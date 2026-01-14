Otthoni gyakorlatok, melyekkel a menstruációs görcsök is enyhébbek lesznek

Tudjuk, ilyenkor még felkelni és létezni is rossz, nemhogy mozogni. De hidd el, az alábbi otthoni gyakorlatok enyhíteni tudják a görcsöket, hiszen a testednek pont azon részeit támogatják meg, amelyek a leginkább ki vannak téve a fájdalomnak.
Otthoni gyakorlatok menstruációs görcsök ellen
- Heves görcs során érdemes néhány lassú és ellazító mozdulatsort végezni a menstruáció első pár napjában.
- A jóga nyugtató hatással van a menstruációra.
- Otthoni gyakorlatok és pózok listája: fekvő pillangópóz, ülő előrehajlás, kölyökkutyapózból gyermekpóz, lefelé néző kutyapóz, falnál végzett félgyertyaállás.
Otthoni gyakorlatok menstruációs fájdalmakra
Vannak olyan szerencsés lányok, akik nem különösebben szenvednek a havi vérzésük során. Viszont vannak olyanok is, akik az első két napba szinte belehalnak.
Sajnos egyre több nőnél derül ki, hogy a túl heves fájdalom mögött komolyabb betegség is áll, ezért érdemes kivizsgáltatnod magad, ha nagyon szenvedős menstruáló vagy.
Viszont, ha nincs semmi probléma a fájdalom mögött, „csak” a menstruáció miatt görcsölsz ennyire, akkor érdemes kipróbálnod azokat az otthoni gyakorlatokat, amelyekre minden jógaoktató esküszik.
Előző cikkünkben arról is beszámoltunk, hogy milyen jótékony hatásai vannak annak, ha a menstruációd alatt nem hagyod ki az edzést. Ha viszont diszkomfortosan érzed magad az első pár napban, és semmi esélyét nem látod annak, hogy lemenj az edzőterembe, akkor maradj otthon, és végezd el a következő gyakorlatsort.
A jóga hatása a menstruációra – Valóban segít?
Természetesen minden menstruációs ciklus más, viszont ezek a nyugtató hatású pózok és gyakorlatok segítenek abban, hogy tudatosabban létezz a kínzó fájdalom alatt is a tested templomában. Egy kanadai jógaterapeuta, Sarah Garden szerint
a jóga megtaníthat minket arra, hogyan lazítsuk el a testünket és a légzésünket, még fájdalom esetén is. Gyengéden megnyújtja a görcsös izmokat, és nyugtató hatással van az idegrendszerre.
Ezeket a pózokat és a hozzátartozó apró mozgásokat akár pár lélegzet erejéig vagy hosszabb ideig is kitarthatod, a lényeg, hogy komfortosan érezd magad benne, és kellően ellazítsd a tested. A szakértők továbbá azt is javasolják, hogy a légzésre is figyelj közben, hiszen így tudod a leginkább elérni a relaxált és meditatív állapotot.
1. Fekvő pillangópóz
Feküdj le hanyatt a földre, a térdeidet pedig hajlítsd be, majd engedd le a földre úgy, hogy a talpaid összeérjenek. A karjaidat nyújts ki magad mellé felfelé tartott tenyérrel vagy helyezd a kezeidet az alhasadra. Igazán nagy menstruációs görcsök esetén azt javasoljuk, hogy tegyél egy párnát a derekad alá a megfelelő megtámasztás érdekében. Lélegezz, és lazítsd el a tested!
2. Ülő előrehajlás
Ülj fel előre nyújtott lábakkal, nyújtsd ki a karjaidat az ég felé, majd hajolj a lábaidra.
A mozdulat akkor egészséges, ha egy „felfelé és onnan előre” irány van benne, és nem a nyakadból hajolsz lefelé, hanem a derekadból.
És nyugalom, nem kell hajlékonynak lenned, hogy ezt a pózt megcsináld! Hajlítsd be a lábaidat amennyire csak szeretnéd, a fejedet pedig hajtsd le a térdeid közé (vagy annak irányába), hogy be tudj hajolni a saját kis szeretetbarlangodba. Ringatózz és lélegezz!
3. Kölyökkutyapózból gyermekpóz
Kerülj négykézláb pozícióba, majd csúsztasd hátrébb a térdeidet, a kezeiddel pedig nyújtózz előre a földön. Ez a póz igazán meg tudja nyújtani a méhedet, a megkönnyebbülést tehát egyből érezheted. A ringatózás és a mély légzés mellett itt más mozgást is kipróbálhatsz: helyezd a testedet le úgy, hogy a feneked a lábfejedhez, a homlokod pedig a földhöz érjen. Ezt az előre-hátra mozgást többször is elvégezheted, jó lassan.
4. Lefelé néző kutyapóz
Ebben a kifordított testhelyzetben a fej lejjebb kerül, mint a szív vagy a méh, így oda tódul a véráramlat. A gerinccsigolyák között pedig csökken a nyomás, hiszen maga a gerinc tehermentesített állapotba kerül, vagyis megfelelően ki tud nyújtózni.
A kölyökkutyapóz négykézláb helyzetéből csak emeld fel a térdeidet, és támaszkodj a talpaidra és a kézfejeidre.
A súly viszont ne a csuklódon, hanem az ujjaidon legyen, illetve arra is figyelj, hogy a csípőd minél jobban az ég felé toluljon. A karjaid enyhén kifelé, a lábaid viszont enyhén befelé rotálódjanak. A fejedet pedig tartsd egy vonalban a gerinceddel.
5. Falnál végzett félgyertyaállás
Ülj egy üres fal mellé úgy, hogy a csípőd érjen a falhoz, majd feküdj le háttal a földre, a lábaidat pedig nyújtsd ki a falon. Természetesen itt is berakhatsz a derekad alá egy párnád, hogy relaxálóbb legyen az élmény. Csak addig tartsd ki ezt a pózt, amíg kényelmesnek érzed. Ha már érzed, hogy kifut a vér a lábadból, akkor szép nyugodtan vedd le a lábaidat a falról, és ülj fel törökülésbe vagy nyújtózz el a földön, és meditálj egy kicsit.
