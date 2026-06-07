Hűsítő, cukormentes bodzás jégkása, amitől elfelejted a kávézók túlárazott italait

Kétségkívül ez a nyár legrafináltabb hűsítője: felébreszti az érzékeid és felfrissíti az elméd. A bodzás jégkása könnyed, illatos, hűsítő ital, ráadásul teljesen cukormentesen is elkészíthető. Mutatjuk a receptjét, de készülj fel arra, hogy a kiváló jégkásához némi időre lesz szükség.

Kiváló hűsítő ital a legforróbb napokra a bodzás jégkása.

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A bodzás jégkása cukormentesen is elkészíthető hűsítő ital, amit imádni fogsz nyáron.

A fekete bodza antioxidánsokban gazdag, érdemes feltankolni belőle.

A recept egyszerűen variálható: készülhet „villámsziruppal” vagy lassabb módszerrel.

A fekete bodza enyhén savanykás-édeskés aromája szinte kínálja magát. Jól is teszed, ha feltöltöd vele szervezeted nyáron, ugyanis természetes vízhajtó hatásával hozzájárul a szervezet méregtelenítő folyamataihoz, antioxidánsokban gazdag, így a sejtek védelmét is támogatja. Egy ilyen alap már önmagában is kincs, hát még jégkása formájában!

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A limonádé is sláger, de a jégkása még menőbb. Gyorsan lehűt, és a szervezetet nem terheli meg úgy, mint egy cukros fagylalt vagy egyéb desszertek, hiszen nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet – egyenletesebb energiát ad.

Itatja magát, mégsem cukros.

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Hűsítő cukormentes bodzás jégkása

Hozzávalók

3-4 dl bodzavirág szirup (eritrittel/steviával)

1 db citrom leve

3-4 dl hideg víz vagy szénsavas víz

1 marék jégkocka (vagy tört jég)

néhány mentalevél a frissességhez

opcionálisan: pár szem fagyasztott bogyós gyümölcs (pl. málna, áfonya)

A bodzavirág szirup elkészítése

A cukormentes bodzaszirup elkészítéséhez forralj fel egy liter vizet eritrittel vagy xilittel, majd adj hozzá két-három felkarikázott citromot és egy kevés citromlevet. A meleg szirupba nyomkodj bele 20-30 fej megtisztított, de nem mosott bodzavirágot, és lefedve hagyd érni a hűtőben 2-3 napig. Végül az egészet szűrd át egy sűrű szitán, és kész is az alakbarát szirup a nyári jégkásákhoz.

A kicsik is bátran fogyaszthatják a cukormentes jégkása változatot.

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Ha viszont azonnal vágysz a hűsítőre, készíts villámszirupot: a bodzavirágokat az édesítőszeres, citromos vízzel együtt tedd fel a tűzre, alacsony lángon melegítsd addig, amíg éppen csak gyöngyözni kezd, majd zárd el, és hagyd lefedve állni mindössze 2-3 órát. Miután kihűlt, már szűrheted is, mehet a turmixgépbe a jéggel, és azonnal kortyolhatod.