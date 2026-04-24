Csendben emlékezett meg nagymamájáról Harry herceg – megható, amit II. Erzsébet születésnapján tett

Harry herceg megható gesztussal emlékezett meg néhai nagymamájáról II. Erzsébet királynő 100. születésnapján. Úgy tudni, a sussexi herceg virágot küldött a királynő sírjára, így tisztelegve a néhai uralkodó emléke előtt.

Harry herceg és II. Erzsébet királynő szoros kapcsolatban álltak.

II. Erzsébet királynő 100. születésnapjáról Harry herceg sem feledkezett meg

A világ egyik legmeghatározóbb uralkodója 2022-ben hunyt el, végső nyughelye a windsori kastély területén található Szent György-kápolna. A királynőt a VI. György király emlékkápolnájában helyezték örök nyugalomra férje, Fülöp herceg mellett, aki 2021-ben hunyt el. Ugyanitt nyugszanak szülei, VI. György király és Erzsébet anyakirályné, valamint húga, Margit hercegnő is.

Harry herceg 2022-ben feleségével, Meghan Markle együtt vett részt a temetésen, annak ellenére, hogy két évvel korábban visszaléptek királyi feladataiktól, és az Egyesült Államokba költöztek. Azóta is többször visszatért az Egyesült Királyságba, hogy lerója tiszteletét nagymamája emléke előtt.

A királynő halála után Harry egy személyes hangvételű nyilatkozatban búcsúzott, amelyben így fogalmazott: „Nagymamám, Őfelsége a királynő életét ünnepelve és veszteségét gyászolva mindannyiunk számára példát mutatott szolgálatból és kötelességtudatból. Világszerte tisztelték és csodálták, rendíthetetlen méltósága pedig örökségként marad fenn.” Hozzátette: „Nagymama, bár ez az utolsó búcsú mély fájdalommal tölt el, örökké hálás leszek minden közös pillanatunkért – a legkorábbi gyermekkori emlékeimtől kezdve egészen addig, amikor megismerkedtél a feleségemmel, és megölelted dédunokáidat. Már most nagyon hiányzol – nemcsak nekünk, hanem az egész világnak.”

Harry herceg nem vett részt a centenárium hivatalos eseményein

A brit királyi család tagjai hivatalos eseményekkel tisztelegtek az uralkodó előtt. III. Károly király, Kamilla királyné, Vilmos herceg és Katalin hercegné több rendezvényen is részt vettek április 21-én, köztük egy nemzeti emlékmű terveinek bemutatásán és egy palotai fogadáson.

Ezzel szemben II. Erzsébet királynő egyik kedvenc unokája csendesen, minden felhajtást mellőzve tisztelgett: koszorút küldött nagymamája sírhelyére.

A gesztus különösen megható annak fényében, hogy a herceg a tragédia idején nem tudott időben elbúcsúzni tőle – a hírek szerint éppen Skóciába tartott magángépével, amikor a királynő elhunyt, így nem érkezett meg Balmoralba – írja a People magazin.