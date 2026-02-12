Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Intim fotókkal köszöntötte a születésnapos Jennifer Anistont szerelme, Jim Curtis

Rideg Léna
2026.02.12.
A színésznő 57. születésnapja alkalmából párja, Jim Curtis különleges, eddig nem látott közös fotókkal köszöntötte szerelmét. A képeken Jennifer Aniston és Jim olyanok, akár a tinédzserek, és le sem tagadhatnák, milyen tökéletes az összhang kettejük között.

Jennifer Aniston február 11-én ünnepelte 57. születésnapját, és a jeles alkalomról párja, Jim Curtis is megemlékezett a közösségi oldalán. A Jóbarátok egykori sztárját egy különösen bensőséges hangulatú bejegyzéssel köszöntötte fel, amelyhez két közös fotót is megosztott.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 10: Jennifer Aniston arrives to "The Late Show With Stephen Colbert" at the Ed Sullivan Theater on September 10, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
Az 57 éves Jennifer Aniston élete korántsem volt egyszerű.
Forrás:  Getty Image
  • Jennifer Aniston február 11-én töltötte be 57. életévét.
  • Párja, Jim Curtis Instagramon osztott meg két közös fotót az ünnepelt színésznőről.
  • Az első képen a pár egy jachton nevet, a másodikon étteremben csókolóznak fekete-fehér felvételen.
  • A rajongók  elárasztották kommentekkel a bejegyzést.
  • A pár 2025 nyarán ismerkedett meg közös barátokon keresztül.

Jennifer Aniston és Jim Curtis fülig szerelmesek egymásba

A wellness coachként és hipnotizőrként dolgozó Curtis Instagram-oldalán tette közzé az eddig nem látott felvételeket. Az első képen a pár egy jachton látható, önfeledten nevetve, a másodikon – amely fekete-fehérben készült – egy étteremben váltanak csókot. A fotók alapján egyértelmű, mennyire harmonikus a kapcsolatuk. Curtis mindössze ennyit írt a képek mellé: „HBD MY ❤️”, azaz „Boldog születésnapot, szerelmem”, a bejegyzés alatt pedig rövid időn belül ellepték a kommentek a rajongók jókívánságaival. 

 

Jennifer Aniston és szerelme 2025-ben találtak egymásra

Az 57 éves színésznő és Jim közös barátokon keresztül ismerkedtek meg. Először 2025 nyarán kezdtek el terjedni a hírek arról, hogy kapcsolatuk túlmutathat a barátságon. Szeptemberben már együtt jelentek meg a The Morning Show harmadik évadának premierjén, novemberben pedig hivatalossá is tették románcukat az Instagramon: Curtis 50. születésnapján a színésznő osztott meg róluk egy fekete-fehér közös képet, hasonló hangulatban, mint a mostani bejegyzés.

