Sandra Bullock új fejezetet nyitott az életében, máris milliók követik

Néhány nap alatt több mint ötmillió követőt gyűjtött össze az Instagramon Sandra Bullock, aki most először csatlakozott hivatalosan a közösségi platformhoz. A 61 éves Oscar-díjas színésznő elárulta: izgatott, ugyanakkor még mindig tanulja, hogyan működik az oldal.
- Sandra Bullock néhány nap alatt több mint 5 millió követőt szerzett az Instagramon
- Döntésében fontos szerepet játszott, hogy kétgyermekes édesanya
- Nem szeretne minden trendet követni, elutasítja a felszínes tartalmakat
- Korábban visszaéltek a nevével, ezért is volt óvatos
- Korábban a hatóságokhoz fordult egy hamis kampány miatt
- Évekig visszavonultan élt, gyermekeire koncentrált
- A nehéz időszak után most új egyensúlyt talált az életében
Sandra Bullock regisztrált az Instagramra
A színéznő a CNBC Changemakers 2026 rendezvényen beszélt arról, hogy korábban nem érezte magához közel a közösségi médiát. Mint mondta, kétgyermekes anyaként végül úgy döntött, muszáj jobban megismernie ezt a világot, ezért egy ideig csendben figyelte és használta a platformokat – elsősorban tanulás céljából.
A színésznő hangsúlyozta, hogy nem az a típus, aki meggondolatlanul posztol. Mielőtt elindította volna saját oldalát, tudatosan átgondolta, mit szeretne közvetíteni, és milyen hatással lehetnek a megosztott tartalmak. Mint fogalmazott, fontos számára, hogy értéket tudjon adni, és tisztában legyen azzal is, milyen hibákat követhet el.
Sandra Bullock azt is elmondta, hogy tanácsokat kért arra vonatkozóan, milyen tartalmak működnek jól a közösségi médiában, ugyanakkor világossá tette: nem szeretne minden trendhez igazodni.
Úgy fogalmazott, ha bolondnak kellene tűnnie a szórakoztatás érdekében, az nem az ő világa, és nem tervez szelfiket vagy sminkvideókat megosztani.
Korábban visszaéltek a nevével
A színésznő közösségi médiához fűződő viszonya korábban jóval távolságtartóbb volt. Nemrég ugyanis figyelmeztette a rajongókat az internetes csalások veszélyeire, miután nevét és képmását egy hamis kampányban használták fel. Az ügyben a hatóságokhoz fordult.
A People magazinnak adott nyilatkozatában Sandra Bullock kiemelte, hogy jelenleg a bűnüldöző szervekkel együttműködve dolgozik az ügy megoldásán, és később részletesebben is megszólal majd.
A színésznő nehéz éveken van túl
Sandra Bullock számára az elmúlt évek nemcsak szakmai, hanem mélyen személyes kihívásokat is hoztak. A világsztár 2023-ban veszítette el élete párját, Bryan Randallt, aki hosszú időn át, a nyilvánosság kizárásával küzdött az ALS nevű súlyos betegséggel. A színésznő ezekben az években szinte teljesen háttérbe szorította karrierjét, hogy csendben támogassa és ápolja szerelmét, majd a veszteség után is visszavonultan, a családjára koncentrálva próbálta feldolgozni a gyászt.
Közeli források szerint hosszú időre volt szüksége ahhoz, hogy újra talpra álljon: otthon maradt, gyermekeivel töltötte idejét, és csak akkor tért vissza a munkához, amikor ismét elég erősnek érezte magát. Bár következetesen óvja magánéletét, annyi bizonyos, hogy a nehéz időszak ellenére is sikerült újra egyensúlyt találnia, miközben családjával együtt, a nyilvánosságtól távol dolgozta fel a történteket.
