Ez a világ 3 legerősebb mérge: az egyikért még fizetünk is, nem keveset

A természet nemcsak lenyűgöző, hanem időnként kifejezetten félelmetes is tud lenni. Egyes élőlények olyan toxinokat termelnek, amelyekből szinte mérhetetlen mennyiség is végzetes lehet. A veszélyes mérgek között ráadásul olyan is akad, amelyet ma már a szépségápolásban is rendszeresen használnak, nem keveset fizetünk érte.
- Egyes természetes mérgek már mikroszkopikus mennyiségben is halálosak.
- A maitotoxin a tengerek egyik legveszélyesebb ismert toxinja.
- A botulinum toxin kis dózisban ma szépségkezelések része. Ez a méreg a botox.
Veszélyes mérgek, amelyek a természet rejtett fegyverei
Amikor szóba kerülnek a világ legveszélyesebb mérgei, legtöbben az arzénra vagy a ciánra gondolunk elsőként. Pedig a természet ennél sokkal kifinomultabb – és jóval félelmetesebb – anyagokat is létrehozott. Olyan toxinokat, amelyekből szinte felfoghatatlanul apró mennyiség is elég ahhoz, hogy végzetes legyen. Különös módon az egyik ilyen anyag nemcsak a laborokban ismert, hanem a szépségiparban is sztárnak számít.
Most mutatjuk azt a három természetes mérget, amely erejével kiérdemelte helyét a képzeletbeli dobogón
3. Batrachotoxin – A dzsungel néma fegyvere
A harmadik helyen a batrachotoxin áll, amelyet elsősorban a dél-amerikai nyílméregbékák szervezetében találtak meg. Ezek az élénk színű, apró kétéltűek nem véletlenül kapták figyelemfelkeltő külsejüket: a természet ezzel jelzi, hogy jobb távol maradni tőlük. A méreg rendkívüli erejét jól mutatja, hogy akár két szem asztali sónak megfelelő mennyiség is elegendő lehet ahhoz, hogy végzetes legyen egy ember számára.
A batrachotoxin az izmok és idegek sejtjeiben található nátriumion-csatornáknál okoz súlyos zavart, ezért az idegek folyamatos ingerület alatt maradnak, az izmok pedig képtelenné válnak a normális működésre. Ennek következménye nagyon gyorsan szívritmuszavar, szívelégtelenség, majd halál lehet.
Az őslakos törzsek évszázadokon keresztül vadászfegyvereik hegyét kenték be vele, hiszen már egészen parányi mennyiségben is halálosnak bizonyult. Különösen érdekes, hogy a fogságban tenyésztett békák nem tartalmazzák ezt a mérget, vagyis a tudósok szerint vadon élő társaik valószínűleg a táplálkozásuk során tesznek rá szert. Ez magyarázhatja azt is, hogy a batrachotoxin nemcsak békákban, hanem bizonyos madárfajokban is megtalálható.
Szerencsére a legtöbb embernek nem kell tartania ettől a toxintól: valódi veszélyben leginkább Kolumbia trópusi esőerdeiben és Pápua Új-Guinea egyes területein lehetünk, ahol ezek a mérgező állatok természetes élőhelyükön fordulnak elő. Ha nem ezeken a távoli vidékeken járunk, szinte nulla az esélye annak, hogy valaha találkozzunk a dzsungel egyik leghalálosabb néma fegyverével.
2. Maitotoxin – A tenger láthatatlan veszélye
A második helyen a maitotoxin áll, amelyet tengeri mikroorganizmusok, elsősorban a Gambierdiscus toxicus nevű apró planktonfaj termel. Ez az anyag annyira erős, hogy a kutatók szerint már néhány milliomod gramm, vagyis szinte szabad szemmel láthatatlan mennyiség is elég lehet ahhoz, hogy súlyos mérgezést okozzon. Egyes becslések szerint több mint százezerszer erősebb, mint néhány ismert mesterséges idegméreg.
