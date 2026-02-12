Mutasd a mosolyod, és megmondjuk, meddig fogsz élni

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ki ne szeretne szép, fehér és csillogó mosolyt? A fogak állapota azonban túlmutat a felszínes külcsínen, hiszen ebben rejlik a hosszú élet titka! Erre jutott egy friss kutatás. Mutatjuk a részleteket!

Egy szép mosoly öltöztet. Hallottad már ezt a közhelynek is beillő igazságot? Tagadhatatlan, hogy kellemesebb egy ép fogsort nézni, mint egy hiányos, szuvasodástól és kopásoktól tarkítottat. Amit azonban eddig csak az igényesség-igénytelenség tükrében vizsgáltunk, most új értelmezést nyert. A fogak állapota lehet ugyanis a hosszú élet titka.

a fogak állapota egy mosolyból kiderül
A szép mosoly elárulja, milyen a fogak állapota.
Forrás: 123.rf.com

A fogak állapota többet árul el rólad, mint hinnéd

A hosszú élet titkát sokan a táplálkozásban vagy a meditációban látják, de van valami sokkal kézzel fekvőbb összefüggés. Manapság, amikor a fogfehérítés, fogpótlás és koronák, vagyis a már-már természetellenesen üde fogsor a fénykorát éli, egy nagy léptékű japán kutatás látott napvilágot. A tanulmány komoly összefüggést fedezett fel a fogak állapota és a várható élettartam között. A kutatók szerint nem csupán az számít, hány fogunk marad meg idősebb korunkra. Az eredmények alapján a fogak egészsége – legyenek azok tömésekkel helyreállítottak vagy épen megmaradtak – erős összefüggést mutat az általános egészségi állapottal.

Ahogy öregszünk, testünk számos apró üzenetet küld arról, hogyan bánunk vele. Az egyik ilyen vészcsengő pedig nem más, mint a fogak állapota. A japán Oszakai Egyetem kutatói közel 200 ezer, 75 éven felüli felnőtt fogászati és egészségügyi adatait elemezték. Ennek során arra jutottak, hogy nem csak az elvesztett fogak száma számít, hanem a meglévők tényleges állapota is. A résztvevők között azok, akiknek több egészséges vagy töméssel helyreállított foguk volt, lényegesen kisebb korai halálozási kockázattal rendelkeztek, mint azok, akiknél sok volt az elromlott vagy hiányzó fog.

fogorvosi szűrés a hosszú élet titka
A hosszú élethez elengedhetetlen a rendszeres fogorvosi szűrés.
Forrás: 123.rf.com

Mi köze a szép mosolynak az egészséghez és a hosszú élethez?

A fogak állapota, az általános egészség és a hosszú élet közti összefüggés nem véletlen. Az egészséges fogak – és a rendszeres fogorvosi szűrővizsgálat – ugyanis jelentősen csökkenthetik a krónikus gyulladásos folyamatokat. Ezek azért nagyon veszélyesek, mert könnyen szétterjedhetnek az egész testben, többek között szív- és érrendszeri problémákhoz vagy akár fertőzésekhez vezetve. A rossz fogsorral továbbá a rágóképesség is romlik, ami nemcsak rosszabb táplálkozási mintákat eredményezhet, de gyengítheti az immunrendszert és csökkentheti az életminőséget.

A fogak állapota a kulcs a hosszú élethez

A friss japán kutatási eredmények alapján a fogak állapota több mint kozmetikai kérdés. Szorosan kapcsolódik a várható élettartamhoz és az általános egészségi kilátásokhoz, különösen idősebb korban. Rendszeres fogmosással, fogorvosi szűréssel és a problémák időben történő kezelésével nemcsak a mosolyunkat őrizhetjük meg, de potenciálisan éveket is nyerhetünk.

A fogak állapota mellett számos tényező kell a hosszú élethez — olvass ezekről is:

Te ennél mindennap csípős és penészes sajtot, hogy 152 évig élj? Kiderült a világ legidősebb emberének étrendje

Thoma Parr elképesztő hosszú ideig élt, sokak szerint puritán étrendjének köszönhetően. A sors fintora, hogy a világ legidősebb embere végül épp egy jó étkezés miatt hunyt el.

Nem egyszerű betartani, mégis sokan követik: így működik a hosszúélet-diéta

Érdekel, hogyan tehetsz jót a jövőbeli önmagadnak úgy, hogy a jelenben jókat eszel?

Az életed múlhat azon, hogy mikor szoktál reggelizni: ez az ideális időpont

Egy több mint 30 éven át tartó kutatás eredményei megdöbbentő összefüggést mutatnak.

 

 

