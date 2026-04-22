A ragyogó fehér fogak iránti vágy érthető – de a rengeteg otthoni fogfehérítő termék között nehéz eligazodni, és a legtöbb hirdetés nem szól a kockázatokról. Az alábbiakban összefoglaljuk, mire kell valóban figyelni, mielőtt valaki házilag fog hozzá a fogfehérítéshez.

Az otthoni fogfehérítésnek vannak veszélyei.

Az otthoni fogfehérítő termékek általában hidrogén-peroxidot vagy karbamid-peroxidot tartalmaznak.

A koncentráció és az alkalmazási idő meghatározza, mekkora a károsodás kockázata.

A zománckárosodás visszafordíthatatlan – a zománc nem regenerálódik.

Fogérzékenység és ínyirritáció a leggyakoribb mellékhatások.

Fogszuvasodás, repedés vagy meglazult tömések esetén a fehérítés tilos.

Az EU-ban engedélyezett otthoni termékek peroxidkoncentrációja korlátozott.

A fogfehérítés veszélyei – mit tehet a zománccal és az ínnyel?

Az otthoni fogfehérítő termékek hatóanyagai jellemzően a hidrogén-peroxid vagy a karbamid-peroxid, amelyek oxidációs folyamat révén bontják le a fogfelszínen és a zománc mélyebb rétegeiben lerakódott elszíneződéseket. Ez a kémiai folyamat azonban nemcsak az elszíneződéseket érinti – a zománc szerkezetét is megtámadhatja, különösen, ha a koncentráció magas vagy az alkalmazási idő meghaladja az ajánlottat.

A zománckárosodás az otthoni fogfehérítés legsúlyosabb kockázata, mert a zománc nem regenerálódik: amit egyszer elveszít, azt nem pótolja vissza. A túl sűrűn vagy túl sokáig alkalmazott fehérítők a zománc felszínét érdessé, porózussá teszik, ami paradox módon elősegíti az újabb elszíneződések megtelepedését, és fogérzékenységhez vezet.

Az íny szintén sérülékeny: ha a fehérítő gél az ínyfelszínre kerül – ami csíkos fehérítőknél vagy rosszul illeszkedő tálcáknál könnyen megtörténhet –, kémiai égési sérülést, gyulladást és tartós érzékenységet okozhat. Az ínyirritáció általában néhány napon belül elmúlik, de visszatérő expozíció esetén az ínyszövetek tartósan károsodhatnak.

A legsúlyosabb hibák, amelyeket otthoni fogfehérítésnél el szoktak követni

Az egyik leggyakoribb hiba a kezelés megkezdése előtti fogászati ellenőrzés kihagyása. Fogszuvasodás, repedezett zománc, meglazult vagy sérült tömések, illetve gyökérkezelés utáni fogak esetén a fehérítő anyag a fogbélbe hatolhat, ami erős fájdalmat és visszafordíthatatlan fogbélkárosodást okozhat. Ezeket az állapotokat fehérítés előtt kötelező kezelni.