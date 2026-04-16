Új szerelem a láthatáron? Brett Goldstein rabolhatta el Jennifer Lopez szívét

Jennifer Lopez neve ritkán kerül reflektorfénybe magánéleti találgatások nélkül, különösen a Ben Affleckkel való szakítása óta. A hírek szerint a színésznő feltűnően közel került brit kollégájához, Brett Goldsteinhez, akivel az Office Romance című romantikus vígjáték forgatásán dolgoztak együtt.
- Jennifer Lopez és Brett Goldstein az Office Romance forgatásán kerültek közel egymáshoz
- Bennfentesek szerint már a kezdetektől működött közöttük a kémia
- A színésznő nyilvánosan is dicsérte Goldsteint
- A romantikus vígjáték forgatókönyvét kifejezetten J.Lo-ra írták
- Egyelőre egyik fél sem erősítette meg a kapcsolatot
Jennifer Lopez és Brett Goldstein egy párt alkotnak?
A bennfentesek szerint J.Lo és Brett Goldstein között azonnal megvolt az összhang. „A forgatás alatt nyílt titok volt, hogy mennyire jól kijönnek egymással. Már az első pillanattól működött a kémia, és ez a vásznon is látszani fog” – fogalmazott egy forrás. A stábtagok szerint a két színész sokat nevetett, és feltűnően felszabadultak voltak egymás társaságában, ami hamar találgatásokhoz vezetett.
Egy másik bennfentes úgy nyilatkozott, hogy a forgatás záróbuliján is rendkívül közel kerültek egymáshoz, és az egész estét együtt töltötték. A környezetük szerint Jennifer Lopez számára kifejezetten jót tett ez az időszak, különösen a Ben Affleckkel való szakítása után. „Mosolyt csalt az arcára” – jegyezte meg az informátor, hozzátéve, hogy a stáb tagjai tréfásan Ben brit verziójaként emlegették Goldsteint.
A két sztárt már korábban is együtt látták nyilvános eseményen: 2024 szeptemberében például együtt jelentek meg egy Broadway-előadáson, ahol Betty Gilpin játékát nézték meg. Bár hivatalosan egyikük sem erősítette meg a pletykákat, a rajongók és a média figyelme azóta is rájuk irányul.
Jennifer Lopez korábban elismerően beszélt a színészről
Jennifer Lopez maga is elismerően beszélt partneréről. Egy televíziós interjúban például azt mondta, hogy Brett Goldstein volt a legjobb csókjelenetes partnere. A People magazinnak adott nyilatkozatában pedig arról mesélt, hogy kollégája nyugodt, magabiztos energiát hozott a forgatásra, és természetes vonzereje sokat hozzátett a közös jelenetekhez.
Goldstein kifejezetten J.Lo-ra írta a történetet
Az Office Romance című film egy pikáns, modern romantikus vígjáték, amely egy titkos munkahelyi kapcsolat történetét meséli el. Jennifer Lopez egy sikeres, munkamániás vezérigazgatót alakít, aki váratlanul beleszeret egy új alkalmazottba, akit Goldstein formál meg. A színésznő szerint karaktere teljesen más, mint ő maga: míg a filmben megformált nő szinte kizárólag a munkájának él, addig ő a való életben fontosnak tartja az egyensúlyt a karrier, a család és a barátok között.
A forgatókönyv külön érdekessége, hogy Goldstein és alkotótársa kifejezetten Lopezre írta a történetet. „Amikor azon gondolkodtunk, ki lenne a tökéletes szereplő, egyből Jennifer neve jutott eszünkbe” – mondta a színész. Hozzátette: a film ötlete egy hosszú vonatút során született meg, és már akkor tudták, hogy csak akkor működik igazán, ha JLo elvállalja a főszerepet.
A produkció rendezője szerint a film némileg feszegeti a műfaj határait, és egy frissebb, modernebb hangvételt képvisel, mint amit a nézők megszokhattak. Hogy a vásznon látott kémia mennyire tükrözi a valóságot, egyelőre kérdéses. Az viszont biztos, hogy Jennifer Lopez és Brett Goldstein párosa már most komoly érdeklődést váltott ki.
