Ezek a kapcsolatok gyorsítják az öregedést – te hányat engedsz be az életedbe?

Volt már olyan beszélgetésed valakivel, ami után úgy érezted, mintha hirtelen éveket öregedtél volna? Egy friss kutatás szerint ez nem csupán képzelődés: a nehéz vagy konfliktusokkal tűzdelt emberi kapcsolatok valóban hatással lehetnek a biológiai öregedésünkre.

A zaklató emberek és a gyorsabb öregedés rejtett kapcsolata

A nehéz vagy konfliktusos kapcsolatok felgyorsíthatják a biológiai öregedést.

Egy-egy „zaklató” akár 9 hónappal is növelheti a biológiai életkort.

A krónikus stressz fokozza a test terhelését és felborítja az egyensúlyt.

A legterhelőbbek a közeli rokonokkal és kötelezettséggel járó kapcsolatok – szülő-gyermek, munkahelyi vagy lakótársi viszonyok.

Nem minden kapcsolat egyformán hat: a házastársak kevésbé okoznak gyorsabb öregedést.

Bizonyos csoportok érzékenyebbek

Tudatos határhúzás és a kapcsolatok kezelése csökkentheti a stresszt, így lassíthatja az öregedést.

Így gyorsítják az öregedést a nehéz kapcsolatok

A Proceedings of the National Academy of Sciences hasábjain megjelent tanulmány arra jutott, hogy azok az emberek, akik életükben több problémás személlyel – a kutatók szóhasználatával élve „zaklatókkal” – állnak kapcsolatban, biológiailag idősebbnek tűnhetnek a tényleges életkoruknál.

Vagyis hiába vagy például papíron 35 éves, a mindennapi feszültségek hatására a szervezeted akár évekkel idősebb állapotot is mutathat.

A kutatás szerint a negatív társas kapcsolatok korántsem ritkák: az emberek közel 30 százaléka számol be arról, hogy legalább egy olyan személy van a közvetlen környezetében, aki rendszeresen feszültséget, stresszt vagy kellemetlenséget okoz. Ezek a kapcsolatok nemcsak mentálisan megterhelők, hanem hosszú távon fizikai következményekkel is járhatnak.

Minél több negatív ember vesz körbe, annál gyorsabban öregszel

A szakemberek úgy találták, hogy minél több ilyen nehéz kapcsolat van jelen valakinek az életében, annál gyorsabb lehet a biológiai öregedés üteme.

Minden egyes zaklató körülbelül 1,5 százalékkal növelheti az öregedés sebességét, és nagyjából kilenc hónappal emelheti meg a biológiai életkort.

Ez a hatás idővel összeadódik, így a tartós stressz komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A háttérben az úgynevezett allosztatikus terhelés áll: a krónikus stressz hosszú távon igénybe veszi a testet, felborítja az egyensúlyt és fokozatosan megterheli a szervezetet.