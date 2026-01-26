Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sport

Erre a 3 dologra figyelj, ha ráfanyarodnál a hot pilatesre

sport fogyás zsírégetés pilates
Hajdu Viktória
2026.01.26.
Izzadsz, remegsz, közben mégis mosolyogsz. A hot pilates furcsa módon addiktív. De mielőtt te is beszállnál, van három dolog, amit jobb előre tisztázni.

A hot pilates valahol félúton van a „jólesően szenvedek” és az „ez most komoly volt” érzés között. Az edzés egy felfűtött teremben végzett, lassú, kontrollált gyakorlatokból áll, ahol nem az ugrálásé a főszerep, hanem az izommunka, a koncentráció és az, hogy közben patakokban folyik rólad a víz. Trendinek trendi, de nem árt tudni, mire mondasz igent.

Sitting on the mats. Group of women practicing fitness in the gym.
A hot pilates az egyik legtrendibb mozgásforma manapság. 
Forrás: 123RF

Hot pilates: 3 fontos szabály, amit nem mondanak el az első órán

1. A hő nem játék, ismerd a határaidat

A 30–38 fokos terem elsőre „csak melegnek” tűnik, de gyorsan kiderül, hogy a testednek ez extra kihívás. A pulzusod magasabban marad, hamarabb elfáradsz, és az egyensúlyérzéked is könnyen megviccelhet. Ha kezdő vagy, ne akarj azonnal hősként viselkedni. Teljesen rendben van, ha megállsz, leülsz, vagy kihagysz egy gyakorlatot. A hot pilates nem verseny, hanem együttműködés a testeddel.

2. Hidratálás, hidratálás, hidratálás

Igen, tudjuk, minden edzésnél ezt mondják, de itt tényleg életbevágó. A hot pilates alatt jóval több folyadékot veszítesz, mint egy sima pilatesórán. Ha nem iszol eleget előtte és utána, könnyen jöhet a szédülés, fejfájás, levertség. Sőt, egy csipet elektrolit, magnézium vagy ásványi anyag aranyat érhet, főleg, ha rendszeresen jársz.

3. Nem mindegy, mit vársz tőle

A hot pilates nem kardióbomba és nem is „zsírégető csodaóra”, viszont elképesztően jól formál, erősít és javítja a testtudatot. Ha gyors, látványos eredményeket vársz két alkalom után, csalódhatsz. Ha viszont hosszú távon gondolkodsz, és szereted azokat az edzéseket, ahol befelé is figyelned kell, könnyen a kedvenced lesz.

@abbey_weatherby monday movement! 45 min mat pilates — hot, spicy, and absolutely demolished me 🌶️🔥 set: @ShopFORM instructor: @addison guevara studio: @format.fw #workout #matpilates #heatedworkout #pilates #sweaty ♬ Maneater - Nelly Furtado

Ezekre figyelj, ha kipróbálnád a hot pilatest

A hot pilates hatékony, izzasztó és mentálisan is kihívást jelentő mozgásforma, de csak akkor adja a legjobbját, ha odafigyelsz a tested jelzéseire. Ismerd a határaidat, pótold a folyadékot, és reális elvárásokkal érkezz az órára. Ha mindez megvan, a forróság nem ellenség, hanem a fejlődés egyik eszköze lesz.

Ezek is érdekelhetnek:

Túléléstől a piruettig: fejezetek a jégkorcsolya történetéből

Kevés romantikusabb téli kikapcsolódás létezik, mint a korcsolyázás. Azonban a jégkorcsolya története nem a szórakozás, hanem a túlélés miatt kezdődött.

Rib flare, a behúzott has átka: így fordítható vissza a bordaívtágulás

Valljuk be, a legtöbben évekig behúzott hassal járkáltunk, aminek sokaknál meg is lett a következménye. A TikTokon most mindenki a rib flare-ről beszél, és arról, hogyan lehet visszafordítani.

Szorongsz és nem tudod miért? Lehet, hogy a hormonjaid okozzák

A szorongás és a hormonháztartás közötti kapcsolat jóval szorosabb, mint sokan gondolják. A női szervezet hormonális ingadozásai közvetlenül hatnak az idegrendszerre és az érzelmi állapotra, így a szorongás nem pusztán lelki eredetű jelenség. A szakértők szerint a hormonok egyensúlya kulcsfontosságú a stabil hangulat fenntartásában.



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu