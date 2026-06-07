Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 7., vasárnap Róbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
fogfehérítés

Ettől a meglepő házi praktikától fehérebbek lesznek a fogaid, mint valaha – Nem hiszed el, hogy mi az

Shutterstock - Prostock-studio
fogfehérítés szájápolás kurkuma fog
Egyetlen fűszer, és máris fehérebbek lesznek a fogaid. Elsőre abszurdnak hangzik, hiszen ki gondolná, hogy ennek az erősen pigmentált fűszernek ilyen hatása lenne – de bármily hihetetlen, igaz! Mutatjuk, hogy melyik a legfurcsább fogfehérítés házilag.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Lehet, hogy ez a fűszer mindvégig ott lapult a konyhapolcod „használatlannak” minősített sarkában, és csak egy impulzív vásárlás során szerezted be. De nem volt hiába: a kurkuma ugyanis fogfehérítésre is jó! És ez a fogfehérítés házilag most tényleg be fog válni!

fogfehérítés házilag kurkumával
Fogfehérítés házilag kurkumával? Próbáld ki!
Forrás: Shutterstock

Fogfehérítés házilag kurkumával

  • Bármilyen meglepő, a kurkumával is lehet fogat fehéríteni.
  • Egy kókuszolajos-kurkumás masszával kell bedörzsölni a fogat minden nap.
  • A fogakat érdemes jó alaposan leöblíteni utána.

Kurkuma fogfehérítésre

Azt eddig is tudtuk, hogy az Ázsiából származó élénk narancssárga színű kurkuma igazán hasznos növény. Gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása van, illetve védi a szívet, az idegeket és a májat. Azt viszont nem is sejtettük, hogy a sárga fogak ellen is jó lehet.

A kurkuma az egyik legmeglepőbb házi praktika fogfehérítésre, mely nemrégiben igen felkapott módszer lett a közösségi médiában.

Hogyan fehérítsünk fogat házilag?

Keverj össze egy teáskanál kurkumát egy fél teáskanál kókuszolajjal, dörzsöld át vele a fogaidat. Hagyd rajta kb. 5 percig a kurkumás masszát, majd jó alaposan öblítsd ki a szádat. Ezután jöhet a rendes fogmosás fogrémmel, és készen is vannak a fehérebb fogak házilag. Néhány nap alatt már látni is fogod a különbséget.

Mire érdemes vigyázni?

Érdemes vigyázni vele, mert erős pigmentáltsága miatt a kurkuma mindent besárgíthat: a mosdókagylót, a kezet, a fogkefét. A kókuszolajos-kurkumás massza használatához épp ezért érdemes sötétebb fogkefét használni, a szád körüli részt pedig szájápolás előtt kend be alaposan kókuszolajjal, hogy ne fogja meg a bőrödet.

Emellett érdemes arra is figyelni, hogy jó alaposan leöblítsd, és fogmosásnál eltávolítsd a kurkumás anyagot. Hiszen ha nincs megfelelően eltávolítva az élénk színű fűszer, és sokáig ül a fogzománcon, akkor a fogorvosok szerint inkább besárgítja azt, mint fehérítené.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Elképesztő undorító dolgok történnek a szádban, ha egy hétig nem mosol fogat

Jöhet egy kis szájápolási riogatás? Persze tudjuk, hogy a napi két fogmosás alap, de előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor se fogkrém, se fogkefe nincs a közelben.

Fogorvos árulta el: ettől az egy dologtól szebb lesz a fogad, mint valaha

Ettől még a fogorvosok is elájulnak! Szakértő elárulta, hogy a vízselyem ma a legjobb szájhigiéniai eszköz. De mi ez? És hogy kell használni?

Nem csak kínos, a rossz leheletet komoly betegségek is okozhatják– ne hagyd figyelmen kívül!

A rossz lehelet sokak számára elsősorban szociális probléma – valami, amit rágógumival vagy szájvízzel el lehet tüntetni, pedig komoly betegségek jele is lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu