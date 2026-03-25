Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
alvási környezet magyar alvás szövetség alvás
Life.hu
2026.03.25.
A JYSK adatai szerint a magyarok egyre tudatosabban alakítják alvási környezetüket – az ergonomikus párnák és a könnyű paplanok iránt nő leginkább a kereslet.

A minőségi alvás ma már nem luxus, hanem a mindennapi jóllét egyik alapfeltétele. Az Alvás Világnapja alkalmából a skandináv gyökerekkel rendelkező JYSK arra hívja fel a figyelmet, hogy a pihentető éjszakai alvás számos tényezőn múlik – a megfelelő matractól és párnától kezdve egészen a hálószoba hőmérsékletéig. A JYSK 2025-ös vásárlási adatai alapján a magyarok egyre tudatosabban fordulnak az alváskomfort javítása felé.

A jó alvásminőséghez elengedhetetlen a minőségi párna, paplan és matrac.
Forrás: Shutterstock

Az alváskomfort a fókuszba

A JYSK vásárlási adatai szerint 2025-ben a matracok, paplanok és párnák iránti kereslet kiemelkedően alakult. A matracok közül a habszivacs megoldások bizonyultak különösen népszerűnek a vásárlók körében. A vállalat egyik ilyen terméke szakmai elismerést is kapott: az OSELVA habszivacs matrac nemcsak a vásárlók körében vált az egyik legkeresettebb termékké: a Magyar Alvás Szövetség szakértői zsűrije ezt a modellt választotta 2023-ban az Év Alvásbarát Termékének. A szervezet – amely 2018-ban alakult azzal a céllal, hogy hiteles alvásedukációval és egy alvásbarát minősítési rendszer működtetésével támogassa a minőségi regeneráció szemléletének terjedését Magyarországon – a vállalat törekvéseit is elismerte: a JYSK Magyarország 2023-ban elnyerte az Alvásbarát Vállalat Díjat, amelyet az alvásminőség javításáért tett erőfeszítéseikért, a tudatos edukációért és a pihentető alvást támogató termékkínálatért ítéltek oda.

Ez volt a 3 fő alvástrend 2025-ben

A JYSK értékesítési adatai alapján több olyan tendencia is kirajzolódik, amely jól mutatja, hogyan változnak a magyarok alvással kapcsolatos szokásai. Nő az ergonomikus párnák iránti kereslet 

A klasszikus párnák mellett egyre többen keresnek speciális kialakítású, ergonomikus modelleket, amelyek segítik a nyak és a gerinc megfelelő alátámasztását. Egyre népszerűbbek a szezonális, hűvösebb érzetet adó paplanok A melegebb hónapokban nő az érdeklődés a könnyebb, természetes anyagú paplanok iránt, amelyek komfortosabb alvási környezetet biztosítanak. 

A magyarok a könnyen kezelhető, kedvező ár-érték arányú alvástermékeket részesítik előnyben A vásárlási adatok azt mutatják, hogy sokan olyan alvástermékeket választanak, amelyek egyszerre praktikusak, könnyen tisztíthatók és megfizethetőek.

JYSK: skandináv alvásszakértő

A JYSK több mint 45 éve foglalkozik az alváskomfort fejlesztésével, és ma már Európa-szerte az egyik meghatározó szereplő az alvástermékek piacán. A vállalat célja, hogy a vásárlók számára ne csak termékeket, hanem valódi szakmai segítséget is nyújtson a pihentető alváshoz. Ennek érdekében indította el 2018-ban az Alvás Akadémia nevű belső képzési programját, amelynek keretében az áruházak munkatársai speciális képzésben részesülnek az alváshoz kapcsolódó termékek és megoldások területén. A JYSK minden áruházában matracstúdió várja a vásárlókat, ahol lehetőség van a különböző matracok és alváskiegészítők kipróbálására, miközben szakképzett munkatársak segítenek megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.

Szakértők szerint az alvás szerepe egyre inkább felértékelődik

Manapság az alvás forradalmának tanúi lehetünk. Az alvás ugyanis olyan egészséget- és teljesítőképességet fejlesztő eszköz, amely mindannyiunk számára rendelkezésre áll, mégsem használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. Ma Magyarországon egy átlagos éjszakai pihenésünknek arányaiban mindössze alig több mint a fele pihentető. Mindez arra utal, hogy az alvás közbeni regenerációnk minősége tudatos döntésekkel jelentős mértékben fejleszthető. Lássuk tisztán: az alvás nem elvesz a napjainkból, hanem hozzáad az életünkhöz! – mondta el Vada Gergely, címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke, a Fusion Vital alapítója, és a Magyar Alváskönyv társszerzője.

Az Alvás Világnapja alkalmából Sipos Dorka, a JYSK alvásszakértője is néhány egyszerű, de hatékony tippet osztott meg a pihentetőbb alvás érdekében: „A jó alvás nemcsak a matracon múlik, hanem azon is, hogy mennyire tudatosan alakítjuk ki az alvási környezetünket. A megfelelő matrac, párna és paplan kiválasztása mellett a hálószoba hőmérséklete, a fényviszonyok vagy akár a lefekvés előtti rutin is jelentősen befolyásolhatja az alvás minőségét.”

Tippek, hogy minél jobban aludj

1. Válasszunk megfelelő matracot

A matrac az egyik legfontosabb eleme az alváskörnyezetnek. A testalkatunkhoz és alvási szokásainkhoz illő matrac segíti a test megfelelő alátámasztását és hozzájárul a kényelmesebb pihenéshez.

2. Találjuk meg a számunkra ideális párnát

A megfelelő párna segít megtámasztani a nyakat és a fejet alvás közben. Az alvási pozíciótól függően érdemes eltérő magasságú és kialakítású párnát választani.

3. Figyeljünk az alvási környezet komfortjára

A kényelmes paplan, a megfelelő ágynemű és a kellemes hálószobai környezet mind hozzájárulhat ahhoz, hogy nyugodtabb és pihentetőbb legyen az éjszakai alvás.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
