II. Erzsébet királynő elsöprő győzelmet aratott: kiderült, kik a brit királyi család legkedveltebb és legkevésbé kedvelt tagjai

A brit királyi család iránti érdeklődés generációkon átívelően töretlen, és úgy tűnik, ez a rajongás még évekkel II. Erzsébet királynő halála után sem halványult el. A YouGov legfrissebb kutatása – amelyet a néhai uralkodó közelgő születési centenáriuma alkalmából készítettek – izgalmas képet fest arról, kik a legkedveltebb tagjai a monarchiának, és hogyan alakul a közvélemény róluk napjainkban.

Forrás: Getty Images Europe

Őt követi Diana hercegnő, a dobogó harmadik fokán Vilmos herceg végzett

A lista végén végzett a bukott András herceg: róla a válaszadók 93%-a negatívan vélekedik

Nem meglepő módon a lista élén továbbra is II. Erzsébet királynő áll, akiről a britek 81 százaléka vélekedik pozitívan. Ez az arány önmagában is figyelemre méltó, különösen annak fényében, hogy az uralkodó már közel négy éve nincs köztünk. Hosszú, 70 éves uralkodása során nemcsak stabilitást, hanem egyfajta érzelmi biztonságot is képviselt az ország számára – nem csoda, hogy emléke ilyen mélyen él tovább az emberekben.

A második helyen a tragikusan fiatalon elhunyt Diana hercegnő áll, aki 77 százalékos támogatottsággal minden generációban hasonló népszerűségnek örvend. Diana személyisége, empátiája és közvetlensége máig hatással van az emberekre, sokak számára ő testesíti meg a „szív királynőjét”.

A dobogó harmadik fokán Vilmos herceg áll, akit a britek 76 százaléka kedvel. Vilmos felesége, Katalin hercegné szorosan követi őt 74 százalékkal, és együtt egy modern, mégis hagyománytisztelő királyi párost alkotnak. Népszerűségük nemcsak a visszafogott eleganciájuknak, hanem annak is köszönhető, hogy képesek közelebb hozni a monarchiát a hétköznapi emberekhez.

Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg, Lajos herceg és Vilmos herceg húsvétkor.

Forrás: Getty Images

Érdekes módon Anna királyi hercegnő – II. Erzsébet lánya – az ötödik helyre került 70 százalékos támogatottsággal, megelőzve bátyját, III. Károly királyt. Az uralkodó stabilan 60 százalék körüli népszerűségi mutatóval rendelkezik, ami bár tiszteletre méltó, mégis elmarad édesanyja és fia mögött.