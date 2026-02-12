A sorozat, mely milliók szívét elrabolta: Betty, a csúnya lány – Tudtad, hogy van folytatása?

Azok a régi, szép idők, amikor órákig tudtuk nézni a tévénk előtt ülve, hogy hogyan vallanak szerelmet, szenvednek, vagy éppen falják fel egymást a legszenvedélyesebb csókok közepette a kedvenc dél-amerikai sorozatunk főszereplői. Emlékszel még a legszórakoztatóbb és legmélyebb szerelemre Betty és Armando között? Akkor jó hírünk van, a Betty, a csúnya lány ugyanis nem áll le!

A Betty, a csúnya lányban egyszerre volt jelen a humor és a romantika.

Forrás: IMDb

Betty, a csúnya lány – Az örök kedvenc A sorozat főszereplője, Ana María Orozco Magyarországra érkezik, hogy A Nagy Duett egyik vendégzsűrije legyen.

A több mint 25 évvel ezelőtt készült sorozatban Armando azért kezd ki csúnya asszisztensével, mert el akarja kerülni az Ecomoda összeomlását. Csak azt nem sejti, hogy ebből a játszmából valódi érzelmek sülnek ki.

A Betty, a csúnya lány nagy sikert aratott, és rengeteg remake-je volt – többek között az amerikai Ugly Betty is.

A Bettyt játszó Ana María Orozco ma már egy felkapott és gyönyörű színésznő.

A sorozat ugyan megélt egy kevésbé sikeres második évadot is, most viszont egy annál nagyobb népszerűségnek örvendő folytatás jött ki a Prime-ra, melyben a régi sorozat szereplőgárdája szinte teljes egészében visszatértek.

Betty, a csúnya lány – Akkor és most

A sorozat soha nem lehetne aktuálisabb, hiszen nemcsak új évaddal rukkoltak elő a készítők, hanem a főszereplővel kapcsolatban is új hírek érkeztek hozzánk. A Bettyt játszó kolumbiai színésznő, Ana María Orozco ugyanis Magyarországra érkezik, hogy A Nagy Duett zsűrijét erősítse. Elképesztő, ugye?

Orozco játszotta Beatriz Pinsón Solanót, a kedvenc csúnya lányunkat, akibe a sikeres és jóképű Armando Mendoza is úgy beleszeretett, „mint egy ágyú”. A szoknyapecér elnök ugyanis kikezdett a saját, alulfizetett és dohos szobába eldugott asszisztensével csak azért, hogy megmeneküljön a cége. De várjunk csak egy kicsit, emlékszel még a sztorira?

A cselekmény

Betty egy tehetséges közgazdász – olyan gyors és precíz, hogy szinte egy sétáló számológépnek is elmenne. Ám külseje miatt senki sem alkalmazza őt. A lány ugyanis bajszos, szemüveges, fogszabályzós, és még a haját is a lehető legelőnytelenebben hordja. Ja, és persze a ruhatárát úgy válogatták össze a forgatáson, hogy a Bettyt játszó Ana María Orozcótól megkérdezték, hogy melyek azok a ruhák, amelyeket soha az életben nem venne fel.