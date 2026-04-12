Napjainkban egyre több pár szembesül azzal, hogy hiába a rendszeres sport és a tudatos táplálkozás, csak nem jön a baba. A meddőségi kezelések sokszor csak a hormonokra és a fizikai elváltozásokra koncentrálnak, elfelejtve, hogy az emberi test egy rendkívül logikusan működő túlélőgép. A szervezetünk számára az állandó koplalás és a tápanyagmegvonás egyet jelent a veszélyhelyzettel, így a meddőség oka lehet az életmód is.

A meddőségnek számos oka lehet, a túlzásba vitt koplalás csak az egyik.

A diéta is okozhat meddőséget

Mi köze az étrendnek a meddőséghez?

Ha a napi energiabevitelünk nem fedezi a biztonságos működést, vagy ha bizonyos létfontosságú tápanyagcsoportokat csak minimális mennyiségben viszünk be a szervezetünkbe, esetleg teljesen kiiktatunk, az agyunk parancsot ad a szaporodási folyamatok felfüggesztésére. Ez a biológiai védelmi mechanizmus akadályozza meg, hogy „éhínség” idején új élet foganjon. A tudatos táplálkozás tehát nem a kalóriák számolgatásáról, hanem a tápanyagszükséglet kielégítéséről és a biztonság üzenetének átadásáról szól a sejtjeink számára.

Miért nem ellenség a zsír?

A női hormonrendszer motorja a zsír. Az ösztrogén és a progeszteron előállításához a szervezetnek koleszterinre van szüksége, így a drasztikus, zsírmentes diéták szó szerint elvágják az üzemanyag-utánpótlást a petefészkektől. A túlzottan alacsony testzsírszázalék vagy a minőségi zsírsavak hiánya azt jelzi a hormonális központnak, hogy a test nem áll készen egy baba kihordására. A megoldás persze nem a zsíros gyorsételekben, hanem az omega-3 zsírsavakban, az avokádóban és a hidegen sajtolt olajokban rejlik, amelyek gyulladáscsökkentő hatásukkal segítik a beágyazódást is.

Az inzulin és a peteérés tánca

A szénhidrátok megvonása vagy a finomított cukrok mértéktelen fogyasztása egyaránt felboríthatja a kényes egyensúlyt. A magas inzulinszint közvetlenül károsíthatja a petesejtek minőségét és összezavarhatja a ciklust, míg a túl szigorú szénhidrátszegény étrend stresszként éri a szervezetet, megemelve a kortizolszintet. A cél a vércukorszint stabilizálása lassú felszívódású gabonákkal, mint a hajdina vagy a köles. Ha a vércukorgörbe kisimul, a hormonrendszer is megnyugszik, és újra zöld utat ad a peteérésnek.