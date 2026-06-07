A repülőn ezt az italt mindenképp meg kell rendelned − A légiutas-kísérők szerint ennél nincs jobb

Ha te az a típusú utazó vagy, aki a repülőgép büfékocsijára bízza a fogyasztását, most nagyon figyelj! A légiutas-kísérők szerint ugyanis van egy ital, amely minden másnál fontosabb, és rövidebb vagy hosszabb repülés során is feltétlenül innod kell.

A légiutas-kísérők szerint ezt az egy italt kellene innod a repülés során.

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A légiutas-kísérők tanácsa A repülés során számos ital közül választhatsz.

Alkoholos és alkoholmentes variációk sokasága vár rád.

Az utaskísérők azonban különösen egyet erősen javasolnak.

Ha azt hinnéd, hogy most valami elképesztően ínyenc borról lesz szó, tévedsz. Bár az összes repülőgépen árulnak, a légiutas-kísérők mégsem javasolják az alkoholos italok fogyasztását, főként a hosszabb járatokon. Ugyanez vonatkozik a paradicsomlére is, amit sokan nagyon kedvelnek − mivel tízezer méter magasan az íz- és szagérzékelés tompul, ez az ital azonban kellően intenzív élményt nyújt −, de az utaskísérők a magas nátriumtartalma miatt inkább elkerülik.

Mit igyál a repülőn?

Erre valamennyi légiutas-kísérő egyszerre vágná rá, hogy vizet. Hiszen ezzel tudod a legjobban elkerülni a dehidratációt, ami a repülőgép szárazabb levegőjében pluszban fenyeget. A vízivás ráadásul segít a testhő szabályozásában, a szervezet megfelelő működésében, és jót tesz a bőrnek.

„Ha repülés közben rosszul érzed magad, az valószínűleg azért van, mert nem ittál elég vizet” – mondta Kate, a texasi székhelyű Southwest Airlines légiutas-kísérője a Travel + Leisure magazinnak. Ennek ellenére többen is hajlamosak kevesebb folyadékot fogyasztani, mert a víz helyett inkább más, ízesebb italt választanak vagy egyszerűen nem akarják a repülőgép mosdóját használni. Ez azonban hiba, hiszen így az utazás könnyen rosszullétbe, fejfájásba torkollhat.

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