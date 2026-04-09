Feltűnést akarsz kelteni a teremben? Íme az 5 legfurább gyakorlat a feszes, formás popsiért

Pópity Balázs
2026.04.09.
Valami extrát vinnél az edzésedbe? Ezekkel a mozdulatokkal garantáltan te leszel a konditerem és az alakformálás alfája és omegája. Készülj fel, mert az edeménye brutális lesz!

Ha tényleg olyan hátsót akarsz, ami után megfordulnak az utcán, ideje kitűnnöd a tömegből! Ha már unod a szimpla alakformálást, dobd fel az edzéseidet pár látványos és hatékony elemmel.

Alakformálás: 5 furcsa tornagyakorlat a feszesebb popsiért

  • Bátorság a teremben végzett szokatlan mozdulatokhoz.
  • Kitartás a magas ismétlésszámú, égő gyakorlatoknál.
  • Heti három alkalom a látványos változásért.
  • Humorérzék, amikor mások furcsán néznek rád.

A feszes popsi titka a minél változatosabb mozgásformák. A látványos eredményhez bele kell állnod a kellemetlen szituációkba is. Ha hajlandó vagy túllépni azon, hogy a teremlakók éppen mit gondolnak rólad, olyan izmokat is megmozgathatsz, amikről eddig azt sem tudtad, hogy léteznek. Az alábbi gyakorlatok szokatlanok ugyan, de hatékonyan hozzásegítenek a feszes popsi eléréséhez, mivel célzottan aktiválják a farizmokat.

Szamárrúgás

Ereszkedj négykézlábra, majd emeld az egyik lábad oldalra. Amikor a térded eléri a legmagasabb pontot, tartsd meg ezt a pózt legalább 30 másodpercig. A tónusos fenék ára ez a lángoló, égető érzés, de legalább tudni fogod, hogy másnap az ülés is kihívás lesz.

Pisilő kutya

Ez egy rendkívül hatékony statikus gyakorlat. A hivatalos neve „fire hydrant”, pont azért, mert kívülről úgy fogsz kinézni, mint egy eb, aki épp megjelöl egy tűzcsapot. Viszont ha elég magasra emeled azt a térdet és megtartod a holtponton, olyan égést fogsz érezni, amitől még a szempillád is megizzad. 

Ereszkedj négykézlábra, a tenyereidet helyezd pontosan a vállaid alá, a térdeidet pedig a csípőd vonalába, miközben a törzsedet olyan feszesen tarts, mintha egy acélrudat nyeltél volna le. Az egyik lábadat hajlított térddel, a másik lábadhoz viszonyítva derékszöget bezárva emeld el oldal irányba. A mozdulat tetején préseld össze a farizmodat, mintha egy húszezrest akarnál megtartani a farpofáid között, majd lassan, kontrolláltan engedd vissza a térdedet a kiinduló helyzetbe, de ne tedd le a földre, hogy a feszültség végig megmaradjon.

Békaugrás

Ereszkedj mély guggolásba, mintha éppen egy láthatatlan hokedlin akarnál helyet foglalni, a lábaidat pedig tárd szét olyan széles terpeszben, hogy a térdeid és a lábfejeid kifelé mutassanak, mint egy jól nevelt kétéltűnek a tavirózsán.

A kezeidet tartsd magad előtt a mellkasodnál vagy érintsd a talajt, majd egy hirtelen, robbanékony mozdulattal rugaszkodj el a földről és ugorj egyet előre, ügyelve arra, hogy a levegőben is megmaradjon a széles terpesz. Fontos, hogy puhán, macskaszerűen érkezz vissza mély guggolásba, rögtön elnyelve az ütődést a combjaiddal és a fenekeddel.

Rákjárás

Tegyél egy erős ellenállású szalagot a bokád köré, ereszkedj félguggolásba, és kezdj el oldalazni. Igen, úgy fogsz kinézni, mint aki épp most szabadult a tengerfenékről, de a középső farizmod hálás lesz érte. Ezt a gyakorlatot mindenki utálja csinálni, viszont annyira ededményes, hogy kár lenne kihagyni.

Balerina guggolás

Vegyél fel széles terpeszt, a lábujjaid nézzenek kifelé, guggolj le jó mélyre, majd amikor visszaállsz alaphelyzetbe, állj lábujjhegyre. Ez a belső combodat és a nagy farizmot (glute mediust) fogja megdolgozni, még ha közben úgy is érzed magad, mint egy balettelőadás legügyetlenebb sztárja.

Csinálj 12 ismétlés oldalanként mindegyik gyakorlatból heti 3 alkalommal, és 4 hét után a kedvenc farmered is feszülni fog a fenekeden. 

