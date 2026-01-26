Erre a 3 dologra figyelj, ha ráfanyarodnál a hot pilatesre

A hot pilates valahol félúton van a „jólesően szenvedek” és az „ez most komoly volt” érzés között. Az edzés egy felfűtött teremben végzett, lassú, kontrollált gyakorlatokból áll, ahol nem az ugrálásé a főszerep, hanem az izommunka, a koncentráció és az, hogy közben patakokban folyik rólad a víz. Trendinek trendi, de nem árt tudni, mire mondasz igent.

A hot pilates az egyik legtrendibb mozgásforma manapság.

Hot pilates: 3 fontos szabály, amit nem mondanak el az első órán

1. A hő nem játék, ismerd a határaidat

A 30–38 fokos terem elsőre „csak melegnek” tűnik, de gyorsan kiderül, hogy a testednek ez extra kihívás. A pulzusod magasabban marad, hamarabb elfáradsz, és az egyensúlyérzéked is könnyen megviccelhet. Ha kezdő vagy, ne akarj azonnal hősként viselkedni. Teljesen rendben van, ha megállsz, leülsz, vagy kihagysz egy gyakorlatot. A hot pilates nem verseny, hanem együttműködés a testeddel.

2. Hidratálás, hidratálás, hidratálás

Igen, tudjuk, minden edzésnél ezt mondják, de itt tényleg életbevágó. A hot pilates alatt jóval több folyadékot veszítesz, mint egy sima pilatesórán. Ha nem iszol eleget előtte és utána, könnyen jöhet a szédülés, fejfájás, levertség. Sőt, egy csipet elektrolit, magnézium vagy ásványi anyag aranyat érhet, főleg, ha rendszeresen jársz.

3. Nem mindegy, mit vársz tőle

A hot pilates nem kardióbomba és nem is „zsírégető csodaóra”, viszont elképesztően jól formál, erősít és javítja a testtudatot. Ha gyors, látványos eredményeket vársz két alkalom után, csalódhatsz. Ha viszont hosszú távon gondolkodsz, és szereted azokat az edzéseket, ahol befelé is figyelned kell, könnyen a kedvenced lesz.

Ezekre figyelj, ha kipróbálnád a hot pilatest A hot pilates hatékony, izzasztó és mentálisan is kihívást jelentő mozgásforma, de csak akkor adja a legjobbját, ha odafigyelsz a tested jelzéseire. Ismerd a határaidat, pótold a folyadékot, és reális elvárásokkal érkezz az órára. Ha mindez megvan, a forróság nem ellenség, hanem a fejlődés egyik eszköze lesz.

