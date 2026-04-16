Új szerelem a láthatáron? Brett Goldstein rabolhatta el Jennifer Lopez szívét

Jennifer Lopez neve ritkán kerül reflektorfénybe magánéleti találgatások nélkül, különösen a Ben Affleckkel való szakítása óta. A hírek szerint a színésznő feltűnően közel került brit kollégájához, Brett Goldsteinhez, akivel az Office Romance című romantikus vígjáték forgatásán dolgoztak együtt.

Jennifer Lopez és Brett Goldstein az Office Romance forgatásán kerültek közel egymáshoz

Bennfentesek szerint már a kezdetektől működött közöttük a kémia

A színésznő nyilvánosan is dicsérte Goldsteint

A romantikus vígjáték forgatókönyvét kifejezetten J.Lo-ra írták

Egyelőre egyik fél sem erősítette meg a kapcsolatot

Jennifer Lopez és Brett Goldstein egy párt alkotnak?

A bennfentesek szerint J.Lo és Brett Goldstein között azonnal megvolt az összhang. „A forgatás alatt nyílt titok volt, hogy mennyire jól kijönnek egymással. Már az első pillanattól működött a kémia, és ez a vásznon is látszani fog” – fogalmazott egy forrás. A stábtagok szerint a két színész sokat nevetett, és feltűnően felszabadultak voltak egymás társaságában, ami hamar találgatásokhoz vezetett.

Egy másik bennfentes úgy nyilatkozott, hogy a forgatás záróbuliján is rendkívül közel kerültek egymáshoz, és az egész estét együtt töltötték. A környezetük szerint Jennifer Lopez számára kifejezetten jót tett ez az időszak, különösen a Ben Affleckkel való szakítása után. „Mosolyt csalt az arcára” – jegyezte meg az informátor, hozzátéve, hogy a stáb tagjai tréfásan Ben brit verziójaként emlegették Goldsteint.

A két sztárt már korábban is együtt látták nyilvános eseményen: 2024 szeptemberében például együtt jelentek meg egy Broadway-előadáson, ahol Betty Gilpin játékát nézték meg. Bár hivatalosan egyikük sem erősítette meg a pletykákat, a rajongók és a média figyelme azóta is rájuk irányul.

Jennifer Lopez korábban elismerően beszélt a színészről

Jennifer Lopez maga is elismerően beszélt partneréről. Egy televíziós interjúban például azt mondta, hogy Brett Goldstein volt a legjobb csókjelenetes partnere. A People magazinnak adott nyilatkozatában pedig arról mesélt, hogy kollégája nyugodt, magabiztos energiát hozott a forgatásra, és természetes vonzereje sokat hozzátett a közös jelenetekhez.