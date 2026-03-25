A minőségi alvás ma már nem luxus, hanem a mindennapi jóllét egyik alapfeltétele. Az Alvás Világnapja alkalmából a skandináv gyökerekkel rendelkező JYSK arra hívja fel a figyelmet, hogy a pihentető éjszakai alvás számos tényezőn múlik – a megfelelő matractól és párnától kezdve egészen a hálószoba hőmérsékletéig. A JYSK 2025-ös vásárlási adatai alapján a magyarok egyre tudatosabban fordulnak az alváskomfort javítása felé.

A jó alvásminőséghez elengedhetetlen a minőségi párna, paplan és matrac.

Az alváskomfort a fókuszba

A JYSK vásárlási adatai szerint 2025-ben a matracok, paplanok és párnák iránti kereslet kiemelkedően alakult. A matracok közül a habszivacs megoldások bizonyultak különösen népszerűnek a vásárlók körében. A vállalat egyik ilyen terméke szakmai elismerést is kapott: az OSELVA habszivacs matrac nemcsak a vásárlók körében vált az egyik legkeresettebb termékké: a Magyar Alvás Szövetség szakértői zsűrije ezt a modellt választotta 2023-ban az Év Alvásbarát Termékének. A szervezet – amely 2018-ban alakult azzal a céllal, hogy hiteles alvásedukációval és egy alvásbarát minősítési rendszer működtetésével támogassa a minőségi regeneráció szemléletének terjedését Magyarországon – a vállalat törekvéseit is elismerte: a JYSK Magyarország 2023-ban elnyerte az Alvásbarát Vállalat Díjat, amelyet az alvásminőség javításáért tett erőfeszítéseikért, a tudatos edukációért és a pihentető alvást támogató termékkínálatért ítéltek oda.

Ez volt a 3 fő alvástrend 2025-ben

A JYSK értékesítési adatai alapján több olyan tendencia is kirajzolódik, amely jól mutatja, hogyan változnak a magyarok alvással kapcsolatos szokásai. Nő az ergonomikus párnák iránti kereslet

A klasszikus párnák mellett egyre többen keresnek speciális kialakítású, ergonomikus modelleket, amelyek segítik a nyak és a gerinc megfelelő alátámasztását. Egyre népszerűbbek a szezonális, hűvösebb érzetet adó paplanok A melegebb hónapokban nő az érdeklődés a könnyebb, természetes anyagú paplanok iránt, amelyek komfortosabb alvási környezetet biztosítanak.

A magyarok a könnyen kezelhető, kedvező ár-érték arányú alvástermékeket részesítik előnyben A vásárlási adatok azt mutatják, hogy sokan olyan alvástermékeket választanak, amelyek egyszerre praktikusak, könnyen tisztíthatók és megfizethetőek.