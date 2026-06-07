Hűsítő, cukormentes bodzás jégkása, amitől elfelejted a kávézók túlárazott italait

Kétségkívül ez a nyár legrafináltabb hűsítője: felébreszti az érzékeid és felfrissíti az elméd. A bodzás jégkása könnyed, illatos, hűsítő ital, ráadásul teljesen cukormentesen is elkészíthető. Mutatjuk a receptjét, de készülj fel arra, hogy a kiváló jégkásához némi időre lesz szükség.
- A bodzás jégkása cukormentesen is elkészíthető hűsítő ital, amit imádni fogsz nyáron.
- A fekete bodza antioxidánsokban gazdag, érdemes feltankolni belőle.
- A recept egyszerűen variálható: készülhet „villámsziruppal” vagy lassabb módszerrel.
A fekete bodza enyhén savanykás-édeskés aromája szinte kínálja magát. Jól is teszed, ha feltöltöd vele szervezeted nyáron, ugyanis természetes vízhajtó hatásával hozzájárul a szervezet méregtelenítő folyamataihoz, antioxidánsokban gazdag, így a sejtek védelmét is támogatja. Egy ilyen alap már önmagában is kincs, hát még jégkása formájában!
Zúzott jégdarabkák és a friss fekete bodza: a tökéletes jégvarázs
A limonádé is sláger, de a jégkása még menőbb. Gyorsan lehűt, és a szervezetet nem terheli meg úgy, mint egy cukros fagylalt vagy egyéb desszertek, hiszen nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet – egyenletesebb energiát ad.
Hűsítő cukormentes bodzás jégkása
Hozzávalók
- 3-4 dl bodzavirág szirup (eritrittel/steviával)
- 1 db citrom leve
- 3-4 dl hideg víz vagy szénsavas víz
- 1 marék jégkocka (vagy tört jég)
- néhány mentalevél a frissességhez
- opcionálisan: pár szem fagyasztott bogyós gyümölcs (pl. málna, áfonya)
A bodzavirág szirup elkészítése
A cukormentes bodzaszirup elkészítéséhez forralj fel egy liter vizet eritrittel vagy xilittel, majd adj hozzá két-három felkarikázott citromot és egy kevés citromlevet. A meleg szirupba nyomkodj bele 20-30 fej megtisztított, de nem mosott bodzavirágot, és lefedve hagyd érni a hűtőben 2-3 napig. Végül az egészet szűrd át egy sűrű szitán, és kész is az alakbarát szirup a nyári jégkásákhoz.
Ha viszont azonnal vágysz a hűsítőre, készíts villámszirupot: a bodzavirágokat az édesítőszeres, citromos vízzel együtt tedd fel a tűzre, alacsony lángon melegítsd addig, amíg éppen csak gyöngyözni kezd, majd zárd el, és hagyd lefedve állni mindössze 2-3 órát. Miután kihűlt, már szűrheted is, mehet a turmixgépbe a jéggel, és azonnal kortyolhatod.
A jégkása elkészítése
1. A bodzavirág szirupot keverd össze a frissen facsart citromlével és a hideg vízzel.
2. Add hozzá a jégkockákat, majd turmixold vagy aprítsd össze jégkása állagúra.
3. Kóstold meg, és ha szükséges, tegyél még hozzá édesítőt.
4. Öntsd pohárba, és díszítsd mentalevelekkel, illetve néhány szem gyümölccsel.
5. Azonnal fogyaszd, amikor még igazán jeges és frissítő.
Most már nincs más dolgod, mint egy kis időre eltenni a munkát, hátradőlni és élvezni a tökéletes nyári délutánt.
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