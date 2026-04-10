Világsztárok, akik megküzdöttek a gyilkos kórral – 4 híresség, 4 megrendítő történet

A nemzeti rákellenes nap üzenete egyértelmű: mivel a rák hosszú évekig képes lappangani a szervezetben, hosszú ideig tünetmentes. Éppen ezért a rendszeres szűrővizsgálatok, legyen szó emlő-, vastagbél- vagy bőrrákszűrésről, jelentik az egyetlen reményt a korai stádiumban való felismerést illetően.

Nemzeti rákellenes nap és a szűrések fontossága A rák sokáig tünetmentesen lappanghat, ezért a rendszeres szűrővizsgálatok kulcsszerepet játszanak a korai felismerésben és az életmentésben.

Ismert emberek példái is azt mutatják, hogy a tudatosság, a megelőzés és az időben meghozott döntések jelentősen javíthatják a gyógyulás esélyeit.

4 híresség, 4 féle daganat: ismerd meg a történetüket.

A tragédiák és a betegségek a világsztárokat sem kímélik – ilyenkor sajnos nincs az a pénz, amin egészséget lehetne venni. Az alábbiakban négy olyan világsztár történetét olvashatod, akik nemcsak túlélték a kórt, hanem szószólói is lettek a szűrések fontosságának.

Christina Applegate betegsége és gyógyulása a rákból

Christina Applegate neve sokak számára ismerős, a világ az Egy rém rendes család sitcomból ismerte meg. Christina Applegate könyvében, a You With The Sad Eyesban is nyíltan beszél arról, milyen sokkoló volt számára a mellrák diagnózisa.

Döntése – hogy megelőző műtétet vállal – sokakat inspirált, és ráirányította a figyelmet arra, hogy a genetikai kockázatok ismerete és a tudatos döntések életet menthetnek.

Applegate azóta a Right Action for Women nevű alapítványán keresztül segíti a magas kockázatú daganatos nők MRI-szűréseit.

2001, Christina Applegate, Nők a rákkutatásért jótékonysági futáson.

Hugh Jackman így győzte le az alattomos kórt

Hugh Jackman esete szintén emlékeztet arra, hogy a rák nem válogat. A színész több ízben küzdött bőrrákkal és azóta is retteg a kiújulástól: az első elváltozást az orrán fedezte fel, és azóta már több mint hat alkalommal kellett műtéten átesnie a betegség kiújulása miatt. Úgy véli, a rák elleni védekezés folyamatos éberséget kíván meg.