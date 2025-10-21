Döbbenetesen mutat bikiniben a 77 éves nő: fotókon mutatja meg, hogyan fest a teste

A nyugdíjas szétbombázza az Instagramját falatnyi bikinis fotókkal.

Norma Williams, a 77 éves nyugdíjas kirobbanó formában van.

Forrás: Profimedia

Elájulsz, ha meglátod a 77 éves nyugdíjas fürdőruhás képeit

Norma Williams bár 77 éves, ne úgy képzeld el, mint bármelyik nagymamát a déli buszról: az amerikai nyugdíjas lételeme a sport és ez bizony jócskán meg is látszik a testén.

A jelenleg az olaszországi Spoletoban élő nagyi ugyanis minden héten órákig úszik, kerékpározik és túrázik: egy óra alatt le tud úszni 60 olimpiai medencehosszt és minden nap 8 km-t gyors gyalogol, hogy formában tartsa magát.

Ennek köszönhetően úgy véli, hogy az energiaszintje és az erőnléte jóval magasabb, mint 20 éves korában, amikor még nem vette ennyire komolyan a sportot és bár sosem volt túlsúlyos, nem volt annyira csinos, mint most.

Az emberek általában megdöbbennek, amikor megtudják a koromat. Minden fiatal ugyanazt mondja,, ha idősebb lesz, úgy akar majd kinézni, mint én.

– mesélte a The Sunnak.

Norma szerint a szépség nem egyenlő a fiatalsággal és bár pontosan látja, hogy kissé elhasználódott a teste, szerinte ezt egyáltalán nem kell szégyellni, sőt!

Szerinte az öregedés kifejezetten jót tett neki és ma már eljutott odáig, hogy gyűlöli eltakarni a testét, ezért télen-nyáron feszes ruhákat hord, de a legjobban bikiniben érzi magát, ami meg is látszik a közösségi oldalain.

Az Instagram-oldala ugyanis tele van bikinis fotókkal, amik alá tömegével érkeznek a dicsérő kommentek. A 77 éves nagyi nem a tökéletességre törekszik: szerinte a testén lévő hegek, ráncok és sérülések mind-mind az ő történetét mesélik el és esze ágában sincs letagadni azt, hogy kicsoda és hány éves valójában.