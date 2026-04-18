II. Erzsébet királynő elsöprő győzelmet aratott: kiderült, kik a brit királyi család legkedveltebb és legkevésbé kedvelt tagjai

A brit királyi család iránti érdeklődés generációkon átívelően töretlen, és úgy tűnik, ez a rajongás még évekkel II. Erzsébet királynő halála után sem halványult el. A YouGov legfrissebb kutatása – amelyet a néhai uralkodó közelgő születési centenáriuma alkalmából készítettek – izgalmas képet fest arról, kik a legkedveltebb tagjai a monarchiának, és hogyan alakul a közvélemény róluk napjainkban.
- A YouGov legfrissebb kutatásból kiderül, hogy alakul a brit királyi család népszerűségi rangsora
- Az első helyen a négy éve elhunyt II. Erzsébet királynő áll
- Őt követi Diana hercegnő, a dobogó harmadik fokán Vilmos herceg végzett
- A lista végén végzett a bukott András herceg: róla a válaszadók 93%-a negatívan vélekedik
A britek döntöttek: így alakul a brit királyi család népszerűségi rangsora
Nem meglepő módon a lista élén továbbra is II. Erzsébet királynő áll, akiről a britek 81 százaléka vélekedik pozitívan. Ez az arány önmagában is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy az uralkodó már közel négy éve nincs köztünk. Hosszú, 70 éves uralkodása során nemcsak stabilitást, hanem egyfajta érzelmi biztonságot is képviselt az ország számára – nem csoda, hogy emléke ilyen mélyen él tovább az emberekben.
A második helyen a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegnő áll, aki 77 százalékos támogatottsággal minden generációban hasonló népszerűségnek örvend. Diana személyisége, empátiája és közvetlensége máig hatással van az emberekre, sokak számára ő testesíti meg a „szív királynőjét”.
A dobogó harmadik fokán Vilmos herceg áll, akit a britek 76 százaléka kedvel. Vilmos felesége, Katalin hercegné szorosan követi őt 74 százalékkal, és együtt egy modern, mégis hagyománytisztelő királyi párost alkotnak. Népszerűségük nemcsak a visszafogott eleganciájuknak, hanem annak is köszönhető, hogy képesek közelebb hozni a monarchiát a hétköznapi emberekhez.
Érdekes módon Anna királyi hercegnő – II. Erzsébet lánya – az ötödik helyre került 70 százalékos támogatottsággal, megelőzve bátyját, III. Károly királyt. Az uralkodó stabilan 60 százalék körüli népszerűségi mutatóval rendelkezik, ami bár tiszteletre méltó, mégis elmarad édesanyja és fia mögött.
Ők kullognak a lista végén
A lista végén egészen más kép rajzolódik ki. András herceg mindössze 3 százalékos pozitív megítéléssel szerepel, miközben a válaszadók 93 százaléka negatívan vélekedik róla – ez az eddigi legalacsonyabb érték. A sussexi hercegi pár, Harry és Meghan sem szerepel túl jól: előbbi 30, utóbbi mindössze 20 százalékos támogatottságot kapott. A felmérés ereményeit a Windsor Króniák Facebook-oldalán tették közzé.
Ugyanakkor náluk jól látható a generációs különbség: míg a fiatalabb korosztály nyitottabb és elfogadóbb velük szemben, az idősebbek körében jóval alacsonyabb a népszerűségük. A felmérés arra is rávilágít, hogy a monarchia mint intézmény továbbra is erős támogatottságot élvez az Egyesült Királyságban.
A britek 64 százaléka támogatja a fennmaradását, közel felük büszke rá, és 59 százalékuk úgy véli, hasznos szerepet tölt be az ország életében.
Különösen érdekes adat, hogy a válaszadók 84 százaléka szerint II. Erzsébet királynő kiválóan látta el feladatait, és több mint a felük nagyon jónak értékeli uralkodását. Ez nemcsak a személyes népszerűségéről árulkodik, hanem arról is, hogy milyen mély nyomot hagyott a történelemben és az emberek szívében.
