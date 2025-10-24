Fogyni szeretnél? Csak 10 perc pilates, és őrült módon felpörög az anyagcseréd

A pilates jó ideje elképesztő népszerűségnek örvend, és a hiedelmekkel ellentétben otthon is könnyedén végezhető!
10 perces pilates-gyakorlatsor a villámgyors anyagcseréért
Minden korszaknak új sportőrülete van: nem is volt olyan rég (dehogynem), hogy otthon Bíró Ica vezényszavai miatt zengett a nappali, majd jöttek a buborékfenekű gyúrós csajok, akik miatt mindenki az edzőtermek felé vette az irányt annak reményében, hogy egyszer majd az ő popójukon is megáll a pezsgőspohár.
Ha te is hajlamos vagy meglovagolni az aktuális trendeket, akkor bizonyára találkoztál már a TikTokon a tökéletes frizurájú, matchy-matchy szettekben pózoló pilates-csajokkal, akik a nyakatekert pózokban sem izzadnak meg, és akiknek a fogyás könnyebben megy, mint egy a levegővétel.
Bár sokan csak egy újabb divatos hóbortnak tartják a pilatest, pont a fenti szterepotípiák miatt, a helyzet az, hogy valóban működik: még a 10 perces pilatesgyakorlatok is úgy felpörgetik az anyagcserédet, hogy aztán sokkal könnyebben szabadulsz meg a makacs kis hurkáktól. Hatalmas pluszpont, hogy a pilates otthon is végezhető, mindenféle bonyolult és ijesztő gépek használata nélkül.
A lényeg, hogy minden nap szánj rá 10 percet, és hidd el, pár héten belül érezni fogod a különbséget!
10 perces pilatesedzés
1. Feküdj a hátadra, majd emeld fel a csípődet és a karjaidat, tartsd ki két másodpercig, majd engedd vissza. Ismételd meg 12-szer.
2. Szintén háton fekve emeld fel behajlítva a lábaidat, a karjaidat pedig egyenesen. A jobb lábadat és a bal karodat engedd párhuzamosan a föld felé, miközben lefelé nyomod a köldöködet, majd ismételd meg a másik oldallal is. Mindkét oldalra ismételd meg 12-szer.
3. Feküdj oldalra, támaszd meg a karoddal a fejed, helyezd derékszögbe a lábaidat. A felsőt emeld fel, majd lassan nyújtsd ki és engedd vissza. Mindkét oldalon 12 gyakorlatot végezz.
4. Feküdj hátra, a talpaidat érintsd össze, emeld fel a csípődet, közben pedig a karjaiddal mozogj úgy, mintha fordított fekvőtámaszt csinálnál. 12 ismétlést végezz.
5. Csinálj egy női fekvőtámaszt, majd ülj a sarkadra. Ismételd meg 12-szer.
6. Vedd fel a plank pózt kinyújtott karokkal, majd fordulj jobb oldalra úgy, hogy a jobb kezedet kinyújtod közben. Tartsd ki két másodpercig a pózt, majd ismételd meg a másik oldalon is. 12-szer ismételj.