A legtutibb francia diétás ital az Emily Párizsban szerint: a póréhagymadzsúsz

Az eredeti francia diéta a varázslatos póréhagymalevesről szól, de ideje átformálni a sikket amerikai módra! Készítsd te is dzsúszt póréhagymából!

Tudtad, hogy a francia diéta titka a póréhagyma?

Francia diéta Emily módjára: itt a póréhagymadzsúsz

Tudjuk, hogy az Emily Párizsban 5. évada egy kínos és fájdalmas mélyrepülés volt, de maradjunk lojálisak a francia-amerikai sztorihoz, és örüljünk annak, hogy érkezik a sorozat 6. évada! A divatdiktátorság és a szerelmi románcok mellett pedig legalább a francia nők életébe is bepillantást nyerhetünk.

Emlékszel még a pillanatra, amikor Sylvie felfedi a francia nők titkát? A sorozat 2. évadában a póréhagymás ügyfeleknek próbálnak kitalálni egy marketingtervet – ekkor rukkol elő az ötlettel Sylvie, hogy használják az örök diétatippet, a póréhagymalevest.

A póréhagyma felhasználása

Az egészséges zöldség felhasználása Mireille Guiliano „ French Women Don’t Get Fat” című könyvében lett igazán népszerű, ahol a módszert generációk óta használt trükként emlegetik a franciák között.

Az eredeti recept egyébként pofonegyszerű, hiszen csak fel kell főznöd a póréhagymát vízben, de ahogy Emily is említette, a rohanó világban sokszor nincs időnk egy leves elkészítésére. Hagyd el a sima levest vagy a póréhagyma-krémlevest, és készítsd el inkább az amerikaiasított póréhagymadzsúszt!

A póréhagyma reflektorfényt kapott ebben a részben!

Póréhagymadzsúsz elkészítése

Kétségtelen, hogy a póréhagyma íze megosztó, ezért ne lepődj meg, ha elsőre kicsit fura és intenzív lesz az italod íze. A zöldség egyébként rendkívül jótékony hatású, hiszen a magas kéntartalma miatt kiváló méregtelenítő. De nyugi, nem kell csak póréhagymát innod lé formájában: ellensúlyozd az erős ízt édesebb ízvilággal! A legtutibb párosítás a koriander, mely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, emellett pedig csodás földes ízt ad a dzsúszodnak!

Hozzávalók:

½ póréhagyma (a felső zöld levelekkel együtt)

1 lime

1 paradicsom

1 marék koriander

1 sárgarépa

Elkészítés:

Dobd be a hozzávalókat egy turmixképbe, és jól turmixold össze őket. Ha nem szereted a koriandert, akkor helyettesítsd a fűszernövényt friss petrezselyemmel, az is tökéletesen kiegyensúlyozza a póréhagyma ízvilágát.

Póréhagymadzsúsz, francia diétatipp gyorsan és hatásosan Ha 2026-ban eldöntötted, hogy leadsz magadról pár kilót, akkor kezdd a diétád ezzel a francia trükkel! Csak dobd be a hozzávalókat a turmixgépbe, és meg is vagy! Egyszerű és hatásos!

