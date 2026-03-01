Vasárnapi vállrándítás? Inkább nyújtsd ki magadból az egész hetes stresszt

A vasárnap a hét legcsendesebb napja. Még megélhetjük a felhőtlen pihenést és kikapcsolódást, de már készülünk a dolgos hétköznapokra. Ilyenkor a legjobb lerázni a napok alatt ránk rakódó feszültséget és terhes gondolatokat. A stresszoldásra pedig mi lehetne megfelelőbb, mint egy kis mozgás, persze csak gyengéden.

Ha azt érzed, hétvégére minden feszültség a válladra ült, itt az ideje egy kis vasárnapi stresszoldásnak.

Forrás: Shutterstock

Gyors vasárnapi stresszoldás Öt mozdulat, ami gyengéden segít levezetni az egész hetes feszültséget.

A nyújtás nemcsak edzés után segíthet, a stresszoldó technikák közül is kiemelkedik.

A kényelmes gyakorlatokkal elengedheted a hét terheit, felszabadíthatod a testedet.

A pörgős hétköznapok során rengeteg inger éri az agyat, ami egyre csak halmozódik. Ha ezt a stresszt nem vezeted le rendszeresen, előbb utóbb a tested fog megállásra kényszeríteni:nem csupán hamarabb fogsz megöregedni, de könnyen meg is betegedhetsz testi vagy lelki értelemben. A hét utolsó napja azonban szinte adja magát, hogy pár perc alatt elűzd a feszültségedet. Nem véletlen, ha ezen a napon azt érzed, a tested valahogy nehezebb, mintha láthatatlan súlyok terhe nyomná.

A stressz nem mindig hangos. Néha csak annyi, hogy reggel ropog a nyakad, estére felkúsznak a vállaid a füled mellé, a derekad pedig csendben tiltakozik. Itt raktározódik ugyanis el a stressz, ami a napok számával egyre nehezebbé válik. A jó hír, hogy nem feltétlenül kell egy hosszabb, endorfintermelő edzés ahhoz, hogy változást érezz. A stresszoldáshoz néha öt tudatos, finom mozdulat is elég.

Lényegében valamennyi nyújtás gyakorlat beillik a stresszoldó technikák közé.

Forrás: Shutterstock

Stresszoldás otthon

1. Nyaklazítás

Ülj vagy állj egyenesen, de ne légy túl merev. Engedd le a vállaidat, majd lassan döntsd a fejed jobbra, mintha a füleddel a vállad felé közelítenél. Ne húzd, ne erőltesd, hagyd, hogy a gravitáció dolgozzon. Lélegezz mélyeket, majd döntsd az állad a mellkasod felé. Ezután válts oldalt, és mehet még két kör. Meg fogsz lepődni, mennyi feszültséget cipel ez az apró terület.

2. Váll-leengedés

Belégzésre emeld fel a vállaid a füledhez, tartsd meg egy pillanatra, majd kilégzésre engedd őket határozottan leesni. Ismételd párszor, majd végezz lassú vállkörzéseket hátra, aztán előre. A mozdulat egyszerű, de a hatása látványos: a felső hát szinte fellélegzik.

3. Finom törzsfordítás

Ülj le, majd helyezd a jobb kezed a bal térdedre, a bal kezedet pedig magad mögé. Belégzésre nyújtózz meg, kilégzésre fordulj balra, a bordakosárból indítva a mozdulatot. Ne a nyakadból csavard magad. Pár lassú légzés után térj vissza középre, majd jöhet a másik oldal. A csavarás segít fellazítani a hát mély izmait, és gyakran a gondolatok is rendezettebbé válnak közben.

4. Előrehajlás

Állj csípőszéles terpeszben, enyhén hajlított térdekkel, majd hajolj előre csípőből. Hagyd lógni a fejed és a karjaid. Fogd át az ellentétes könyököd, ha jól esik. Minden kilégzésnél engedd, hogy a gerinced még egy kicsit megpuhuljon. Nem hajlékonysági verseny, hanem idegrendszer-pihentető.

5. Hanyatt fekvő átölelés

Feküdj a hátadra, húzd a térdeid a mellkasodhoz, és ringatózz finoman jobbra-balra. Ez a mozdulat finoman masszírozza a derekadat, miközben biztonságérzetet ad. Ha szeretnéd, nyújtsd ki az egyik lábad, majd cserélj. Végül pihenj egy kicsit teljesen elnyújtózva, és csak az ütemes légzésedre figyelj.