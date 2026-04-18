Sandra Bullock új fejezetet nyitott az életében, máris milliók követik

Néhány nap alatt több mint ötmillió követőt gyűjtött össze az Instagramon Sandra Bullock, aki most először csatlakozott hivatalosan a közösségi platformhoz. A 61 éves Oscar-díjas színésznő elárulta: izgatott, ugyanakkor még mindig tanulja, hogyan működik az oldal.

Sandra Bullock korábban tudatosan tartotta távol magát a közösségi médiától.

Forrás: Variety

Sandra Bullock regisztrált az Instagramra

A színéznő a CNBC Changemakers 2026 rendezvényen beszélt arról, hogy korábban nem érezte magához közel a közösségi médiát. Mint mondta, kétgyermekes anyaként végül úgy döntött, muszáj jobban megismernie ezt a világot, ezért egy ideig csendben figyelte és használta a platformokat – elsősorban tanulás céljából.

A színésznő hangsúlyozta, hogy nem az a típus, aki meggondolatlanul posztol. Mielőtt elindította volna saját oldalát, tudatosan átgondolta, mit szeretne közvetíteni, és milyen hatással lehetnek a megosztott tartalmak. Mint fogalmazott, fontos számára, hogy értéket tudjon adni, és tisztában legyen azzal is, milyen hibákat követhet el.

Sandra Bullock azt is elmondta, hogy tanácsokat kért arra vonatkozóan, milyen tartalmak működnek jól a közösségi médiában, ugyanakkor világossá tette: nem szeretne minden trendhez igazodni.

Úgy fogalmazott, ha bolondnak kellene tűnnie a szórakoztatás érdekében, az nem az ő világa, és nem tervez szelfiket vagy sminkvideókat megosztani.

Korábban visszaéltek a nevével

A színésznő közösségi médiához fűződő viszonya korábban jóval távolságtartóbb volt. Nemrég ugyanis figyelmeztette a rajongókat az internetes csalások veszélyeire, miután nevét és képmását egy hamis kampányban használták fel. Az ügyben a hatóságokhoz fordult.