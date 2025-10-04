Felejtsd el a depressziót: 7 étel, ami garantáltan boldogságot hoz az életedbe

A tudósok a szerotonin, az úgynevezett boldogsághormon hiányát számos betegséggel hozták már összefüggésbe. A szerotoninhiány lehet a felelős a migrén és depresszió kialakulásáért, valamint az idegi, étkezési és szexuális zavarokért is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb olyan ételt, tápanyagot vigyük be a szervezetünkbe, amelyben van szerotonin. Ebben segít a következő összeállítás!

Bizonyos ételek hozzájárulnak az általános boldogságérzethez

Boldogság a tányéron — ételek, amelyek segítenek, hogy jobban érezd magad

Bizonyos vitaminok, ásványi anyagok hozzájárulnak a szerotonin termelődéséhez. Ilyen például a B5- és a B6-vitamin, illetve az aminosavak. Egyes kutatások szerint a szerotonin nemcsak a szorongáson és a depresszión segít, hanem a memóriát és a koncentrációképességet is javítja. A szerotonin termelődésének pedig az egyik legfontosabb anyaga a triptofán. Ezt az aminosavat a szervezet nem képes önmagától előállítani, ezért különböző ételekkel érdemes bevinni – írja a Healthline. Íme néhány magas triptofántartalmú étel, amely segíthet az általános boldogság elérésében!

Tojás

A tojás magas fehérjetartalma növelheti a triptofán szintjét a vérben, ami a szerotonin előanyagaként is ismert. Ebben a tekintetben a legfontosabb a tojás sárgája, amely tele van hasznos aminosavakkal, ómega-3-zsírsavakkal és vitaminokkal.

Sajt

A sajt és egyéb tejtermékek kiváló triptofán-források. A kemény sajtok, mint a parmezán, a gouda vagy a cheddar mind remek szerotoninforrások, akárcsak a túró. A sajtban található a csontokat erősítő kalcium és emésztést segítő fehérje is.

Szójatermékek

A tofu és más szójatermékek rengeteg aminosavat tartalmaznak, így a triptofán bevitelét is segítik, ráadásul vegán vagy vegetáriánus étrendhez is tökéletesek.

Lazac

A lazac is gazdag triptofánban, ómega-3 zsírsavakban valamint D- és B-vitaminokban, amelyek támogatják az egészséges csontokat, az izmokat, a bőrt és a szemeket. A lazac nemcsak a boldogságérzethez járul hozzá, hanem segíthet a koleszterin és a vérnyomás kezelésében is.

Diófélék és magvak

Szinte minden dió és mag tartalmaz triptofánt, továbbá rostot, vitaminokat és antioxidánsokat. Egy maréknyi naponta elegendő ahhoz, hogy szeratonin termelődjön a szervezetben.