Ana María Orozco

A sorozat, mely milliók szívét elrabolta: Betty, a csúnya lány – Tudtad, hogy van folytatása?

Betty, a csúnya lány újratöltve
IMDb -
Ana María Orozco Betty La Fea: A történet folytatódik Betty, a csúnya lány
Baranyi Hanna
2026.02.12.
Te is imádtad a régi szappanoperákat, és bánkódsz, hogy ma már nem készítenek ilyen kultikus sorozatokat? Egyet se félj! A kolumbiai klasszikusnak, a Betty, a csúnya lánynak ugyanis kijött egy új évada!

Azok a régi, szép idők, amikor órákig tudtuk nézni a tévénk előtt ülve, hogy hogyan vallanak szerelmet, szenvednek, vagy éppen falják fel egymást a legszenvedélyesebb csókok közepette a kedvenc dél-amerikai sorozatunk főszereplői. Emlékszel még a legszórakoztatóbb és legmélyebb szerelemre Betty és Armando között? Akkor jó hírünk van, a Betty, a csúnya lány ugyanis nem áll le!

Betty, a csúnya lány – Betty és Armando
A Betty, a csúnya lányban egyszerre volt jelen a humor és a romantika.
Forrás: IMDb

Betty, a csúnya lány – Az örök kedvenc

  • A sorozat főszereplője, Ana María Orozco Magyarországra érkezik, hogy A Nagy Duett egyik vendégzsűrije legyen.
  • A több mint 25 évvel ezelőtt készült sorozatban Armando azért kezd ki csúnya asszisztensével, mert el akarja kerülni az Ecomoda összeomlását. Csak azt nem sejti, hogy ebből a játszmából valódi érzelmek sülnek ki.
  • A Betty, a csúnya lány nagy sikert aratott, és rengeteg remake-je volt – többek között az amerikai Ugly Betty is.
  • A Bettyt játszó Ana María Orozco ma már egy felkapott és gyönyörű színésznő.
  • A sorozat ugyan megélt egy kevésbé sikeres második évadot is, most viszont egy annál nagyobb népszerűségnek örvendő folytatás jött ki a Prime-ra, melyben a régi sorozat szereplőgárdája szinte teljes egészében visszatértek.

Betty, a csúnya lány – Akkor és most

A sorozat soha nem lehetne aktuálisabb, hiszen nemcsak új évaddal rukkoltak elő a készítők, hanem a főszereplővel kapcsolatban is új hírek érkeztek hozzánk. A Bettyt játszó kolumbiai színésznő, Ana María Orozco ugyanis Magyarországra érkezik, hogy A Nagy Duett zsűrijét erősítse. Elképesztő, ugye?

Orozco játszotta Beatriz Pinsón Solanót, a kedvenc csúnya lányunkat, akibe a sikeres és jóképű Armando Mendoza is úgy beleszeretett, „mint egy ágyú”. A szoknyapecér elnök ugyanis kikezdett a saját, alulfizetett és dohos szobába eldugott asszisztensével csak azért, hogy megmeneküljön a cége. De várjunk csak egy kicsit, emlékszel még a sztorira?

A cselekmény

Betty egy tehetséges közgazdász – olyan gyors és precíz, hogy szinte egy sétáló számológépnek is elmenne. Ám külseje miatt senki sem alkalmazza őt. A lány ugyanis bajszos, szemüveges, fogszabályzós, és még a haját is a lehető legelőnytelenebben hordja. Ja, és persze a ruhatárát úgy válogatták össze a forgatáson, hogy a Bettyt játszó Ana María Orozcótól megkérdezték, hogy melyek azok a ruhák, amelyeket soha az életben nem venne fel.

Betty, a csúnya lány
Így nézett ki Betty csúnya lányként.
Forrás: Getty Images

Lényeg a lényeg: Bettyt mégis felveszik az Ecomodához, ahol szép lassan a fiatal elnök, Armando jobb kezévé válik. Ő az egyetlen nő, akiben megbízik, viszont ez addig fajul, hogy Armando simliskedései miatt a cége a hitelezők kezei közé kerülne, ám azért, hogy ezt elkerülje, Betty nevére íratja az Ecomodát. Egy sor paranoia után viszont rájön a cinkostársával Mario Calderónnal, hogy csak akkor bízhatnak meg benne igazán, ha Armando szerelemmel is magához láncolja a lányt. Ezért játszmából kikezd vele, melynek során valahogy tényleg beleszeret a csúnya lányba. Innen aztán sorra érik a nehézségek Bettyt, de a történet végére szerencsére minden jóra fordul..

