Világsztárok, akik megküzdöttek a gyilkos kórral – 4 híresség, 4 megrendítő történet

Jónás Ágnes
2026.04.10.
Április 10-e minden évben különleges jelentőséggel bír. A nemzeti rákellenes nap nem csak azoknak állít emléket, akik elvesztették harcukat a betegséggel szemben, hanem a megelőzés és a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. Cikkünkben 4 olyan világsztár történetét olvashatod, akik nemcsak túlélték a kórt, hanem szószólói is lettek a szűrések fontosságának. Igazi hősök ők, akiknek kitartása példaértékű.

A nemzeti rákellenes nap üzenete egyértelmű: mivel a rák hosszú évekig képes lappangani a szervezetben, hosszú ideig tünetmentes. Éppen ezért a rendszeres szűrővizsgálatok, legyen szó emlő-, vastagbél- vagy bőrrákszűrésről, jelentik az egyetlen reményt a korai stádiumban való felismerést illetően. 

Nemzeti rákellenes nap a szűrések fontosságára is felhívja a figyelmet április 10-én.
Nemzeti rákellenes nap és a szűrések fontossága

  • A rák sokáig tünetmentesen lappanghat, ezért a rendszeres szűrővizsgálatok kulcsszerepet játszanak a korai felismerésben és az életmentésben.
  • Ismert emberek példái is azt mutatják, hogy a tudatosság, a megelőzés és az időben meghozott döntések jelentősen javíthatják a gyógyulás esélyeit.
  • 4 híresség, 4 féle daganat: ismerd meg a történetüket.

A tragédiák és a betegségek a világsztárokat sem kímélik – ilyenkor sajnos nincs az a pénz, amin egészséget lehetne venni. Az alábbiakban négy olyan világsztár történetét olvashatod, akik nemcsak túlélték a kórt, hanem szószólói is lettek a szűrések fontosságának.

Christina Applegate betegsége és gyógyulása a rákból

Christina Applegate neve sokak számára ismerős, a világ az Egy rém rendes család sitcomból ismerte meg. Christina Applegate könyvében, a You With The Sad Eyesban is nyíltan beszél arról, milyen sokkoló volt számára a mellrák diagnózisa. 

Döntése – hogy megelőző műtétet vállal – sokakat inspirált, és ráirányította a figyelmet arra, hogy a genetikai kockázatok ismerete és a tudatos döntések életet menthetnek. 

Applegate azóta a Right Action for Women nevű alapítványán keresztül segíti a magas kockázatú daganatos nők MRI-szűréseit.

2001, Christina Applegate, Nők a rákkutatásért jótékonysági futáson.
Hugh Jackman így győzte le az alattomos kórt

Hugh Jackman esete szintén emlékeztet arra, hogy a rák nem válogat. A színész több ízben küzdött bőrrákkal és azóta is retteg a kiújulástól: az első elváltozást az orrán fedezte fel, és azóta már több mint hat alkalommal kellett műtéten átesnie a betegség kiújulása miatt. Úgy véli, a rák elleni védekezés folyamatos éberséget kíván meg. 

A színész azóta minden alkalmat megragad, hogy hangsúlyozza: a megfelelő fényvédelem és a rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatok kulcsszerepet játszanak a betegség korai felismerésében. 

Hugh Jackman 2014-ben. Bőrrák miatt többször is tapasszal az orrán jelent meg akkoriban. 
Michael Douglas és Ben Stiller betegsége – Ráktúlélők reflektorfényben

A hollywoodi sztárok közül Michael Douglas és Ben Stiller is nyíltan vállalták betegségüket, sokaknak adva erőt ezzel. Douglas 2010-ben nézett szembe a torokrákkal, amelyet már előrehaladott, IV. stádiumban fedeztek fel nála. 

A színész brutális kezeléssorozaton ment keresztül: intenzív kemoterápiát és sugárkezelést kapott, miközben jelentős súlyt veszített és a hangja is meggyengült. Douglas azóta tünetmentes, és állítja, hogy betegségét valószínűleg a HPV-vírus okozta.

Ben Stillert 2014-ben diagnosztizálták agresszív típusú prosztatarákkal. A hír derült égből villámcsapásként érte, mivel teljesen tünetmentes volt. Három hónapot érzelmi hullámvasúton töltött, végül a prosztata eltávolítása mellett döntött, később pedig rákmentessé nyilvánították. 

Ben Stiller 2014-ben harcolt a rákkal, őszintén beszélt a küzdelmeiről.
Stiller azóta is hangoztatja, hogy a PSA-teszt mentette meg az életét, és arra buzdítja a férfiakat, hogy ne várjanak az 50 éves korig javasolt hivatalos ajánlásokra, hanem már korábban kérjék a szűrést. 

