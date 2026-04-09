Feltűnést akarsz kelteni a teremben? Íme az 5 legfurább gyakorlat a feszes, formás popsiért

Ha tényleg olyan hátsót akarsz, ami után megfordulnak az utcán, ideje kitűnnöd a tömegből! Ha már unod a szimpla alakformálást, dobd fel az edzéseidet pár látványos és hatékony elemmel.

Alakformálás szamárrúgással.

Alakformálás: 5 furcsa tornagyakorlat a feszesebb popsiért Bátorság a teremben végzett szokatlan mozdulatokhoz.

Kitartás a magas ismétlésszámú, égő gyakorlatoknál.

Heti három alkalom a látványos változásért.

Humorérzék, amikor mások furcsán néznek rád.

A feszes popsi titka a minél változatosabb mozgásformák. A látványos eredményhez bele kell állnod a kellemetlen szituációkba is. Ha hajlandó vagy túllépni azon, hogy a teremlakók éppen mit gondolnak rólad, olyan izmokat is megmozgathatsz, amikről eddig azt sem tudtad, hogy léteznek. Az alábbi gyakorlatok szokatlanok ugyan, de hatékonyan hozzásegítenek a feszes popsi eléréséhez, mivel célzottan aktiválják a farizmokat.

Szamárrúgás

Ereszkedj négykézlábra, majd emeld az egyik lábad oldalra. Amikor a térded eléri a legmagasabb pontot, tartsd meg ezt a pózt legalább 30 másodpercig. A tónusos fenék ára ez a lángoló, égető érzés, de legalább tudni fogod, hogy másnap az ülés is kihívás lesz.

Pisilő kutya

Ez egy rendkívül hatékony statikus gyakorlat. A hivatalos neve „fire hydrant”, pont azért, mert kívülről úgy fogsz kinézni, mint egy eb, aki épp megjelöl egy tűzcsapot. Viszont ha elég magasra emeled azt a térdet és megtartod a holtponton, olyan égést fogsz érezni, amitől még a szempillád is megizzad.

Ereszkedj négykézlábra, a tenyereidet helyezd pontosan a vállaid alá, a térdeidet pedig a csípőd vonalába, miközben a törzsedet olyan feszesen tarts, mintha egy acélrudat nyeltél volna le. Az egyik lábadat hajlított térddel, a másik lábadhoz viszonyítva derékszöget bezárva emeld el oldal irányba. A mozdulat tetején préseld össze a farizmodat, mintha egy húszezrest akarnál megtartani a farpofáid között, majd lassan, kontrolláltan engedd vissza a térdedet a kiinduló helyzetbe, de ne tedd le a földre, hogy a feszültség végig megmaradjon.

Békaugrás

Ereszkedj mély guggolásba, mintha éppen egy láthatatlan hokedlin akarnál helyet foglalni, a lábaidat pedig tárd szét olyan széles terpeszben, hogy a térdeid és a lábfejeid kifelé mutassanak, mint egy jól nevelt kétéltűnek a tavirózsán.