Ettől a meglepő házi praktikától fehérebbek lesznek a fogaid, mint valaha – Nem hiszed el, hogy mi az

Lehet, hogy ez a fűszer mindvégig ott lapult a konyhapolcod „használatlannak” minősített sarkában, és csak egy impulzív vásárlás során szerezted be. De nem volt hiába: a kurkuma ugyanis fogfehérítésre is jó! És ez a fogfehérítés házilag most tényleg be fog válni!

Fogfehérítés házilag kurkumával? Próbáld ki!

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Fogfehérítés házilag kurkumával Bármilyen meglepő, a kurkumával is lehet fogat fehéríteni.

Egy kókuszolajos-kurkumás masszával kell bedörzsölni a fogat minden nap.

A fogakat érdemes jó alaposan leöblíteni utána.

Kurkuma fogfehérítésre

Azt eddig is tudtuk, hogy az Ázsiából származó élénk narancssárga színű kurkuma igazán hasznos növény. Gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatása van, illetve védi a szívet, az idegeket és a májat. Azt viszont nem is sejtettük, hogy a sárga fogak ellen is jó lehet.

A kurkuma az egyik legmeglepőbb házi praktika fogfehérítésre, mely nemrégiben igen felkapott módszer lett a közösségi médiában.

Hogyan fehérítsünk fogat házilag?

Keverj össze egy teáskanál kurkumát egy fél teáskanál kókuszolajjal, dörzsöld át vele a fogaidat. Hagyd rajta kb. 5 percig a kurkumás masszát, majd jó alaposan öblítsd ki a szádat. Ezután jöhet a rendes fogmosás fogrémmel, és készen is vannak a fehérebb fogak házilag. Néhány nap alatt már látni is fogod a különbséget.

Mire érdemes vigyázni?

Érdemes vigyázni vele, mert erős pigmentáltsága miatt a kurkuma mindent besárgíthat: a mosdókagylót, a kezet, a fogkefét. A kókuszolajos-kurkumás massza használatához épp ezért érdemes sötétebb fogkefét használni, a szád körüli részt pedig szájápolás előtt kend be alaposan kókuszolajjal, hogy ne fogja meg a bőrödet.

Emellett érdemes arra is figyelni, hogy jó alaposan leöblítsd, és fogmosásnál eltávolítsd a kurkumás anyagot. Hiszen ha nincs megfelelően eltávolítva az élénk színű fűszer, és sokáig ül a fogzománcon, akkor a fogorvosok szerint inkább besárgítja azt, mint fehérítené.

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