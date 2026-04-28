Pillangóbőr – a betegség, amelynél a bőr olyan törékeny, mint egy pillangó szárnya

A pillangóbőr a nevét onnan kapta, hogy az érintett személyek bőre olyan törékeny, mint egy pillangó szárnya – a legkisebb érintésre is sérül. Bár kevesen hallottak róla, az érintett személyek és családjaik életét alapjaiban határozza meg ez a betegség, és megismerése fontos ahhoz, hogy a társadalom megfelelő empátiával és tudatossággal viszonyuljon hozzájuk.

Forrás: Shutterstock

Rövid áttekintés A pillangóbőr orvosi neve epidermolysis bullosa, rövidítve EB

Genetikai betegség – a bőrrétegeket összetartó fehérjék hibás vagy hiányzó termelése okozza

Magyarországon becslések szerint néhány száz embert érint

A bőrön kívül a nyálkahártyákat – szájüreg, nyelőcső, szemek – is érintheti

Súlyos formáiban a sebesülések bőrrákhoz is vezethetnek

Jelenleg nem gyógyítható, de génterápiás kutatások reményt adnak

Mi az epidermolysis bullosa, és mi okozza a pillangóbőrt?

Az epidermolysis bullosa egy ritka, örökletes bőrbetegségcsoport, amelynek hátterében a bőr különböző rétegeit összetartó fehérjék – kollagének, laminin, integrin és más struktúrfehérjék – hibás vagy hiányzó termelése áll. Ezek a fehérjék normális körülmények között biztosítják, hogy a bőr rétegei szorosan egymáshoz tapadjanak, és mechanikai terhelést viseljenek el. Hiányukban a rétegek a legapróbb súrlódásra is elválnak egymástól, és hólyagok, sebek képződnek.

A betegséget genetikai mutáció okozza, amely örökölhető – akár domináns, akár recesszív módon –, de spontán mutáció is előidézheti. Az epidermolysis bullosa több formában létezik, amelyek az érintett bőrrétegtől és a hibás fehérjétől függően eltérő súlyosságúak. Az egyszerű forma viszonylag enyhe, és főként a bőr felső rétegét érinti; a határzónás és a disztrófiás formák súlyosabbak, és a bőr mélyebb rétegeiben okoznak károsodást; a Kindler-szindróma szintén ide tartozik.

A legsúlyosabb disztrófiás formában a bőr és a nyálkahártyák egyaránt érintettek: a szájüreg, a nyelőcső, a szemek és a légcső nyálkahártyái is sérülékennyé válnak, ami evési nehézséget, látászavart és légzési szövődményeket okozhat. Ezekben az esetekben az érintett személyek egész testüket kötszerrel fedik, és naponta több órát töltenek sebellátással.