2026. febr. 12., csütörtök

Hailey Bieber gótikus csipkében lépett a vörös szőnyegre az Üvöltő szelek premierjén – Fotó

Rideg Léna
2026.02.12.
Justin Bieber felesége a sydney-i Üvöltő szelek premierjén kápráztatta el a közönséget gótikus stílusú, csipkés ruhájában. Bár férje most nem volt mellette, Hailey Bieber egyedül is minden tekintetet magára vonzott.

Hailey Bieber az Üvöltő szelek a sydney-i premierjén mutatta meg, mitől döglik a légy. A vörös szőnyegen lenyűgöző, gótikus stílusú, csipkés ruhában jelent meg, és bár Justin Bieber ezúttal nem tartott vele, egyedül is tett róla, hogy mindenki róla beszéljen.

Hailey Bieber
Hailey Bieber a megjelenésével mindenkit levett a lábáról.
Forrás: Getty Images AsiaPac
  • Hailey Bieber a vörös szőnyegen gótikus, áttetsző csipkeruhában jelent meg az Üvöltő szelek sydney-i premierjén.
  • A ruhája háromszög alakú felsőrésszel és harang alakú ujjal készült, elegáns és különleges hatást keltve.
  • Ezúttal egyedül vonult végig a szőnyegen, Justin Bieber nélkül.
  • A pár nemrég együtt vett részt a Grammy-gálán, ahol Hailey végig támogatta Justint.
  • Bennfentesek szerint a Bieber-házaspár kapcsolata erős és harmonikus, a mindennapjaik egyszerűek, és sok időt töltenek családjukkal.
  • A rajongók izgatottan várják, hogy a pár a közelgő Coachella-fellépéseken is együtt jelenjen meg.
  • Az Üvöltő szelek ma debütál a magyar mozikban.

Hailey Bieber áttetsző csipkében vonult a vörös szőnyegen

Hailey megjelenése tökéletesen illett a premier exkluzív hangulatához, és a jelenlévők szerint kifogástalan volt. A vörös szőnyegen gótikus ihletésű, csipkés ruhában vonult, amelynek áttetsző, háromszög alakú felsőrésze és harang alakú ujjai különleges, elegáns hatást kölcsönöztek. Hailey ezúttal egyedül jelent meg az eseményen, férje, Justin Bieber nélkül.

Hailey Bieber attends the "Wuthering Heights" Australian Premiere at State Theatre on February 12, 2026 in Sydney, Australia.
Hailey Bieber csipkés szettje mindenkit elkápráztatott az Üvöltő szelek premierjén.
Forrás: Getty Images AsiaPac

A pár nemrég még együtt vett részt a Grammy-gálán, ahol Hailey végig támogatta Justint, aki alsónadrágban lépett színpadra. Egy bennfentes a People magazinnak elmondta: „Hailey végig Justinnal volt, a próbáktól a stúdióidőn át a Grammy-gála hetéig. Ott volt mellette, és nagyon büszke volt, hogy a víziója napvilágra kerül a színpadon.”

Bieberék boldogabbak, mint valaha

A közeli ismerőseik szerint Justin és Hailey kapcsolata jelenleg nagyon erős, és mindenben támogatják egymást. Egy másik bennfentes hozzátette, hogy nagyon izgatottak voltak, hogy együtt vehettek részt a Grammy-gálán.

„A mindennapjaik egyszerűek: dolgoznak, és annyi időt töltenek együtt, amennyit csak tudnak. Fantasztikus szülők, Jack pedig a legaranyosabb, legboldogabb kisfiú”– mesélte egy bennfentes. A rajongók már most izgatottan várják, hogy a pár a közelgő Coachella-fellépéseken is együtt jelenjen meg – írja a Cosmopolitan.

A napokban érkezik az Üvöltő szelek

Az Üvöltő szelek legújabb filmadaptációja a klasszikus regény szenvedélyes és viharos történetét dolgozza fel, középpontban a családi viszályokkal, társadalmi különbségekkel és tiltott szerelmekkel. A produkció különösen a karakterek érzelmi intenzitására és a látványos vizuális megoldásokra épít, amelyek a regény drámai hangulatát idézik.

A film egyik főszereplője Margot Robbie, aki a főhősnő, Catherine Earnshaw karakterét alakítja. Robbie alakítása nagy elismerést kapott a kritikusoktól, hiszen hitelesen adja vissza a szenvedélyes, komplex és olykor ellentmondásos karakter belső vívódásait, miközben a vörös szőnyegen is mindig magabiztos és stílusos megjelenésével hívja fel magára a figyelmet.

A másik főszereplő a filmben Jacob Elordi, aki Heathcliff karakterét alakítja. Heathcliff a történet szenvedélyes, de ellentmondásos férfi főhőse, akinek intenzív érzelmei és viszonyai központi szerepet játszanak a cselekményben. A film ma, február 12-én debütál a mozikban!

