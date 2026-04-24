Nem csak kínos, a rossz leheletet komoly betegségek is okozhatják– ne hagyd figyelmen kívül!

A halitózis – a rossz lehelet orvosi neve – rendkívül elterjedt jelenség, mégis sokan szégyenként élik meg, és inkább elrejteni próbálják, mintsem utánajárnának az okának. Ez a hozzáállás különösen akkor veszélyes, ha a rossz lehelet mögött komolyabb betegség áll.

Ne vedd félvállról a rossz leheletet!

A rossz lehelet – halitózis – az esetek többségében szájüregi eredetű

A fogínygyulladás és a fogágybetegség az egyik leggyakoribb ok

Tartós rossz lehelet emésztőrendszeri, légúti vagy anyagcsere-betegségre is utalhat

A kiszáradás és az éhezés átmeneti, de intenzív rossz leheletet okozhat

A szájvíz és a rágógumi csak elfedi a tüneteket, nem szünteti meg az okot

Rendszeres fogászati ellenőrzéssel a legtöbb eset megelőzhető vagy kezelhető

A rossz lehelet leggyakoribb okai – mikor jelent valódi problémát?

Az esetek közel 90 százalékában a rossz lehelet forrása a szájüregben keresendő. A leggyakoribb ok a szájban élő baktériumok által termelt illékony kénvegyületek – ezek a fogfelszínen, a fogínyzsebekben, a fogpótlások körül és különösen a nyelv hátsó felszínén szaporodnak el, ahol a nyál kevésbé öblíti le őket. A rendszeres és alapos fogmosás, a fogközök tisztítása és a nyelvkaparó használata ezért az első számú megelőző eszköz.

A fogínygyulladás és a fogágybetegség – parodontitis – szintén a tartós rossz lehelet egyik leggyakoribb oka. A gyulladt fogíny és a fogágy mélyén lévő baktériumtelepek jellegzetes, nehezen eltüntethető szagot termelnek, amelyet semmiféle szájápolószer nem szüntet meg hosszabb távon. Ha a rossz lehelet fogmosás után is visszatér, és az íny vérzik vagy duzzadt, fogászati vizsgálat indokolt.

Száraz száj – xerostomia – szintén hozzájárul a rossz lehelet kialakulásához: a nyál természetesen öblíti és semlegesíti a szájüregi baktériumokat, csökkentett termelése esetén viszont a baktériumok elszaporodnak. Száraz száj kialakulhat egyes gyógyszerek mellékhatásaként, légzési nehézségek következtében, de éjszaka – különösen a szájon át való légzésnél – szinte mindenkinél tapasztalható kisebb mértékben.

Mikor jelezhet belső szervi betegséget a rossz lehelet?

Ha a rossz lehelet fennáll annak ellenére, hogy a szájhigiénia kifogástalan, és fogászati probléma sem áll a háttérben, érdemes belső szervi okokat is megvizsgálni. A gyomor-bélrendszer különféle betegségei – gyomorégés, savas visszafolyás, gyomorfekély vagy a Helicobacter pylori fertőzés – jellegzetes, savanykás vagy rothadt szagú leheletet okozhatnak.