Hailey Bieber gótikus csipkében lépett a vörös szőnyegre az Üvöltő szelek premierjén – Fotó

Hailey Bieber az Üvöltő szelek a sydney-i premierjén mutatta meg, mitől döglik a légy. A vörös szőnyegen lenyűgöző, gótikus stílusú, csipkés ruhában jelent meg, és bár Justin Bieber ezúttal nem tartott vele, egyedül is tett róla, hogy mindenki róla beszéljen.

Hailey Bieber a vörös szőnyegen gótikus, áttetsző csipkeruhában jelent meg az Üvöltő szelek sydney-i premierjén.

A ruhája háromszög alakú felsőrésszel és harang alakú ujjal készült, elegáns és különleges hatást keltve.

Ezúttal egyedül vonult végig a szőnyegen, Justin Bieber nélkül.

A pár nemrég együtt vett részt a Grammy-gálán, ahol Hailey végig támogatta Justint.

Bennfentesek szerint a Bieber-házaspár kapcsolata erős és harmonikus, a mindennapjaik egyszerűek, és sok időt töltenek családjukkal.

A rajongók izgatottan várják, hogy a pár a közelgő Coachella-fellépéseken is együtt jelenjen meg.

Az Üvöltő szelek ma debütál a magyar mozikban.

Hailey megjelenése tökéletesen illett a premier exkluzív hangulatához, és a jelenlévők szerint kifogástalan volt. A vörös szőnyegen gótikus ihletésű, csipkés ruhában vonult, amelynek áttetsző, háromszög alakú felsőrésze és harang alakú ujjai különleges, elegáns hatást kölcsönöztek. Hailey ezúttal egyedül jelent meg az eseményen, férje, Justin Bieber nélkül.

Hailey Bieber csipkés szettje mindenkit elkápráztatott az Üvöltő szelek premierjén.

A pár nemrég még együtt vett részt a Grammy-gálán, ahol Hailey végig támogatta Justint, aki alsónadrágban lépett színpadra. Egy bennfentes a People magazinnak elmondta: „Hailey végig Justinnal volt, a próbáktól a stúdióidőn át a Grammy-gála hetéig. Ott volt mellette, és nagyon büszke volt, hogy a víziója napvilágra kerül a színpadon.”

Bieberék boldogabbak, mint valaha

A közeli ismerőseik szerint Justin és Hailey kapcsolata jelenleg nagyon erős, és mindenben támogatják egymást. Egy másik bennfentes hozzátette, hogy nagyon izgatottak voltak, hogy együtt vehettek részt a Grammy-gálán.

„A mindennapjaik egyszerűek: dolgoznak, és annyi időt töltenek együtt, amennyit csak tudnak. Fantasztikus szülők, Jack pedig a legaranyosabb, legboldogabb kisfiú”– mesélte egy bennfentes. A rajongók már most izgatottan várják, hogy a pár a közelgő Coachella-fellépéseken is együtt jelenjen meg – írja a Cosmopolitan.