Fogyni szeretnél? Csak 10 perc pilates, és őrült módon felpörög az anyagcseréd

Shutterstock - PeopleImages
testedzés pilates otthoni edzés
Nagy Kata
2025.10.24.
Szeretnél fogyni, de nem akarsz órákat tölteni az edzőteremben? Akkor ezt a 10 perces, otthon is könnyen elvégezhető pilates-gyakorlatsort neked találták ki!

A pilates jó ideje elképesztő népszerűségnek örvend, és a hiedelmekkel ellentétben otthon is könnyedén végezhető!

pilatesező lányok
Te is könnyedén a tökéletes testű pilateses csajok közé tartozhatsz
Forrás: Shutterstock

10 perces pilates-gyakorlatsor a villámgyors anyagcseréért

Minden korszaknak új sportőrülete van: nem is volt olyan rég (dehogynem), hogy otthon Bíró Ica vezényszavai miatt zengett a nappali, majd jöttek a buborékfenekű gyúrós csajok, akik miatt mindenki az edzőtermek felé vette az irányt annak reményében, hogy egyszer majd az ő popójukon is megáll a pezsgőspohár. 

Ha te is hajlamos vagy meglovagolni az aktuális trendeket, akkor bizonyára találkoztál már a TikTokon a tökéletes frizurájú, matchy-matchy szettekben pózoló pilates-csajokkal, akik a nyakatekert pózokban sem izzadnak meg, és akiknek a fogyás könnyebben megy, mint egy a levegővétel. 

Bár sokan csak egy újabb divatos hóbortnak tartják a pilatest, pont a fenti szterepotípiák miatt, a helyzet az, hogy valóban működik: még a 10 perces pilatesgyakorlatok is úgy felpörgetik az anyagcserédet, hogy aztán sokkal könnyebben szabadulsz meg a makacs kis hurkáktól. Hatalmas pluszpont, hogy a pilates otthon is végezhető, mindenféle bonyolult és ijesztő gépek használata nélkül. 

A lényeg, hogy minden nap szánj rá 10 percet, és hidd el, pár héten belül érezni fogod a különbséget! 

10 perces pilatesedzés

1. Feküdj a hátadra, majd emeld fel a csípődet és a karjaidat, tartsd ki két másodpercig, majd engedd vissza. Ismételd meg 12-szer. 

2. Szintén háton fekve emeld fel behajlítva a lábaidat, a karjaidat pedig egyenesen. A jobb lábadat és a bal karodat engedd párhuzamosan a föld felé, miközben lefelé nyomod a köldöködet, majd ismételd meg a másik oldallal is. Mindkét oldalra ismételd meg 12-szer. 

3. Feküdj oldalra, támaszd meg a karoddal a fejed, helyezd derékszögbe a lábaidat. A felsőt emeld fel, majd lassan nyújtsd ki és engedd vissza. Mindkét oldalon 12 gyakorlatot végezz. 

4. Feküdj hátra, a talpaidat érintsd össze, emeld fel a csípődet, közben pedig a karjaiddal mozogj úgy, mintha fordított fekvőtámaszt csinálnál. 12 ismétlést végezz. 

5. Csinálj egy női fekvőtámaszt, majd ülj a sarkadra. Ismételd meg 12-szer. 

6. Vedd fel a plank pózt kinyújtott karokkal, majd fordulj jobb oldalra úgy, hogy a jobb kezedet kinyújtod közben. Tartsd ki két másodpercig a pózt, majd ismételd meg a másik oldalon is. 12-szer ismételj. 

@s.z.movement Join my online studio for expert-guided workouts that maximize your results and perfect your form! Enjoy 7 days of free access to all programs and fresh weekly content. Link in bio! 🌱 #pilates #fullbodyworkout #matpilates #pilatesgirl ♬ sailor song remix by the chainsmokers and twinsick - The Chainsmokers

