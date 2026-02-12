Cruz Beckham békülne: közösségi oldalán üzent bátyjának, Brooklyn Beckhamnek

Cruz Beckham nyilvánosan is jelezte, hogy szeretné rendezni a kapcsolatát bátyjával, Brooklynnal. Bár a Beckham családban továbbra sem csillapodtak a kedélyek, a 20 éves Cruz egy megható Instagram-bejegyzéssel fordult testvére felé, most először azóta, hogy nyilvánosságra került Brooklyn Beckham januári, nagy visszhangot kiváltó nyilatkozata.

Victoria Beckham 50. szülinapi partyján még szent volt a béke Brooklyn Beckham és a családja között.

Forrás: Getty Images Europe

Cruz Beckham békülne testvérével, Brooklyn Beckhammel

Cruz az Instagram-oldalán két közös fotót osztott meg Brooklynnal egy photo dump keretében. Az első képen Brooklyn még gyerekként látható, amint átöleli öccseit, a kis Cruzt és a ma 23 éves Romeót. A második felvételen a testvértrió 14 éves húgukkal, Harperrel együtt szerepel méhészruhában – feltehetően a család Cotswolds-i birtokán, ahol édesapjuk, David Beckham méhészkedik.

Cruz nem fűzött szöveges kommentárt a képekhez, ám édesanyja, Victoria Beckham reagált: négy piros szív emojival jelezte támogatását a hozzászólások között.

Rögtön beindult a kommentszekció

A bejegyzés alatt a követők is a békülést sürgették. „Remélem, hamarosan együtt rendezitek ezt” – írta egy kommentelő, míg egy másik úgy fogalmazott: „A családod szeret téged, Brooklyn.” Többen Victoria Beckhamet is méltatták, egyikük például azt írta: „Csodálatos anya vagy, Victoria”, mások pedig egyszerűen szívecskékkel fejezték ki együttérzésüket.

A mostani gesztus azért is különösen figyelemre méltó, mert Brooklyn januárban egy hosszú közleményben több súlyos állítást fogalmazott meg szüleivel kapcsolatban. Azt állította, hogy édesapja és édesanyja megpróbálták rávenni, hogy a nevük alatt énekeljen, és azt is sérelmezte, hogy édesanyja – állítása szerint – ellopta tőle az első táncát a 2022-es esküvőjén.

Nemrég Marc Anthony is megszólalt a nyitótánc kapcsán

A történetben érintett Marc Anthony is megszólalt, aki közeli családi barátként jelen volt Brooklyn és Nicola Peltz esküvőjén.

„Nincs mit mondanom arról, ami a családdal történik. Már a gyerekek születése előtt ismertem őket. Cruz keresztapja vagyok, nagyon közel állok hozzájuk” – mondta, majd hozzátette: „Rendkívül sajnálatos, ahogyan alakulnak a dolgok – de az, ahogyan most bemutatják, aligha felel meg a valóságnak.”