Otthoni zsírégető edzés, ami hetek alatt eltünteti a mézeskalács nyomait

Ez a zsírégető edzés könnyedén beilleszthető a hétköznapjaidba, ugyanis csak 30 percet vesz igénybe és otthon is könnyedén elvégezheted. Semmi másra nem lesz hozzá szükséged, csak egy pár súlyra és egy jó adag akaraterőre és kitartásra!

Ezzel a gyors zsírégető edzéssel egyszerűen ledolgozhatod a felesleges kilókat.

Forrás: Shutterstock

Miért hatásos ez a zsírégető edzés? Az ilyen jellegű testmozgást otthon is végezheted, így sokkal nagyobb az esélye, hogy rendszeressé válik.

Nem kellenek hozzá bonyolult eszközök és kiegészítők.

Csupán fél órát kell, hogy rászánj a napodból és máris beindul a zsírégetés!

30 perces otthoni zsírégető edzés

Egy bizonyos kor felett sajnos már édeskevés, ha este 6 után nem eszünk vagy próbálunk egészségesebb nasikat fogyasztani: bizony kell az edzés is, ha nem csupán vékonyak, de izmosak és tónusosak is szeretnénk lenni.

Az izomépítés pedig nem csak esztétikailag fontos, hiszen az egészségünkben is kulcsszerepet játszik, mivel az erősebb izmok gyorsítják az anyagcserét, növelik a csontsűrűséget, de még abban is közrejátszanak, hogy energikusabbak és fittebbek legyünk.

Ha nem csak formás popsira vagy vékony combokra vágysz, akkor próbáld ki ezt az egész testes edzést, amit otthonról is könnyedén elvégezhetsz és egy kis kardio edzéssel kombinálva tökéletes végeredményt produkál!

1. Guggolások a levegőben

Állj meg csípőszéles terpeszben, nyújtsd ki a karjaidat a fejed fölé és egyenes háttal végezz 10 guggolást két körben. Ha tudni szeretnéd, hogy elég mélyre guggolsz-e, akkor helyezz a feneked alá egy széket vagy egy labdát, és addig menj le, amíg még pont nem ülsz rá.

2. Kitörés előre és hátra

Csinálj mindkét lábaddal 20 kitörést előre, majd 20 kitörést hátra. Figyelj rá, hogy a hátad egyenes legyen és hogy a térded ne menjen a lábujjaid elé. Két körben ismételd.

3. Kitörés súllyal

Ismételd meg az előző gyakorlatot két körben úgy, hogy közben súlyt tartasz a mellkasod előtt.

4. Ugrás

Ha van egy masszív dobozod vagy széked, ugorj rá hatszor három körben. Ha nincs, akkor csak ugorj a levegőben úgy, hogy közben minden izmod megfeszíted.

