James Van Der Beek

Dawson és a haverok KVÍZ − Csak a legnagyobb fanok tudják hibátlanul kitölteni

James Van Der Beek kvíz Dawson és a haverok
Te nézted a 2000-es évek kultikus tinisorozatát? Most kiderítheted, mennyire emlékszel még a Dawson és a haverokra. A kvízben egyaránt találsz könnyű és igen nehéz kérdéseket is.

Egy korszak ikonikus tinisorozata, amely egy teljes generáció gondolkodását formálta barátságról, szerelemről és felnőtté válásról. Te nézted a 2000-es évek határvonalán táncoló Dawson és a haverok sorozatot? Kvízünkkel most letesztelheted, mennyire emlékszel még a négy barát középiskolai és egyetemi kalandjaira!

Dawson és a haverok sorozat
Neked menne a 10/10 a nagy Dawson és a haverok sorozatkvízben?
Forrás: Getty/Hulton Archive

Miért érdemes kitöltened a nagy Dawson és a haverok kvízt?

  • Felidézheted a 2000-es évek tinisorozatainak hangulatát.
  • Megtudhatod, miért lett generációs alapélmény a Dawson és a haverok.
  • A vegyesen könnyű és nehéz kérdésekkel letesztelheted, mire emlékszel belőle.
  • Kedvet kaphatsz arra, hogy újranézd akár mind a hat évadot.

Az 1998 és 2003 között futó Dawson és a haverok sorozat nem állt be a sablonos amerikai tinidrámák sorába. A kitalált kisvárosban játszódó történet érzékenyen és meglepően éretten vitte a tévéképernyőre a kamaszkori dilemmákat, miközben karakterei együtt nőttek fel a nézőkkel.

A Dawson és a haverok szereplői

A történet középpontjában Dawson Leery áll, akit a 48 éves korában elhunyt James Van Der Beek alakított. A középiskolás fiú elvontabb a társainál, ráadásul filmrendezői álmokat dédelget. Legjobb barátnőjével, Joey Potterrel – Katie Holmes – különleges, határokat feszegető kapcsolatot ápol. A kamaszok lelkében azonban sosem ennyire egyszerű az élet. Itt is beüt az érzelmi hullámvasút, amikor feltűnik a színen a karizmatikus Pacey Witter – Joshua Jackson. Te mi voltál, Team Dawson vagy Team Pacey? Nem ez volt azonban a sorozat egyetlen szerelmi háromszöge, hiszen A Dawson és a haverok szereplői közül egy fontosat még nem említettünk. Ő nem más, mint a városba érkező Jen Lindley –  Michelle Williams –, aki szőke hajával és álmos pillantásával hol aktívan, hol passzívan szállt harcba Dawson szívéért. 

A Dawson és a haverok sorozat egyik nagy erőssége az volt, hogy nem kezelte felszínesen a fiatalok problémáit. Szó esett családi konfliktusokról, önértékelési válságokról, szexualitásról és társadalmi elvárásokról is. A szereplők hosszú, filozofikus párbeszédei ugyan megosztották a közönséget, mégis ettől vált igazán egyedivé a széria hangvétele. James Van Der Beek alakítása meghatározta a korszak érzékeny fiú archetípusát. Bár később tudatosan próbált eltávolodni a szereptől, a karakter neve örökre összeforrt vele. Ha te is azok közé tartozol, akik kívülről fújják a főcímdalt, itt az ideje próbára tenni a tudásodat. Következzen a Dawson és a haverok kvíz!
 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mikor volt a Dawson és a haverok premierje?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Hány évadot élt meg a sorozat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Ki énekelte a Dawson és a haverok főcímdalát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik kitalált városban játszódott a sorozat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi volt a sorozat főszereplőjének vezetékneve? Dawson...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Ki alakította Dawson legjobb barátját és szerelmét, Joey Pottert?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mit volt Dawson anyukájának foglalkozása?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi Dawson álommunkája?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Kivel veszítette el Joey a szüzességét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik főszereplő hal meg a sorozat fináléjában?

