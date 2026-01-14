Otthoni gyakorlatok, melyekkel a menstruációs görcsök is enyhébbek lesznek

Tudjuk, ilyenkor még felkelni és létezni is rossz, nemhogy mozogni. De hidd el, az alábbi otthoni gyakorlatok enyhíteni tudják a görcsöket, hiszen a testednek pont azon részeit támogatják meg, amelyek a leginkább ki vannak téve a fájdalomnak.

Ezek az otthoni gyakorlatok enyhíteni tudják a menstruációs görcsöket.

Forrás: Shutterstock

Otthoni gyakorlatok menstruációs görcsök ellen Heves görcs során érdemes néhány lassú és ellazító mozdulatsort végezni a menstruáció első pár napjában.

A jóga nyugtató hatással van a menstruációra.

Otthoni gyakorlatok és pózok listája: fekvő pillangópóz, ülő előrehajlás, kölyökkutyapózból gyermekpóz, lefelé néző kutyapóz, falnál végzett félgyertyaállás.

Otthoni gyakorlatok menstruációs fájdalmakra

Vannak olyan szerencsés lányok, akik nem különösebben szenvednek a havi vérzésük során. Viszont vannak olyanok is, akik az első két napba szinte belehalnak.

Sajnos egyre több nőnél derül ki, hogy a túl heves fájdalom mögött komolyabb betegség is áll, ezért érdemes kivizsgáltatnod magad, ha nagyon szenvedős menstruáló vagy.

Viszont, ha nincs semmi probléma a fájdalom mögött, „csak” a menstruáció miatt görcsölsz ennyire, akkor érdemes kipróbálnod azokat az otthoni gyakorlatokat, amelyekre minden jógaoktató esküszik.

Előző cikkünkben arról is beszámoltunk, hogy milyen jótékony hatásai vannak annak, ha a menstruációd alatt nem hagyod ki az edzést. Ha viszont diszkomfortosan érzed magad az első pár napban, és semmi esélyét nem látod annak, hogy lemenj az edzőterembe, akkor maradj otthon, és végezd el a következő gyakorlatsort.

A jóga hatása a menstruációra – Valóban segít?

Természetesen minden menstruációs ciklus más, viszont ezek a nyugtató hatású pózok és gyakorlatok segítenek abban, hogy tudatosabban létezz a kínzó fájdalom alatt is a tested templomában. Egy kanadai jógaterapeuta, Sarah Garden szerint

a jóga megtaníthat minket arra, hogyan lazítsuk el a testünket és a légzésünket, még fájdalom esetén is. Gyengéden megnyújtja a görcsös izmokat, és nyugtató hatással van az idegrendszerre.

Ezeket a pózokat és a hozzátartozó apró mozgásokat akár pár lélegzet erejéig vagy hosszabb ideig is kitarthatod, a lényeg, hogy komfortosan érezd magad benne, és kellően ellazítsd a tested. A szakértők továbbá azt is javasolják, hogy a légzésre is figyelj közben, hiszen így tudod a leginkább elérni a relaxált és meditatív állapotot.