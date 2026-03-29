2026. márc. 29., vasárnap

Jessica Simpson még mindig együtt él az exével – egy év után sem tudnak elszakadni egymástól

Horváth Angéla
2026.03.29.
Több mint egy év telt el azóta, hogy Jessica Simpson és Eric Johnson bejelentették a szakításukat, a valóságban azonban nem váltak külön. A háromgyermekes pár a mai napig ugyanabban a házban él.

Sajtóértesülések szerint a 45 éves énekesnő és a 46 éves exsportoló kapcsolata továbbra is zűrös, annak ellenére, hogy közleményben tudatták, elválnak. Jessica Simpson és Eric Johnson továbbra is együtt töltik a mindennapjaikat.

Jessica Simpson és Eric Johnson továbbra is együtt élnek
Forrás: Getty Images

Jessica Simpson és Eric Johnson: a gyerekek miatt maradtak együtt

A bennfentesek szerint Jessica Simpson – elsősorban a gyerekei miatt – nem akart hirtelen változást. Úgy gondolja, hogy a különköltözés túl nagy törést jelentene számukra, ezért inkább fokozatosan szeretnék átalakítani az életüket. Egy forrás úgy fogalmazott: a helyzet kifejezetten nehéz, mert bár különváltak, még mindig egy házban élnek.

Az énekesnő azonban mindezek ellenére tovább akar lépni, más férfiakkal is ismerkedne. A környezetének hangsúlyozta: eszében sincs újrakezdeni Johnsonnal. A Hidden Hills-i ingatlanjukat 2025 januárjában 17,9 millió dollárért, vagyis körülbelül 6,5 milliárd forintért hirdették meg, közvetlenül a szakítás bejelentése előtt. Azóta azonban a ház többször is eltűnt a piacról, majd újra felbukkant, ami azt sugallja, hogy a döntéseikben sincs teljes egyetértés.

A bennfentesek szerint a helyzet azért is bonyolult, mert Eric Johnson nem mondott le teljesen a kapcsolatról. Úgy tudni, hajlandó kivárni, hátha kap még egy esélyt. A pár ismerősei nem tartják korrektnek Jessica Simpson viselkedését. Úgy gondolják, Simpsonnak egyértelmű döntést kellene hoznia: vagy megpróbálják újra együtt, vagy végleg külön utakon folytatják.

