Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 24., péntek György

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bőrápolás

Látványosan feszesebb és rugalmasabb lesz a bőröd, ha ezeket beveted: zseniális házi trükkök

bőrápolás bőrfeszesítő feszesítés termék arcápolás
Váradi Melinda
2026.04.24.
Feszesebb, rugalmasabb bőr tetőtől talpig? Nem elérhetetlen álom az otthoni bőrfeszesítés! Mutatjuk a legjobb bőrfeszesítő trükköket és termékeket, amelyekkel látványosan javíthatod bőröd állapotát.

Ahogy telnek az évek, a bőr természetes módon veszít rugalmasságából: csökken a kollagéntermelés, lassul a sejtek megújulása, és egyre könnyebben jelennek meg a megereszkedés jelei. Ez teljesen normális folyamat, mégis sokan szeretnénk megőrizni azt a feszes, üde megjelenést, amit fiatalkorunkban természetesnek vettünk. A jó hír az, hogy nem feltétlenül kell drasztikus beavatkozásokhoz nyúlni ahhoz, hogy látványos változást érjünk el, elég a rutinodon csiszolni a bőrfeszesítéshez. Cikkünkben a legjobb bőrfeszesítő technikákról és termékekről olvashatsz. 

bőrfeszesítés termékek trükkök
A tudatos arcápolás, a megfelelő hatóanyagok használata és néhány jól bevált napi rutin csodákra képes, ráadásul nemcsak az arcodon, hanem az egész testeden. Egy kis odafigyeléssel serkentheted a bőröd regenerálódását, javíthatod a tónusát, és visszaadhatod azt a bizonyos feszes, rugalmas érzetet, amit mindannyian szeretünk. Olvass tovább, mert ezeket a tippeket imádni fogod: jönnek a bőrfeszesítő trükkök és termékek, amelyekkel tetőtől talpig támogathatod a bőröd feszességét.

Sajnos az évek előrehaladtával nemcsak az arcbőröd veszít a feszességéből, hanem bizonyos testtájékaid is megereszkedhetnek. Ezt főleg a hasadon, a karjaidon és a combodon veheted észre. A háttérben állhat az idő múlása, a várandósság, életmódbeli tényezők – például a helytelen táplálkozás vagy a hirtelen fogyás –, de akár a káros napsugárzás is. Amellett, hogy a különböző mozgásformák – például a jóga – segítenek abban, hogy újra tónusosabbá varázsold az idomaidat, érdemes beiktatnod a szépségápolási rutinodba néhány igen hatékony praktikát is!

Induljon a radírozás!

Hetente legalább egy-két alkalommal érdemes alaposan leradíroznod a bőrödet. Azzal ugyanis, hogy megszabadulsz az elhalt hámsejtektől, nemcsak azt éred el, hogy a bőröd selymesebb és puhább lesz, hanem a különböző feszesítő készítmények is könnyebben kifejtik a hatásukat, hiszen jobban beszívódnak. A radírozáshoz célszerű szivacsot is használnod, hogy fokozd a hatást.

1. BIOBALANCE Arckrém Super Plump feltöltő hatással hialuronsavval és kollagénnel, 50 ml 3 999 Ft, DM 2. Elyn's Lab Hidratáló nappali arckrém, Peptide Cocktail, 50 ml 5 199 Ft, DM 3. Zero Feel SPF 50, 75 ml, 4.490 Ft Geek & Gorgeous 4. hej ORGANIC Öregedést gátló szérum, 30 ml, 6 200 Ft, DM 5. Ilcsi Arcszérum rózsa booster, 30 ml, 8 199 Ft, DM 6. Pem Delian Bőrselymesítő éjszakai gélmaszk Water Plump, 50 ml, 5 499 Ft, DM
Sokan berzenkedsz attól, hogy kipróbáld a váltózuhanyt, vagyis amikor a hideg és meleg vizet felváltva irányítod a bőrödre. Pedig érdemes egy esélyt adnod neki, ugyanis ez a technika fokozza a vérkeringésedet, gyorsítja az anyagcserédet, visszaállítja az érfalak állapotát, és ezáltal javítja a bőröd rugalmasságát.

Jöhet a koffein!

Nem véletlen, hogy a bőrfeszesítő és narancsbőr elleni készítmények egyik legkedveltebb hatóanyaga a koffein. Ugyanis felpörgeti a véráramlást, serkenti a mikrokeringést, így remekül feszesít. Vagyis érdemes ezt az összetevőt keresned, amikor testápolót választasz, és minden zuhanyzás után alaposan bekenned vele a bőrödet.

A Q10 és a C-vitamin együtt csodákra képesek! Amellett, hogy remekül hidratálnak, bizonyítottan javítják a bőröd rugalmasságát, és ha rendszeresen használod őket, már néhány hét alatt feszesebbé varázsolhatják azt. Serkentik a bőrsejtek anyagcseréjét, így felgyorsítják a bőröd regenerációját.

1. Balea Bőrfeszesítő testápoló Q10-koenzimmel és C-vitaminnal, minden bőrtípusra, 400 ml, 629 Ft, DM 2. Helia-D Skin Selection feszesítő testkrém minden bőrtípusra, 250 ml, 2030 Ft, Notino 3. NIVEA Testápoló-szérum Q10, 200 ml, 3 149 Ft, DM 4. Rituals Testradír The Ritual of Karma (Softening Body Scrub) 300 ml, 7050 Ft, Vivantis 5. Radírozószivacs - krémszín, 2 690 Ft, Thebodyshop.hu 
A bőr feszességének megőrzése az idő előrehaladtával egyre nagyobb kihívást jelent, hiszen a kollagéntermelés csökkenése, az életmódbeli hatások és a környezeti tényezők mind nyomot hagynak rajta. A megereszkedés leggyakrabban az arc, a has, a karok és a combok területén válik látványossá, de megfelelő odafigyeléssel sokat tehetsz ellene. A rendszeres testmozgás, például a jóga, segíthet tónusosabbá tenni az izmokat, ami a bőr megjelenésén is meglátszik. Emellett a tudatos bőrápolási rutin is kulcsszerepet játszik a feszesség megőrzésében.

Olvass még többet, ha feszes és ragyogó bőrre vágysz!

Ráncok ellen hatékonyan - Ezek a kozmetikai hatóanyagok valóban működnek

Ha szeretnénk felvenni a harcot az idő múlásának látható jeleivel, érdemes olyan termékeket választani, amelyek valóban hatékony bőrfiatalító összetevőket tartalmaznak. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!

Ragyogj úgy, mint az Egy gésa emlékiratainak sztárjai: ez a titka a japán nők örök fiatalságának

2005-ben vetítették először a mozikban az azóta kultikussá vált filmet, ennek apropóján pedig összeszedtük, hogyan őrzik meg szépségüket a japán nők.

Glass Skin: Így érheted el az üveghatású bőrt!

A koreai bőrápolási módszer most ismét nagyon népszerű lett. Kövesd velünk a Glass Skin-rutin lépéseit és fedezd fel a ragyogó, hibátlan bőr titkát!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
