Megérkezettt Budapestre a Betty, a csúnya lány színésznője: Ana María Orozco A Nagy Duett zsűrijében vendégeskedik

Február 15-én, vasárnap este startol A Nagy Duett nyolcadik évada, amelyben egy igazán különleges vendég is helyet foglal a zsűriben. Ana María Orozco, a világhírű kolumbiai színésznő, a Betty a csúnya lány című sorozat sztárja már meg is érkezett Magyarországra, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kedvesen fogadta a rajongók érdeklődését: osztott autogramot, és néhány szerencsés közös fotót is készíthetett vele. Az első pillanatok alapján a 52 éves sztár fiatalos megjelenésével és sugárzó mosolyával rögtön magára vonta a figyelmet.

Forrás: Getty Images North America

Megérkezett hazánkba a Betty, a csúnya lány című sorozat sztárja, Ana María Orozco

A műsor állandó zsűritagjai, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi ezúttal Ana María Orozcóval kiegészülve értékeli majd a produkciókat. A legtöbben a sorozatban ügyetlennek és csúnyácskának látott Betty karakteréről ismerik, pedig a valóságban a színésznő eleganciájával és karizmatikus megjelenésével sok fiatal kollégát megszégyenítene. A hosszú utazás Kolumbiától Budapestig sem látszott rajta: ugyanúgy sugárzott, mintha egyből a kamerák elé lépett volna – írja a Borsonline.

Ana María Orozcó megérkezett Budapestre.

Fotó: Borsonline

A szerencsések személyesen is találkozhatnak vele

A magyar rajongóknak külön lehetőségük nyílik találkozni a világsztárral. Február 14-én, szombaton 11 órakor a TV2 egy szűk körű közönségtalálkozót szervez, ahol a szerencsések autogramot kérhetnek, és közös fotókat is készíthetnek Ana María Orozcóval. A helyszínt a csatorna nem hozta nyilvánosságra, a részvételhez a TV2 vagy a kapcsolódó médiumok játékain nyert jegy szükséges.