Betty és Armando együtt
Betty és Armando az első évad végén összeházasodnak.
Forrás: IMDb

A sorozat öröksége

A Betty, a csúnya lányt 1999 és 2001 között forgatták, ám Kolumbiából hamar kitört, és kis hazánk mellett még az Egyesült Államokat is meghódította. Emlékszel az amerikai remake-re, melyben a nagy sikerű Barbie filmből is ismert America Ferrera játszotta Ugly Bettyt? És ez csak egy remake a sok közül. De vissza az eredeti verzióhoz!

Az 169 részes sorozat akkora sikernek örvendett, hogy egyből leforgatták a sorozat második évadát, az Ecomodát, ám ez az évad nem produkált olyan nézettséget, mint az első – így 5 hónap után véget is ért a forgatás.

Betty, vagyis Ana María Orozco

A főszereplő Ana María Orozco viszont ezek után sem tűnt el a nyilvánosság elől. Számtalan sikerprodukcióban szerepelt, többek között a netflixes Stolen Awayben, vagy a Prime-on máig futó Filthy Envyben, de modellként is megörvendeztette már a nagyérdeműt, sőt 2015-ben még a textilt is ledobta egy címlapfotózás kedvéért. Most pedig a magyarországi műsor, A Nagy Duett egyik zsűritagja lesz. Viszont nehogy a pápaszemes és fogszabályzós lányt várd, a színésznő ugyanis egy gyönyörű anyuka és feleség. Kukkantsd meg, hogy néz ki ma Betty, és a sorozat szereplői.

Beatriz, vagyis Betty karaktere egy egész generációnak tanította meg, hogy a belső szépség számít – de azért egy kis hajvasalás és kontaktlencse sem árt. Ana María Orozco ma már messze nem "csúnya lány": dögös, okos és még mindig aktív a filmvilágban. Néha annyira másképp néz ki, hogy ha szembejönne velünk az utcán, előbb kérnénk tőle outfit tippeket, mint autogramot.
1 / 4
Jorge Enrique Abello úgy hozta a toxikus főnök karakterét, hogy közben el is hitette velünk: lehet benne valami szerethető. Ma már kevésbé "Macho Mendoza", inkább "Netflix-papucsban-olvasgató" vibes. Őszül, de stílusosan, és még mindig meg tud nézni úgy, hogy egy picit elbizonytalanodsz, kell-e neked ez az önálló élet.
1 / 4
Marcela Valencia a sorozatban az a karakter volt, akit mindenki egy picit utált – pont azért, mert mindannyian ismertünk valakit, aki pont olyan. Natalia Ramírez viszont mára egy Instagram-királynő lett, aki nyomokban még mindig tartalmaz drámát – de már csak stílusos csomagolásban.
1 / 4
Nicolás Mora a sorozatban az örök barátzónában élő IT-s volt – aki, ha belegondolsz, valójában az első geek idol volt. Ma már Mario Duarte zenész, színész és nyomokban rocksztár, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő az egyetlen, aki valójában jobban járt az idő múlásával.
1 / 4
Getty Images

 

Betty La Fea: A történet folytatódik

A sikeres telenovella nemrég visszanyúlt a gyökereihez, és újabb szállal lepte meg a rajongókat. A Prime jóvoltából ugyanis egy 10 részes folytatás készült Betty La Fea: A történet folytatódik címmel. Sajnos a sztori nem úgy alakult, ahogy azt vártuk: kedvenc szerelmeseink, Armando és Betty ugyanis egymástól eltávolodtak, és már két éve nem élnek együtt, mivel a férfi újra viszonyt kezdett Marcellával. A sorozatban viszont közös lányuk már felnőtt nővé cseperedett, aki jócskán részt vesz a cselekmény kalamajkáiban – hiszen az Ecomoda újra bajba kerül, és ismét Betty feladata lesz, hogy kihúzza a céget a slamasztikából. 

Jó hír: szinte az egész szereplőgárda visszatér a képernyőre – kicsit idősebben, de ugyanolyan stílusosan.

Ha még többet olvasnál a régi szappanoperákról, akkor ezeket se hagyd ki!

