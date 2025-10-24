Fogyni szeretnél? Csak 10 perc pilates, és őrült módon felpörög az anyagcseréd

10 perces pilatesedzés

1. Feküdj a hátadra, majd emeld fel a csípődet és a karjaidat, tartsd ki két másodpercig, majd engedd vissza. Ismételd meg 12-szer.

2. Szintén háton fekve emeld fel behajlítva a lábaidat, a karjaidat pedig egyenesen. A jobb lábadat és a bal karodat engedd párhuzamosan a föld felé, miközben lefelé nyomod a köldöködet, majd ismételd meg a másik oldallal is. Mindkét oldalra ismételd meg 12-szer.

3. Feküdj oldalra, támaszd meg a karoddal a fejed, helyezd derékszögbe a lábaidat. A felsőt emeld fel, majd lassan nyújtsd ki és engedd vissza. Mindkét oldalon 12 gyakorlatot végezz.

4. Feküdj hátra, a talpaidat érintsd össze, emeld fel a csípődet, közben pedig a karjaiddal mozogj úgy, mintha fordított fekvőtámaszt csinálnál. 12 ismétlést végezz.

5. Csinálj egy női fekvőtámaszt, majd ülj a sarkadra. Ismételd meg 12-szer.

6. Vedd fel a plank pózt kinyújtott karokkal, majd fordulj jobb oldalra úgy, hogy a jobb kezedet kinyújtod közben. Tartsd ki két másodpercig a pózt, majd ismételd meg a másik oldalon is. 12-szer ismételj.