Megérkezettt Budapestre a Betty, a csúnya lány színésznője: Ana María Orozco A Nagy Duett zsűrijében vendégeskedik

Rideg Léna
2026.02.12.
Világsztár vendéggel indul A Nagy Duett új évada! A legendás sorozatszerep után most zsűritagként tér vissza a képernyőre Ana María Orozco, akit a magyar nézők is élőben láthatnak a hétvégén. A Betty, a csúnya lány sztárja ma érkezett Budapestre.

Február 15-én, vasárnap este startol A Nagy Duett nyolcadik évada, amelyben egy igazán különleges vendég is helyet foglal a zsűriben. Ana María Orozco, a világhírű kolumbiai színésznő, a Betty a csúnya lány című sorozat sztárja már meg is érkezett Magyarországra, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kedvesen fogadta a rajongók érdeklődését: osztott autogramot, és néhány szerencsés közös fotót is készíthetett vele. Az első pillanatok alapján a 52 éves sztár fiatalos megjelenésével és sugárzó mosolyával rögtön magára vonta a figyelmet.

A Betty, a csúnya lány sztárja, Ana María Orozco
A Betty, a csúnya lány sztárja, Ana María Orozco a vasárnapi Nagy duettben fog zsűrizni.
Forrás: Getty Images North America
  • Ana María Orozco, a Betty, a csúnya lány főszereplője Magyarországra érkezett.
  • A kolumbiai színésznő A Nagy Duett 8. évadának első adásában vendégzsűriként szerepel.
  • A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren rajongók fogadták, autogramot osztott és közös fotók is készültek.
  • A műsor állandó zsűritagjai: Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi.
  • Február 14-én szűk körű közönségtalálkozón is részt vesz Budapesten.
  • Magyarországi látogatása a tízéves Izaura TV meghívására valósult meg.
  • A Nagy Duett új évada február 15-én, vasárnap este indul a TV2-n.

Megérkezett hazánkba a Betty, a csúnya lány című sorozat sztárja, Ana María Orozco

A műsor állandó zsűritagjai, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi ezúttal Ana María Orozcóval kiegészülve értékeli majd a produkciókat. A legtöbben a sorozatban ügyetlennek és csúnyácskának látott Betty karakteréről ismerik, pedig a valóságban a színésznő eleganciájával és karizmatikus megjelenésével sok fiatal kollégát megszégyenítene. A hosszú utazás Kolumbiától Budapestig sem látszott rajta: ugyanúgy sugárzott, mintha egyből a kamerák elé lépett volna – írja a Borsonline.

Ana María Orozcó megérkezett Budapestre.
Fotó: Borsonline

A szerencsések személyesen is találkozhatnak vele

A magyar rajongóknak külön lehetőségük nyílik találkozni a világsztárral. Február 14-én, szombaton 11 órakor a TV2 egy szűk körű közönségtalálkozót szervez, ahol a szerencsések autogramot kérhetnek, és közös fotókat is készíthetnek Ana María Orozcóval. A helyszínt a csatorna nem hozta nyilvánosságra, a részvételhez a TV2 vagy a kapcsolódó médiumok játékain nyert jegy szükséges.

A kétgyermekes anyuka Magyarországra látogatását a tízéves Izaura TV meghívására tette lehetővé. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója elmondta, hogy a kolumbiai sztár megjelenése különleges élményt jelent majd a nézőknek, és izgalmas nyitánya lesz a 2026-os évadnak.

A Nagy Duett nyolcadik évadának első adása február 15-én, vasárnap este látható a TV2 műsorán.

