Dua Lipa és Callum Turner Szicíliában is összeházasodtak: Elton John énekelt az esküvőn – Fotók



Dua Lipa és Callum Turner május 31-én házasodtak össze Londonban, az Old Marylebone Town Hallban, néhány nappal később pedig Szicíliában folytatták az ünneplést. Brit lapok értesülése szerint az énekesnő egy helyi virágüzletben készíttetett csokrot magának, amely pünkösdi rózsából, gyöngyvirágból és jácintból készült.

Dua Lipa és Callum Turner Olaszországban tartották a lakodalmukat

Forrás: Profimedia

Az olaszországi esküvő pontos helyszíne a palermói Villa Valguarnera volt. A szabadtéri szertartás után, délután öt óra körül indult a mulatság, az ifjú házasok pedig a táncparketten ünnepeltek tovább a vendégeikkel.

Dua Lipa és Callum Turner esküvője: Elton John is fellépett

Az este egyik legkülönlegesebb pillanata Sir Elton John fellépése volt: az énekes a Your Song című dalt adta elő az esküvőn. Az ünnepségen tűzijáték is volt. Az egyik vendég így írta le a hangulatot: „Ez nagyobb volt, mint egy szilveszteri buli!”

Több ismert vendég is ott volt az esküvőn. Az ifjú pár meghívta Charli XCX és Mark Ronsont is. A Vanity Fair arról írt, hogy a vendégek Tony Lo Coco Michelin-csillagos séf ételeiből válogathattak.

A pár már pénteken partit szervezett a vendégeknek, ezen Dua Lipa fehér Bottega Veneta ruhában vett részte, Callum Turner pedig világosbarna öltönyt viselt.

Dua Lipa ebben a ruhában bulizott az esküvő előtti pénteken

Forrás: Profimedia

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