A toxin leginkább a trópusi és szubtrópusi tengerek nagy ragadozó halaiban halmozódik fel az étkezési láncon keresztül. Különösen gyakran mutatták ki barrakudában, murénában, tengeri sügérfélékben és egyes zátonylakó halfajokban, de szennyezett tengeri herkentyűkben is előfordulhat. A veszélyt az adja, hogy a fertőzött hal kívülről teljesen frissnek és fogyaszthatónak tűnhet, így semmi nem figyelmeztet arra, hogy mérgező lehet.
A maitotoxin a sejtek kalciumháztartását borítja fel, ami gyorsan súlyos zavarokat okoz az idegrendszerben és a szív működésében. A mérgezés első tünetei között jelentkezhet hányás, hasmenés, zsibbadás, viszketés, szédülés, izomgyengeség, valamint a hideg és meleg érzékelésének felborulása. Súlyos esetben szívritmuszavar, légzési nehézség és szívelégtelenség is kialakulhat.
Bár az ember ritkán találkozik vele, a szakemberek szerint a maitotoxin az egyik legveszélyesebb természetes méreg, amely az óceánokban előfordul. A legnagyobb kockázatot a Csendes-óceán és az Indiai-óceán trópusi korallzátonyai környékén jelenti, ahol ezek a méregtermelő planktonok nagy számban élnek, és a helyi halállományban is felhalmozódhatnak.
1. Botulinum toxin – A méreg, amiért még fizetünk is
A lista első helyén a botulinum toxin, közismertebb nevén a botox áll, amelyet a Clostridium botulinum nevű baktérium termel. A tudósok szerint ez a világ egyik, sőt sokak szerint a legerősebb ismert természetes mérge. Rendkívüli erejét jól mutatja, hogy egy 80 kilogrammos ember számára akár 80 nanogrammnyi mennyiség is halálos lehet – ez a gramm milliárdod részének töredéke, szinte elképzelhetetlenül kevés.
A toxin azzal pusztít, hogy megszakítja az idegek és az izmok közötti kommunikációt. Az idegek egyszerűen nem tudják továbbítani az izmoknak a mozgáshoz szükséges jeleket, így fokozatos bénulás alakul ki. Ha a bénulás eléri a légzésért felelős izmokat, a szervezet légzésleállás miatt összeomolhat.
A mérgezés – vagyis a botulizmus – tünetei rendszerint 12–36 órával a fertőzés után jelentkeznek, és lehet köztük hányás, hasmenés, kettős látás, nyelési nehézség, beszédzavar, izomgyengeség, majd teljes izombénulás.
A baktérium természetes környezetben a talajban él, és leggyakrabban nem megfelelően tartósított élelmiszereken, házi konzerveken, húsféléken vagy tejtermékeken keresztül kerülhet az emberi szervezetbe. Bár rendkívül veszélyes, kisebb dózis esetén speciális antitoxin kezeléssel a mérgezés bizonyos esetekben még visszafordítható lehet.
A történet legkülönösebb része azonban az, hogy a botoxot az orvostudományban és a kozmetikai kezelésekben is használják, természetesen rendkívül kicsiny, szigorúan ellenőrzött dózisban. Az orvosok nemcsak a ráncok kisimítására alkalmazzák, hanem kancsalság, migrén, akaratlan izomgörcsök, túlzott izzadás és egyes neurológiai betegségek kezelésére is, mert kis mennyiségben képes ellazítani a túlzottan működő izmokat. A mentális egészségre gyakorolt hatása is elismerésre méltó.
Ez tökéletesen igazolja Paracelsus híres mondását:
Minden anyag méreg, csak az adagolás dönti el, hogy valami méreg-e vagy gyógyszer.
A botulinum toxin, azaz botox ezért egyszerre a természet egyik legveszélyesebb mérge és a modern orvostudomány egyik legkülönösebb eszköze: nagy mennyiségben halálos, mikrodózisban viszont gyógyító hatású lehet.
