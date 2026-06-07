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A repülőn ezt az italt mindenképp meg kell rendelned − A légiutas-kísérők szerint ennél nincs jobb

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A repülés maga a kaland része. Annak érdekében, hogy az utazás során a lehető legjobban érezd magad, érdemes megfogadnod a légiutas-kísérők tanácsait is. Most épp abban segítenek, hogy mit igyál.
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Ha te az a típusú utazó vagy, aki a repülőgép büfékocsijára bízza a fogyasztását, most nagyon figyelj! A légiutas-kísérők szerint ugyanis van egy ital, amely minden másnál fontosabb, és rövidebb vagy hosszabb repülés során is feltétlenül innod kell.

légiutas-kísérők tanácsa
A légiutas-kísérők szerint ezt az egy italt kellene innod a repülés során.
Forrás: Shutterstock

A légiutas-kísérők tanácsa

  • A repülés során számos ital közül választhatsz.
  • Alkoholos és alkoholmentes variációk sokasága vár rád.
  • Az utaskísérők azonban különösen egyet erősen javasolnak.

Ha azt hinnéd, hogy most valami elképesztően ínyenc borról lesz szó, tévedsz. Bár az összes repülőgépen árulnak, a légiutas-kísérők mégsem javasolják az alkoholos italok fogyasztását, főként a hosszabb járatokon. Ugyanez vonatkozik a paradicsomlére is, amit sokan nagyon kedvelnek − mivel tízezer méter magasan az íz- és szagérzékelés tompul, ez az ital azonban kellően intenzív élményt nyújt −, de az utaskísérők a magas nátriumtartalma miatt inkább elkerülik. 

Mit igyál a repülőn?

Erre valamennyi légiutas-kísérő egyszerre vágná rá, hogy vizet. Hiszen ezzel tudod a legjobban elkerülni a dehidratációt, ami a repülőgép szárazabb levegőjében pluszban fenyeget. A vízivás ráadásul segít a testhő szabályozásában, a szervezet megfelelő működésében, és jót tesz a bőrnek.

„Ha repülés közben rosszul érzed magad, az valószínűleg azért van, mert nem ittál elég vizet” – mondta Kate, a texasi székhelyű Southwest Airlines légiutas-kísérője a Travel + Leisure magazinnak. Ennek ellenére többen is hajlamosak kevesebb folyadékot fogyasztani, mert a víz helyett inkább más, ízesebb italt választanak vagy egyszerűen nem akarják a repülőgép mosdóját használni. Ez azonban hiba, hiszen így az utazás könnyen rosszullétbe, fejfájásba torkollhat.

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