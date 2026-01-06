Ínhüvelygyulladás: amikor a túlterhelés fájdalommá válik

Az ínhüvelygyulladás nemcsak fájdalmas lehet, de a mozgásban is korlátozhat. Ezért fontos időben észrevenni a tüneteket, és elkezdeni a kezelést.

Ínhüvelygyulladás tünetei és kezelése

Forrás: Shutterstock

Az ínhüvelygyulladásról röviden: minden, amit érdemes tudni Az ínhüvelygyulladás az inakat körülvevő védőhüvely gyulladása.

Leggyakrabban a csuklót, kézujjakat és bokát érinti.

Ismétlődő mozgások és túlterhelés váltják ki.

Fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal jár.

Időben felismerve jól kezelhető.

A pihentetés kulcsszerepet játszik a gyógyulásban.

Mi az ínhüvelygyulladás és hogyan alakul ki?

Az ínhüvelygyulladás akkor jön létre, amikor az inakat körülvevő kötőszövetes hüvely begyullad. Ez a hüvely normál esetben segíti az inak akadálymentes csúszását mozgás közben. Túlzott vagy egyoldalú terhelés hatására azonban irritáció és gyulladás alakulhat ki.

A szakértők szerint leggyakrabban olyan tevékenységek vezetnek ínhüvelygyulladáshoz, amelyek során ugyanaz a mozdulat hosszú időn keresztül ismétlődik. Ilyen lehet a számítógépes egérhasználat, a kézi munka, a sporttevékenység vagy bizonyos hangszerek rendszeres használata. A nem megfelelő testtartás és az izomegyensúly hiánya tovább növeli a kockázatot.

Ritkább esetekben fertőzés vagy alapbetegség, például reumás gyulladásos kórkép is állhat a háttérben. Ezért tartós panaszok esetén orvosi kivizsgálás javasolt.

Mik az ínhüvelygyulladás tünetei?

Az ínhüvelygyulladás tünetei általában fokozatosan alakulnak ki. A legjellemzőbb panasz a mozgásra jelentkező fájdalom, amely pihenéskor enyhülhet, majd terhelésre újra felerősödik. A fájdalom gyakran szúró vagy húzó jellegű.

Az érintett terület érzékennyé válhat, enyhe duzzanat és melegség is megjelenhet. Sok esetben reggeli merevség tapasztalható, amely mozgás hatására lassan oldódik. Súlyosabb állapotban az ín mozgása recsegő, pattogó érzéssel járhat, ami a gyulladt hüvely miatt alakul ki.

A kéz és csukló érintettsége esetén a finommozgások, például fogás vagy írás is nehezítetté válhatnak. Ha a fájdalom tartósan fennáll, vagy nyugalomban sem csökken, mindenképpen szakemberhez kell fordulni.