés, szédülés, hányinger vagy akár hányás kíséri. Az időtartamát tekintve a migrénes rohamok pár órától pár napig tarthatnak.
A menstruációs migrén egy speciális típus, ami kizárólag a menstruációs ciklus egyes szakaszaihoz kötődik, rendszerint közvetlenül a menstruáció előtt vagy annak elején jelentkezik.
A menstruációs migrén nem ritka, a migrénnel küzdő nők körülbelül 60 százaléka számol be róla.
A kizárólag menstruációhoz köthető migrénroham jellemzője, hogy általában két nappal a menstruáció előtt jelentkezik, és annak harmadik napjáig tart. Ez a fajta migrén a nők 14 százalékát érinti.
A menstruációs migrénnek több kiváltó oka lehet.
Érdemes fejfájásnaplót vezetni, amelyben jelöljük a fejfájás gyakoriságát, erősségét, illetve a menstruációs ciklus hosszát és az azok között eltelt időt. Ezek az információk segítenek megismerni a testünket, a jelentkező tüneteket, valamint nyomon követhetjük a változásokat.
Ha képesek vagyunk előre „megjósolni” a migrént, akkor nagyobb eséllyel tudjuk megelőzni.
A kezelést a várható menstruációt megelőzően 2-3 nappal javasolt kezdeni, a ciklus végéig. Mivel ez a migréntípus hormonális eredetű, ezért különleges kezelési módszert igényel, ami ötvözi a gyógyszereket és életmódbeli változásokat is.
Orvosi kivizsgálás és konzultáció után a következő megoldásokat ajánlják a neurológusok:
Fontos! Menstruációs migrén esetén, keress fel egy szakembert, hogy minimalizálni tudd a fájdalmat, hogy ne befolyásolhassa a mindennapjaidat.
