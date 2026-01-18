Parasztdiéta: ezért nem voltak kövérek az őseink 100 évvel ezelőtt

100 évvel ezelőtt teljesen másképp éltek az emberek. A legtöbben a földeken dolgoztak, kemény fizikai munkát végezve és a táplálkozásuk is teljesen más volt. Akkoriban még nem az üzletből szerezték be a húst és a zöldséget, gyümölcsöt az emberek, ahogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek és nassolni valók sem kerültek az asztalra. Talán éppen ez az oka annak, hogy nem volt általános jelenség az elhízás 100 évvel ezelőtt. Őseink parasztdiétáját követve pedig elképzelhető, hogy a diéta manapság is könnyebb lehet. Mutatjuk a részleteket!

Nem csak az étkezés, de a rendszeres mozgás és a kemény fizikai munka is hozzájárult ahhoz, hogy vékonyak maradjanak a paraszti világban, diéta nélkül.

Parasztdiéta: emiatt nem híztak el az emberek 100 évvel ezelőtt

Egy évszázaddal ezelőtt az emberek gasztronómiai lehetőségei sokkal korlátozottabbak voltak. Az emberek azt ették, amit megtermeltek vagy amit meg tudtak venni a piacon. Egy román orvos 1895-ben megjelent művében egy teljes fejezetet szentel őseink táplálkozásának, így még ma is tudjuk, hogy miket ettek a paraszti világban. Ezek alapján pedig nem meglepő, hogy nem volt gyakori jelenség az elhízás 100 évvel ezelőtt. Mutatjuk mi volt a titkuk.

A parasztok szegények voltak, ezért a legjobb termékeiket eladták, míg a gyengébb minőségű élelmiszereket maguknak tartották meg. Kenyér helyett például puliszkát ettek, mivel könnyebben elkészíthető volt, a búzából készült kenyeret pedig inkább különleges alkalmakra tartogatták.

A hús ritka luxusnak számított, mivel sok paraszt eladta, hogy megengedhessen magának más szükségleteket. Így tulajdonképpen a mai táplálkozásunk alapköveit (búzaliszt és hús) 100 évvel ezelőtt ritkán fogyasztották. Helyettük olyasmiket ettek, amelyek ma már kevésbé népszerűek, viszont cserében egészségesek és kalóriaszegények.

Számos akkor fogyasztott élelmiszer ma már nem népszerű, pedig nagyon is kalóriaszegény és egészséges.

Ettek például libatopot, podagrafüvet, céklalevelet, hajdinát, kölest, lóbabot, kendermagolajat és jufát. Ezek közöl csak az utóbbi kettő, ami kalóriadús, cserében viszont gazdag ómega-3 és ómega-6 zsírsavban. A többi pedig főleg vadnövény és gabona- vagy hüvelyesféle. Ezek többsége természetes, tápanyagdús és kifejezetten diétabarát, hiszen nagyon kevés kalóriát tartalmaznak.

Emiatt az elhízás gyakorlatilag ismeretlen volt mind az emberek, mind a háziállatok körében, mivel az élelmiszer-fogyasztás korlátozott volt, és a fizikai munka – különösen a mezőgazdasági munka – intenzív volt.