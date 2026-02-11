Utolérte a Vogue-átok: kis híján romba dőlt Az ördög Pradát visel forgatása

Amikor a stáb összeállt és a forgatás elkezdődött 2005-ben, még senki nem gondolta, hogy a rendező ennyire kihívja maga ellen a sorsot. Az ördög Pradát visel című filmmel ugyanis akaratlanul is belépett a divatvilág egyik legbefolyásosabb erőterébe, a híres és hírhedt Anna Wintour birodalmába.
Az ördög Pradát visel film forgatásának kulisszatitkai
- Mi az a bizonyos Vogue-átok, amitől a nagy divatházak rettegtek a film előkészületei során?
- Miért nem forgathatott a stáb a Vogue szerkesztőségében?
- A forgatás majdnem meghiúsult, csak az utolső pillanatban jött a mentőöv.
Mi a Vogue-átok és mi köze Az ördög Pradát visel filmhez?
A film rajongói azt talán már tudják, hogy az alkotás alapjául szolgáló regényt Lauren Weisberger a saját élményei alapján írta arról az időszakról, amikor még Anna Wintour főszerkesztőnél dolgozott asszisztensként a Vogue-nál. A főnök karaktere, Miranda Priestly (Meryl Streep) sokak szemében egyértelműen Wintour karikatúrája, és ez annak idején erős félelmet keltett a divatipar szereplőiben is.
Amikor a film készítői ruhákat kértek a neves divatházaktól, mindegyik vonakodott, és gyakorlatilag egyik sem akart kölcsönadni egyetlen darabot sem. Attól tartottak ugyanis, hogy ezzel magukra vonják a Vogue nagyasszonyának, Anna Wintournak a haragját.
A divatlap főszerkesztőjéről köztudott volt, hogy senkivel nem bánt kesztyűs kézzel, ha a saját vagy a Vogue magazin érdeke azt szolgálta. A nagy márkák rettegtek attól, hogy nem kerülhetnek majd be a magazinba, és így nem lesz reklámfelület, ami erősítené a brandjüket.
A Prada bátorsága – Így oldódott meg a kaotikus helyzet
Csodával határos módon a Prada divatház lett az, amely vállalta a kockázatot, hogy együttműködjön a film alkotóival.
Patricia Field jelmeztervező volt olyan bátor, és összeállította Az ördög Pradát visel ikonikus, 150 darabos ruhatárát, de nem ám csak Prada-darabokból!
A Prada lépésén felbuzdulva más divatházak is beszálltak az együttműködésbe: Donna Karan, Zac Posen, Rick Owens is boldogan adtak kölcsön. A Prada, amely egyébként a NASA űrszettjeit is tervezte, tehát segített áttörni rettegés falain. Nélkülük az alkotók aligha tudták volna hozni azt a high-fashion arculatot, amely a filmet meghatározóvá és emlékezetessé tette.
A forgatási helyszínekre is hatással volt a Vogue-félelemkultúra
David Frankel rendező több interjúban is elmondta, hogy a stáb képtelen volt engedélyt szerezni olyan helyszínekre, amelyek közvetlenül a Vogue-hoz vagy annak eseményeihez kapcsolódtak.
Ilyen volt többek között a New York Fashion Week állandó helyszíne, a Bryant Park. Frankel szerint a bérbeadók is féltek Wintour bosszújától, így inkább nem kockáztattak.
A stáb belenyugodott, és a filmbeli Runway szerkesztőség irodáit (a Vogue szerkesztőségének mintájára) végül kreatívan felépítették. Valljuk be, elég jól sikerült a projekt, és a legjobb, hogy már nem kell sokat aludni a második rész májusi 1-jei premierjéig!
