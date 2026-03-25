A minőségi alvás ma már nem luxus, hanem a mindennapi jóllét egyik alapfeltétele. Az Alvás Világnapja alkalmából a skandináv gyökerekkel rendelkező JYSK arra hívja fel a figyelmet, hogy a pihentető éjszakai alvás számos tényezőn múlik – a megfelelő matractól és párnától kezdve egészen a hálószoba hőmérsékletéig. A JYSK 2025-ös vásárlási adatai alapján a magyarok egyre tudatosabban fordulnak az alváskomfort javítása felé.
Az alváskomfort a fókuszba
A JYSK vásárlási adatai szerint 2025-ben a matracok, paplanok és párnák iránti kereslet kiemelkedően alakult. A matracok közül a habszivacs megoldások bizonyultak különösen népszerűnek a vásárlók körében. A vállalat egyik ilyen terméke szakmai elismerést is kapott: az OSELVA habszivacs matrac nemcsak a vásárlók körében vált az egyik legkeresettebb termékké: a Magyar Alvás Szövetség szakértői zsűrije ezt a modellt választotta 2023-ban az Év Alvásbarát Termékének. A szervezet – amely 2018-ban alakult azzal a céllal, hogy hiteles alvásedukációval és egy alvásbarát minősítési rendszer működtetésével támogassa a minőségi regeneráció szemléletének terjedését Magyarországon – a vállalat törekvéseit is elismerte: a JYSK Magyarország 2023-ban elnyerte az Alvásbarát Vállalat Díjat, amelyet az alvásminőség javításáért tett erőfeszítéseikért, a tudatos edukációért és a pihentető alvást támogató termékkínálatért ítéltek oda.
Ez volt a 3 fő alvástrend 2025-ben
A JYSK értékesítési adatai alapján több olyan tendencia is kirajzolódik, amely jól mutatja, hogyan változnak a magyarok alvással kapcsolatos szokásai. Nő az ergonomikus párnák iránti kereslet
A klasszikus párnák mellett egyre többen keresnek speciális kialakítású, ergonomikus modelleket, amelyek segítik a nyak és a gerinc megfelelő alátámasztását. Egyre népszerűbbek a szezonális, hűvösebb érzetet adó paplanok A melegebb hónapokban nő az érdeklődés a könnyebb, természetes anyagú paplanok iránt, amelyek komfortosabb alvási környezetet biztosítanak.
A magyarok a könnyen kezelhető, kedvező ár-érték arányú alvástermékeket részesítik előnyben A vásárlási adatok azt mutatják, hogy sokan olyan alvástermékeket választanak, amelyek egyszerre praktikusak, könnyen tisztíthatók és megfizethetőek.
JYSK: skandináv alvásszakértő
A JYSK több mint 45 éve foglalkozik az alváskomfort fejlesztésével, és ma már Európa-szerte az egyik meghatározó szereplő az alvástermékek piacán. A vállalat célja, hogy a vásárlók számára ne csak termékeket, hanem valódi szakmai segítséget is nyújtson a pihentető alváshoz. Ennek érdekében indította el 2018-ban az Alvás Akadémia nevű belső képzési programját, amelynek keretében az áruházak munkatársai speciális képzésben részesülnek az alváshoz kapcsolódó termékek és megoldások területén. A JYSK minden áruházában matracstúdió várja a vásárlókat, ahol lehetőség van a különböző matracok és alváskiegészítők kipróbálására, miközben szakképzett munkatársak segítenek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
Szakértők szerint az alvás szerepe egyre inkább felértékelődik
Manapság az alvás forradalmának tanúi lehetünk. Az alvás ugyanis olyan egészséget- és teljesítőképességet fejlesztő eszköz, amely mindannyiunk számára rendelkezésre áll, mégsem használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. Ma Magyarországon egy átlagos éjszakai pihenésünknek arányaiban mindössze alig több mint a fele pihentető. Mindez arra utal, hogy az alvás közbeni regenerációnk minősége tudatos döntésekkel jelentős mértékben fejleszthető. Lássuk tisztán: az alvás nem elvesz a napjainkból, hanem hozzáad az életünkhöz! – mondta el Vada Gergely, címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke, a Fusion Vital alapítója, és a Magyar Alváskönyv társszerzője.
Az Alvás Világnapja alkalmából Sipos Dorka, a JYSK alvásszakértője is néhány egyszerű, de hatékony tippet osztott meg a pihentetőbb alvás érdekében: „A jó alvás nemcsak a matracon múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudatosan alakítjuk ki az alvási környezetünket. A megfelelő matrac, párna és paplan kiválasztása mellett a hálószoba hőmérséklete, a fényviszonyok vagy akár a lefekvés előtti rutin is jelentősen befolyásolhatja az alvás minőségét.”
Tippek, hogy minél jobban aludj
1. Válasszunk megfelelő matracot
A matrac az egyik legfontosabb eleme az alváskörnyezetnek. A testalkatunkhoz és alvási szokásainkhoz illő matrac segíti a test megfelelő alátámasztását és hozzájárul a kényelmesebb pihenéshez.
2. Találjuk meg a számunkra ideális párnát
A megfelelő párna segít megtámasztani a nyakat és a fejet alvás közben. Az alvási pozíciótól függően érdemes eltérő magasságú és kialakítású párnát választani.
3. Figyeljünk az alvási környezet komfortjára
A kényelmes paplan, a megfelelő ágynemű és a kellemes hálószobai környezet mind hozzájárulhat ahhoz, hogy nyugodtabb és pihentetőbb legyen az éjszakai alvás.
