Intim illat változása a ciklus során: mi számít normálisnak, és mikor kell figyelni?

Az intim illat nem állandó, hiszen a hüvely állapota folyamatosan változik a menstruációs ciklus során. A hormonális ingadozások, a hüvelyváladék mennyisége és összetétele, valamint a baktériumflóra egyensúlya mind befolyásolják, milyen illatot érzékelünk. Ez teljesen természetes folyamat, amely önmagában nem jelent betegséget. Ugyanakkor, ha a szag tartósan kellemetlenné válik, erőteljesebb lesz, vagy más tünetek – például viszketés, égő érzés vagy szokatlan folyás – is kísérik, akkor fertőzésre kell gyanakodni.

Ez az intim illat változásának oka

Az intim illat változása a ciklus során

A menstruáció idején a vér és a hüvelyváladék keveredése enyhén fémes, vasas illatot eredményezhet, amely teljesen természetes. A ciklus közepén, az ovuláció környékén a váladék bővebbé válik, az illat ilyenkor enyhébben érezhető, de változatlanul normális. A luteális fázisban, a menstruáció előtti napokban előfordulhat, hogy erőteljesebb lesz az intim terület szaga a hormonális változások miatt. Ezek a váltakozások a női test természetes működéséhez tartoznak, és nem utalnak problémára.

Mikor lehet gond az intim szaggal?

Ha az intim szag erős, szúrós, rothadó vagy halhoz hasonlító jellegű, az legtöbbször fertőzés jele. A bakteriális vaginózis, a gombás fertőzés vagy a nemi úton terjedő betegségek mind okozhatnak tartós kellemetlen szagot. A kísérő tünetek – például bő, habos, zöldes vagy sárgás folyás, viszketés, alhasi fájdalom – egyértelműen kóros állapotra utalnak. Ilyenkor elengedhetetlen a nőgyógyászati vizsgálat, mert a fertőzések könnyen kezelhetők, de kezeletlenül komoly szövődményeket okozhatnak.

Hogyan őrizhetjük meg az egészséges intim egyensúlyt?

A hüvely öntisztuló szerv, ezért nem igényel túlzott beavatkozást. Az intim higiénia alapja a mindennapos tisztálkodás kímélő, illatanyagmentes mosakodóval, de kerülni kell a túlzott mosást és az irrigálást, mert ezek felboríthatják a természetes baktériumflórát. Fontos a pamut alsónemű viselése és a szellős öltözködés, hogy a nedvesség ne kedvezzen a kórokozóknak . Az egészséges étrend és a bőséges folyadékfogyasztás szintén hozzájárul a hüvelyflóra egyensúlyához. Ha mégis tartósan megváltozik az intim illat, érdemes minél előbb szakemberhez fordulni.