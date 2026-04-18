Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 18., szombat Andrea, Ilma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
népszerűség

II. Erzsébet királynő elsöprő győzelmet aratott: kiderült, kik a brit királyi család legkedveltebb és legkevésbé kedvelt tagjai

népszerűség II. Erzsébet királynő Meghan Markle brit királyi család Vilmos herceg Diana hercegnő III. Károly király Harry herceg
Rideg Léna
2026.04.18.
Érdekes kutatás látott napvilágot. A brit királyi család iránti érdeklődés továbbra sem csökken: a YouGov legfrissebb felmérése most megmutatja, kik állnak a népszerűségi rangsor elején, és kik azok, akik a lista végén végeztek.

A brit királyi család iránti érdeklődés generációkon átívelően töretlen, és úgy tűnik, ez a rajongás még évekkel II. Erzsébet királynő halála után sem halványult el. A YouGov legfrissebb kutatása – amelyet a néhai uralkodó közelgő születési centenáriuma alkalmából készítettek – izgalmas képet fest arról, kik a legkedveltebb tagjai a monarchiának, és hogyan alakul a közvélemény róluk napjainkban.

II. Erzsébet királynő a halála után közel négy évvel is az első helyen áll a brit királyi család népszerűségi listáján.
II. Erzsébet királynő a halála után közel négy évvel is az első helyen áll a brit királyi család népszerűségi listáján.
Forrás: Getty Images Europe
  • A YouGov legfrissebb kutatásból kiderül, hogy alakul a brit királyi család népszerűségi rangsora
  • Az első helyen a négy éve elhunyt II. Erzsébet királynő áll
  • Őt követi Diana hercegnő, a dobogó harmadik fokán Vilmos herceg végzett
  • A lista végén végzett a bukott András herceg: róla a válaszadók 93%-a negatívan vélekedik

A britek döntöttek: így alakul a brit királyi család népszerűségi rangsora

Nem meglepő módon a lista élén továbbra is II. Erzsébet királynő áll, akiről a britek 81 százaléka vélekedik pozitívan. Ez az arány önmagában is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy az uralkodó már közel négy éve nincs köztünk. Hosszú, 70 éves uralkodása során nemcsak stabilitást, hanem egyfajta érzelmi biztonságot is képviselt az ország számára – nem csoda, hogy emléke ilyen mélyen él tovább az emberekben.

A második helyen a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegnő áll, aki 77 százalékos támogatottsággal minden generációban hasonló népszerűségnek örvend. Diana személyisége, empátiája és közvetlensége máig hatással van az emberekre, sokak számára ő testesíti meg a „szív királynőjét”.

A dobogó harmadik fokán Vilmos herceg áll, akit a britek 76 százaléka kedvel. Vilmos felesége, Katalin hercegné szorosan követi őt 74 százalékkal, és együtt egy modern, mégis hagyománytisztelő királyi párost alkotnak. Népszerűségük nemcsak a visszafogott eleganciájuknak, hanem annak is köszönhető, hogy képesek közelebb hozni a monarchiát a hétköznapi emberekhez.

WINDSOR, ENGLAND - APRIL 05: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Princess Charlotte of Wales, Catherine, Princess of Wales, Prince George of Wales, Prince Louis of Wales, and Prince William, Prince of Wales attend the traditional Easter Sunday Mattins Service at St George's Chapel, Windsor Castle on April 5, 2026 in Windsor, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg, Lajos herceg és Vilmos herceg húsvétkor.
Forrás: Getty Images

Érdekes módon Anna királyi hercegnő – II. Erzsébet lánya – az ötödik helyre került 70 százalékos támogatottsággal, megelőzve bátyját, III. Károly királyt. Az uralkodó stabilan 60 százalék körüli népszerűségi mutatóval rendelkezik, ami bár tiszteletre méltó, mégis elmarad édesanyja és fia mögött.

Ők kullognak a lista végén

A lista végén egészen más kép rajzolódik ki. András herceg mindössze 3 százalékos pozitív megítéléssel szerepel, miközben a válaszadók 93 százaléka negatívan vélekedik róla – ez az eddigi legalacsonyabb érték. A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan sem szerepel túl jól: előbbi 30, utóbbi mindössze 20 százalékos támogatottságot kapott. A felmérés ereményeit a Windsor Króniák Facebook-oldalán tették közzé.

MELBOURNE, AUSTRALIA - APRIL 14: Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex arrive at the Australian National Veterans Arts Museum (Anvam) in Southbank on April 14, 2026 in Melbourne, Australia. Meghan and Prince Harry, Duke of Sussex are on a four-day visit to Australia, with engagements across Melbourne, Canberra and Sydney. (Photo by Jonathan Brady-Pool/Getty Images)
Harry herceg és Meghan Markle a lista végén végeztek.
Forrás: Getty Images AsiaPac

Ugyanakkor náluk jól látható a generációs különbség: míg a fiatalabb korosztály nyitottabb és elfogadóbb velük szemben, az idősebbek körében jóval alacsonyabb a népszerűségük. A felmérés arra is rávilágít, hogy a monarchia mint intézmény továbbra is erős támogatottságot élvez az Egyesült Királyságban.

 A britek 64 százaléka támogatja a fennmaradását, közel felük büszke rá, és 59 százalékuk úgy véli, hasznos szerepet tölt be az ország életében.

Különösen érdekes adat, hogy a válaszadók 84 százaléka szerint II. Erzsébet királynő kiválóan látta el feladatait, és több mint a felük nagyon jónak értékeli uralkodását. Ez nemcsak a személyes népszerűségéről árulkodik, hanem arról is, hogy milyen mély nyomot hagyott a történelemben és az emberek szívében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu