Mellplasztika kés nélkül: 3 gyakorlat, ami felér egy mellfelvarrással

Nem a mellplasztika az egyetlen hatékony megoldás, ha nem vagy elégedett melleiddel! Elég néhány súlyzó, pár szabad perc és egy jó adag kitartás, amivel pár hét alatt látványos változást érhetsz el!

Mellplasztika nélkül is lehet csodás dekoltázsod.

Feszes keblek mellplasztika nélkül: 4 hatásos gyakorlat, amivel nem lőhetsz mellé Az otthoni edzés elképesztően hatékonyan tudja formálni a testet.

Mutatunk 4 olyan gyakorlatot, amikkel pár hét alatt feszes, esztétikus kebleid lehetnek.

Hiába is próbálnánk tagadni, a plasztikai beavatkozások virágkorát éljük, de épp a népszerűségéből fakadóan már annyi elrettentő példát láthatunk, hogy az ember lánya kétszer is meggondolja, hogy kés alá feküdjön. Ennek ellenér sokszor mégis egy ilyen műtét tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak, különösen akkor, ha a melleinkkel vagyunk elégedetlenek.

Pedig bizonyos tornagyakorlatok legalább olyan hatékonyan formálják ezt a testrészt, mint az orvos.

Nem véletlenül olyan népszerűek a TikTokon az otthoni edzéstervek, amik kerekebb popsit, laposabb hasat és tónusos karokat ígérnek. Most egy olyan gyakorlatsort hoztunk, amivel kerek, feszes kebleket érhetsz el mindössze pár hét alatt, ráadásul csak egy pár súlyzóra lesz szükséged hozzá. Készen állsz? Akkor gyerünk!

1. Könyökhajlítás fekve

Feküdj a hátadra, hajlítsd be a térdedet és fogj a kezeidbe egy-egy 3 kilós súlyzót. Emeld fel a karjaidat miközben behajlítod a könyököd úgy, hogy a kézfejeid párhuzamosa legyenek a mellkasoddal. Csinálj 12 ismétlést három körben.

2. Tárogatás oldalra

Maradj ugyanebben a pozícióban és oldalra engedd le a kezeidet, de közben a könyököd tartsd egy kicsit behajlítva. Szintén 12 ismétlést csinálj három körben.

3. Hasérintés súlyzóval

Emeled fel a két súlyzót úgy, hogy összeérjenek, majd engedd le őket a hasadig úgy, hogy közben befeszíted az izmaidat. Háromszor tíz ismétlést csinálj.

4. Fej fölé engedés

Az előző gyakorlatot ismételd meg úgy, hogy nem a hasadhoz teszed a súlyzókat, hanem a fejed felé engeded el őket. Vigyázz, hogy a derekad ne emelkedjen fel a padlóról! Háromszor tíz ismétlést végezz.