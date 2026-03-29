Álmosabb vagy ma reggel, mint általában? Megkezdődött a nyári időszámítás 2-kor 3-ra állítottuk az órákat

Idén március 29-én vasárnap hajnali 2 órakor 3 órára kellett előreállítani az órákat, vagyis egy órával kevesebbet alhattunk. Ez a dátum azt is jelenti, hogy ebben az évben a szokásos tavaszi óraátállításra a megszokottnál egy nappal korábban került sor.

Hajnalban volt az óraátállítás: megkezdődött a nyári időszámítás.

Forrás: 123.rf.com

Miért volt előbb 2026-ban az óraátállítás?

Március első vasárnapja nem ugyanarra a dátumra esik, idén ez a nap március 29-e.

2025-ben egy nappal,

2024-ben pedig két nappal később kellett átállítani az órákat.

Magyarországon a nyári időszámítást először 1916-ban, az Osztrák–Magyar Monarchia részeként vezették be energiamegtakarítási céllal.

Mikor törlik el az óraátállítást?

2018-ban az Európai Bizottság javaslatot tett az óraátállítás eltörlésére, mivel a kutatások szerint az energiamegtakarítás mértéke elhanyagolható, viszont az óraátállítás számos negatív hatással jár: megzavarja az alvásritmust, növeli a fáradtságot és a koncentrációs zavarokat. A tagállamok 2019-ig dönthettek volna arról, melyik időszámítást tartanák meg véglegesen, de máig nem született határozat.

A tavaszi óraátállítás sokkal többet jelent egy elveszített óránál: a szervezet belső órája, az úgynevezett cirkadián ritmus érzékenyen reagál az időeltolódásra. A tavaszi átállás után gyakori az átmeneti fáradtság, az alvászavar, a fejfájás és a koncentráció csökkenése, de a hangulatingadozás és az ingerlékenység sem ritka. A hormonális működés – különösen a melatonin és a kortizol termelődése – néhány napra kibillenhet az egyensúlyából, ami a női szervezetben még intenzívebben jelentkezhet, különösen stresszes időszakban vagy ciklusérzékenység esetén, de a gyerekek és háziállatok is megérzik. A szakértők szerint a fokozatos esti lecsendesedés, a képernyőidő csökkentése és a tudatos alvásrutin segíthet abban, hogy a test és a lélek gyorsabban alkalmazkodjon az új időrendhez.

Bizonyított tény: megzavarja a bioritmusunkat

A Magyar Alvás Szövetség állásfoglalása szerint a szakmai álláspontok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer kedvezőtlen hatással van az emberek életére. A kutatások szerint az időbeli eltolódás nemcsak az egészségre lehet káros, hanem gazdasági, biztonsági és környezeti következményekkel is járhat.

Az őszi óraátállítást idejét is tudjuk már előre: 2026. október 25-én, vasárnap hajnalban lesz esedékes. Ekkor hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az időt, akkor majd egy órával többet pihenhetünk.

